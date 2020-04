L'Oroscopo di domani venerdì 3 aprile 2020 annuncia novità astrali di una certa rilevanza. Anche se le migliori chance, accompagnate da notizie sicuramente interessanti, andranno a vantaggio di pochi segni. Nella fattispecie, ad essere additati come i migliori della giornata tra i primi sei segni dello zodiaco su cui ci soffermiamo saranno Gemelli, Ariete e Leone.

Ad avere buona fortuna in amore ed in parte anche nel lavoro saranno i nati in Gemelli, favoriti dall'arrivo del Pianeta Venere nel segno.

Ottimo periodo anche per Ariete e Leone che in questa parte della settimana sono stati valutati a cinque stelle. Continuando a dare informazioni in merito ai sei simboli sotto la nostra 'lente astrologica', positività in campo sentimentale come pure nei confronti delle attività quotidiane si prevedono per Cancro e Vergine, sottoscritti alla pari da quattro stelle. Giornata in salita, intanto, secondo le indicazioni astrologiche presenti nell'oroscopo di venerdì 3 aprile, per coloro nativi del Toro, messo sotto scacco dalla quadratura da Marte.

Classifica stelline 3 aprile

L'Astrologia applicata ai sei simboli rappresentanti la prima tranche dello zodiaco ha già decretato i vincenti e i perdenti del momento. A togliere dubbi o perplessità in merito a come potrebbe evolvere la giornata sotto analisi, è compito della nostra classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 3 aprile 2020. Come annunciato in apertura, ad essere considerati al top dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede Gemelli, Ariete e Leone.

Indicati invece in periodo standard, ossia valutati nella più assoluta delle normalità, Cancro e Vergine. Chiude il giro, in ultima posizione, il Toro. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo segno per segno:

Top del giorno : Gemelli - Venere nel segno;

: Gemelli - Venere nel segno; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Toro:

★★: nessuno

Oroscopo venerdì 3 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Nonostante la specularità negativa di Saturno abbia voglia di mettervi i cosiddetti bastoni tra le ruote, vivrete una giornata all’insegna della tranquillità e della buona sorte.

La Luna in trigono al vostro bel Sole nel segno, secondo l'oroscopo del giorno, vi darà una grossa spinta nei riguardi dell'amore. Le vostre emozioni e la vita amorosa raggiungeranno una piacevole armonia, grazie anche alla volontà del partner di assecondare i vostri desideri. Trascorrerete così, serenamente, tutto il tempo libero che avrete a disposizione, senza pensare a nulla. Single, sarete al centro dell'attenzione dei vostri familiari e per questo darete prova di saperci veramente fare con tutti. Disegni astrali strepitosi renderanno esaltante il vostro umore: una telefonata molto affettuosa potrebbe contribuire a renderlo ancora più roseo...

Nel lavoro, la Luna accenderà il vostro entusiasmo. Progetti, soprattutto pratici, che magari vi trascinavate dietro da molto tempo, troveranno ben presto il giusto epilogo.

Toro: ★★★. Anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma e, piuttosto che incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate un salutare compromesso. La quadratura in arrivo da Marte in questo periodo vi confonderà, complicandovi abbastanza la giornata. In amore, l'invito da parte dell'Astrologia è quello di fare buon uso delle intuizioni che molto presto si presenteranno. Il consiglio è di non scartarle perché vi potranno servire per poter analizzare alcuni aspetti un po' nascosti o ambigui relativi al rapporto.

Sappiamo che in questo momento la parte sentimentale vi preoccupa non poco. Allora affrontate il problema alla radice, coinvolgendo il vostro partner e insieme tentare di risolvere. Single, le configurazioni astrali del momento vi aiuteranno a fare piazza pulita di tutto ciò che nella vostra vita rappresenta per voi una palla al piede, rendendovi così più sicuri in tutto ciò che farete. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero invita a non arrendersi di fronte ad alcune circostanze che potrebbero scoraggiarvi. Imparate a lottare per ciò che desiderate, fino a quando arriveranno tempi migliori.

Gemelli: 'top del giorno'.

Venere, amica generosa e pronta a dare supporto vi regalerà una piacevolissima giornata dal punto di vista sentimentale. Gli auspici sono ottimi e potrete iniziare a realizzare i vostri progetti fin da subito. In ambito affettivo sarete tentati di chiamare un’amica/o che non sentite da tempo; perché no, fatelo! In coppia, ogni settore della vostra vita sarà caratterizzato da armonia e serenità, e questo vi renderà cordiali e disponibili nei confronti delle persone vicine. La sfera amorosa procederà a pieno ritmo e potrà dare maggiore stabilità soprattutto a chi di voi avesse problematiche in attesa di soluzione.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì indicano che (forse) a qualcuno potrebbe venire la voglia di rovistare vecchie foto, magari un'album di famiglia dove giacciono sopiti ricordi di vite lontanissime, eppur così presenti. Un vero antro delle meraviglie capace di catturare la vostra attenzione e rendere fantastica questa giornata. Nel lavoro, ci saranno dei progetti soprattutto pratici, che magari vi trascinavate dietro da molto tempo. In questa giornata, risposte o attese potrebbero trovare il giusto epilogo.

Astrologia del giorno 3 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★.

Siete più irrequieti del solito in questo periodo voi del Cancro. La Luna nel segno del Leone si fa portatrice di innumerevoli stimoli e voi non sapete su quale di essi concentrarvi. Questo venerdì, altresì, sarete chiamati a prendere decisioni abbastanza importanti, quindi siate concentrati. In merito alla parte sentimentale del periodo, l'oroscopo sulla giornata di domani invoglia in amore a lasciare al partner l'iniziativa nel rapporto. In questo modo oltre a stupire la persona amata, potrebbe essere un'ottima strategia per renderla più sicura dei vostri sentimenti. Single, lasciate che il buonumore e l'allegria siano il vostro biglietto da visita, specialmente nelle relazioni con la famiglia.

In molti casi, con un briciolo di tolleranza in più verso gli errori altrui l'immagine che avete di voi stessi migliorerà di molto. Gli amici vi aiuteranno a sentirvi più a vostro agio con loro. Nel lavoro, ci potrebbe essere invece una decisione importante da prendere. Dovrete decidere se accettare o meno una proposta che vi era stata fatta in passato.

Leone: ★★★★★. Giornata di guadagni, con la fortuna pronta a bussare alla vostra porta. Questo è il momento giusto per rischiare in quanto la Luna è presente nel vostro segno e senz'altro ben contenta di dare una mano. Giorni molto importanti anche per quanto riguarda lo studio.

In amore, l'oroscopo prevede che la buona armonia tornerà a sorridere sia a voi che al partner. Quindi sfruttate al massimo la giornata dedicando più tempo a chi amate, magari facendo dei progetti insieme per la prossima estate. Single, il cielo sarà positivo e tutto dovrebbe andare per il meglio. Venere in ottimo aspetto vi darà modo di accogliere al meglio qualsiasi novità: sappiate che anche i pianeti che di solito vi voltano le spalle saranno disposti a sostenervi in ogni vostra azione. Nel lavoro, con la Luna e Saturno pronti a incoraggiarvi e ad offrire robusti sostegni, ogni settore sarà caratterizzato da armonia e serenità.

Questo vi renderà cordiali e disponibili nei confronti delle persone vicine.

Vergine: ★★★★. Di fronte a una decisione impegnativa relativa alle finanze, chiedete pure consiglio ad un esperto. Senza indorarvi la pillola, vi farà una analisi precisa della realtà, dandovi così l'opportunità di non sbagliare. A tal proposito, è bene ricordare che compiere un passo azzardato, per superficialità o eccesso di ottimismo, in questo momento è molto rischioso. L'oroscopo di domani 3 aprile intanto, consiglia in amore un po' di convincimento in più. Dal punto di vista sentimentale tenete presente che la protezione di Venere in Gemelli è abbastanza alta: probabile la nascita di nuovi amori oppure il rafforzamento di legami ultimamente in via di deterioramento.

Comunque, il sapersi accontentare della solita (piacevole) routine che quasi sempre caratterizza la vita di tante coppie, darà l'opportunità di vivere sereni e tranquilli. Anche perché cercare il pelo nell'uovo non sempre paga. Single, la tolleranza e l'elasticità di vedute aiuteranno a superare ogni ostacolo. Anziché dare un'immagine di voi che non è veritiera, cercate di far leva sulla sincerità, dote capace di rendere belli dentro e fuori. Nel lavoro, le stelle vi vedranno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti. Non fatevi sfuggire nessuna occasione e, se avrete l'opportunità di ricambiare chi vi ha aiutato, fatelo.

