L'Oroscopo di domani, sabato 4 aprile 2020, mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni di inizio weekend in esclusiva per i sei segni dello zodiaco relativi alla prima sestina. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? Ebbene, tra i sei simboli osservati a prevalere su tutti saranno in quattro, tutti considerati ad alta positività nel periodo. Al vertice della classifica, in questo frangente posizionato al 'top del giorno', il segno della Vergine.

Il generoso simbolo astrale di Terra risulta sulla carta super-favorito in amore grazie alla Luna, in entrata nel settore alle ore 23:18 di questo sabato. A figurare meritatamente tra i fortunati del momento, l'Ariete, i Gemelli e il Leone, terzetto considerato dall'Astrologia quotidiana al 'top' con cinque stelle. Invece, si profila molto diverso il periodo nei riguardi di coloro nativi del Cancro, a questo giro preventivati in giornata 'no'. A dare problemi al segno di Acqua appena citato potrebbero essere indicativamente Marte e Saturno, entrambi in posizione speculare negativa al 70%.

Diamo pure spazio alla classifica stelline quotidiana e alle previsioni zodiacali segno per segno generate dall'oroscopo di sabato 4 aprile.

Classifica stelline 4 aprile 2020

In questo contesto l'odierna classifica stelline interessa la giornata di sabato 4 aprile. La scaletta qui presente, estrapolata dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, prende in considerazione i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Come abbiamo visto nelle anticipazioni di rito, sono quattro i segni al vertice della scala di valori, mentre solamente uno è quello meritevole di avere le quattro stelline relative ai periodi di routine. A voi scoprire il resto della classifica nel resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

★★★★: Toro;

★★★: Cancro.

★★: NESSUNO

Oroscopo sabato 4 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Si profila per voi, simpatici amici dell'Ariete, una giornata tutta improntata alla positività, alla fortuna e al buon fare in molti settori. Parlando in generale, si consiglia di sfruttare il momento buono per fare qualcosa in ambito familiare che vi piace in modo particolare, ma che non avete mai 'osato' proporre. Intanto i comparti legati alle attività quotidiane, come pure nel lavoro inviano i primi segnali di ripresa: qualcosa sta cambiando... Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, in tanti potrete sbizzarrire la vostra fantasia, creando qualcosa di speciale in grado di stuzzicare la passione nel rapporto di coppia.

Rendere più interessante questo periodo così monotono e in parte inquietante non è difficile. Basta solo volerlo, magari cercando di coinvolgere il vostro 'lui' o la vostra 'lei' e, nel caso, anche i propri figli. Single, non cambierà di molto l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi, questo è bene che si sappia. Comunque tranquilli, sarete portati ad essere amichevoli e cordiali verso tutti, questo favorirà la serenità e la pace, specialmente con voi stessi. Nel lavoro, potrete sfruttare la vostra creatività per arrivare lontano. Superare molto presto i problemi che si erano creati in precedenza non sarà affatto un'utopia.

Toro: ★★★★. Giornata limpida, abbastanza lineare e positiva in generale, ovviamente non da vivere in modo del tutto spensierato. Infatti, il periodo è stato valutato nell'oroscopo del giorno 4 aprile con le quattro stelline della normalità, quindi regolatevi e agite di conseguenza. In amore, se riuscirete ad aprirvi con le persone che più amate nella vita, avrete colto già un ottimo risultato. Questa senz'altro potrebbe essere una giornata ricca di piacevoli sorprese, alcune delle quali capaci di spazzare via molti dei vostri brutti pensieri. Questo primo giorno di weekend, ovviamente vissuto da tutti in modo forzato tra le mura domestiche, non dovrà essere preso come un giorno qualunque.

Gli astri invitano a fare qualcosa di diverso dagli altri giorni: creare un punto di stacco tra la solita quotidianità e questo sabato e domenica, è vostro (e anche nostro) dovere. Single, la Luna inviterà a scherzare ironicamente con tutte quelle persone che solitamente vi fanno innervosire. Non c'è e non deve esserci tempo per stressarsi, perché la vita merita di essere vissuta con entusiasmo in qualunque contesto. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero vi invita a perfezionare un progetto esistente. Tra non molto arriveranno risultati soddisfacenti.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo una giornata certamente positiva, perfetta quanto basta per rendere questa parte della settimana malleabile soprattutto nelle attività di routine.

Diciamo che tutto procederà senza intoppi, tuttavia per stare più tranquilli cercate di chiudere al più presto eventuali situazioni in sospeso, siano esse a livello familiare piuttosto che di amicizia o a stampo lavorativo. In amore, potrete contare sull'appoggio di Venere: il pianeta dei buoni sentimenti, entrato nel segno venerdì 3 aprile, già in splendido trigono con Giove, Plutone, Saturno e Marte. Questa positività fuori dall'ordinario probabilmente favorirà nuove emozioni e gli slanci nelle coppie (anche mature) saranno alle stelle. Incontenibile sarà la soddisfazione del partner, felice di ricevere coccole, tenerezze e tanta rinnovata passione.

Single, Marte sarà sicuramente il vostro miglior alleato capace di consigliare come trascorrere il tanto tempo libero a disposizione in questo anticipo di weekend. Chi si fosse eventualmente annoiato di stare perennemente con in mano il telefonino (leggasi anche al pc o con il tablet), bisogna che si cerchi qualcosa di nuovo da fare, magari che sappia dare una visione della vita differente: perché non provare a leggere un buon libro? Nel lavoro intanto, la fiducia in voi stessi permetterà di trovare nuova forza per nuovi spunti. Fatelo! Anche a costo di riconsiderare atteggiamenti, opinioni o punti di vista.

Astrologia del giorno 4 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. In arrivo un avvio di weekend da tenere bene sotto controllo, soprattutto nelle relazioni sociali, come anche in quelle di lavoro. Il motivo? La giornata di fine settimana è stata classificata con il segno di spunta relativo al 'sottotono', dunque è richiesta molta prudenza da parte vostra. In questo contesto poco positivo pertanto, l'oroscopo sulla giornata di domani vi vede piuttosto indecisi sul da farsi specie in amore. In più di qualche caso, anche se sarete di poche parole, di certo saranno i vostri inequivocabili gesti a lasciare intendere al partner i vostri più intimi pensieri e le sensazioni che senz'altro riceverete in cambio.

Quanto vi sentite legati al partner? Tantissimo, non abbiamo dubbi. L'invito delle stelle è quello di non deludere la persona amata, magari con i soliti scatti d'ira o con le solite arrabbiature (che non mancano mai). Single, avrete un umore oscillante soprattutto nei rapporti con gli altri. In parte questo periodo negativo potrebbe portare ad essere incoerenti con alcune scelte fatte tempo addietro. Sappiate comunque che la giornata andrà a fasi alterne: in certi momenti vi sentirete aperti e disponibili, in altri decisamente intrattabili e scontrosi. Cercate di rilassarvi, solo così inizierete a respirare un po' di serenità: abbiate fiducia, presto tutto si sistemerà.

Nel lavoro invece si annuncia un periodo abbastanza faticoso, certamente meno gratificante del previsto. Forse, alla resa dei conti dovrete fare un piccolo passo indietro, non per incoerenza ma per colpa del periodo un po' particolare.

Leone: ★★★★★. La giornata sarà da considerare senza problemi irrisolvibili per voi del Leone, favoriti da una meravigliosa Luna presente nel vostro segno fino alle ore 23:18, poi transiterà in Vergine. Forse, avrete anche ottime possibilità di scelta in svariati campi, purché sappiate agire con rapidità e decisione. In generale, da segnalare altresì nuovi stuzzicanti orizzonti a sfondo affettivo che si potrebbero aprire a breve.

In amore quindi, l'oroscopo indica che in massima parte sarete pronti a vivere appieno i vostri sentimenti. Le stelle di sabato esortano a sfruttare la giornata sia nei rapporti con il partner che con i propri figli. La passione pura, in ripresa da metà pomeriggio, potrebbe innescare un circolo positivo capace di riportare (quasi) ai fasti di una volta molti rapporti sentimentali. Single, qualcuno tra voi nativi potrebbe avere una voglia impellente di chiacchierare con qualcuno (amico/a, parente, collega di lavoro), anche solo per il gusto di sentire una voce capace di riportare quella sensazione di normalità che da un po' sembra essere smarrita. Potrebbe essere utile anche chiamare qualcuno che sapete essere in un momento difficile, che forse non sentite da tempo. Approfittatene per svagare la mente: parlare farà bene non solo ai vostri interlocutori ma soprattutto a voi. Nel lavoro invece, se avete intrapreso un nuovo percorso, avrete ben presto le carte per raggiungere discreti obiettivi.

Vergine: 'top del giorno'. La giornata in esame quest'oggi, quella appunto relativa al prossimo sabato, sarà interamente buona e confortevole. Ad avere meravigliosi riscontri in primis potrebbe risultare il campo sentimentale: ottima la Luna in transito nel segno a fine giornata. La generosa 'musa dei poeti' senz'altro darà ottime opportunità per 'fare' o eventualmente 'disfare', ovviamente a vostra discrezione e piacimento. L'oroscopo di domani 4 aprile consiglia perciò in amore di avere massima fiducia negli astri e soprattutto in voi stessi. Anche Venere in alcuni casi, in primis a coloro con ascendente Gemelli, rafforzerà molte delle storie d'amore in crisi o datate, regalando a molti di voi una ritrovata intesa di coppia. Probabile la nascita di nuovi progetti da mettere in opera in un prossimo immediato futuro. Single, nessuno riuscirà a fermare la vostra fantasia in questa giornata da dedicare al weekend (almeno con il pensiero). Stilerete un lungo elenco di sogni da realizzare e aspetterete con ansia il momento per farli fiorire uno ad uno: pensando e agendo positivo non avrete ostacoli affinché quest'ultimi diventino realtà. Nel lavoro, per chiudere, con Marte a favore tutto sarà più facile e alla portata, pronti a dedicare massimo impegno al vostro operato. Aiutare chi ne avesse bisogno potrebbe regalare qualche bella soddisfazione.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.