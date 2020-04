L'Oroscopo di domenica 5 aprile approfondisce i transiti planetari puntando un riflettore sulle energie positive, tutte da indirizzare nel verso giusto. Le sensazioni diventano più introspettive con Luna in Vergine che tende a razionalizzare un po' le sensazioni, tenendo sotto controllo le emozioni. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di domenica

Ariete: alcune situazioni rimaste in sospeso si stanno sbloccando piano piano e alcune difficoltà sono in via di risoluzione.

Luna esorta a fare sempre di più e ad attingere a un senso pratico che fa concretizzare i progetti con maggiore spirito d'iniziativa. Sole veglia sull'amore in maniera rivitalizzante e vivace.

Toro: i bisogni emotivi non sono tanto in linea con le sensazioni che state vivendo attualmente e sentite il bisogno di dare una svolta decisiva per arginare l'insoddisfazione e rivoluzionare la sfera amorosa in modo strabiliante ed eccitante. Venere, anche se in Toro, è dalla vostra parte, attenzione solo a una quadratura di Marte e Saturno un po' capricciosa per i sentimenti.

Gemelli: Venere nel segno sprigiona un'affettuosità frizzante, simpatica e intelligente. Attenzione solo a una quadratura di Mercurio e Nettuno che può provocare qualche tensione nei rapporti amorosi, a causa di un atteggiamento troppo rigido nei confronti delle emozioni.

Cancro: l'influenza di Luna dalla Vergine trasforma le sensazioni e fa sì che non condividiate l'emotività, lasciando campo libero a un pragmatismo che fa ampliare la mente in maniera molto intuitiva.

Sole illumina il vostro cammino amoroso ed elargisce maggiore entusiasmo anche a voi single.

Leone: sigillati tra Luna e Nodi lunari, rispettivamente dalla Vergine e dal Cancro, vi ricollegate a eventi passati molto significativi per voi. Un po' nostalgici, tendete a rivivere le emozioni di un tempo, ma che ne dite di filtrare il tutto con una razionalità che fa trarre il meglio delle situazioni per applicare una nuova consapevolezza nel presente?

Vergine: una Luna riservata e riflessiva entra nel segno e rende gli affetti molto controllati e razionali. Forse non riuscite a esprimere le emozioni come vorreste ma, in compenso, sprigionate il vostro affetto con alcuni piccoli gesti molto significativi. Attenzione a una Venere in quadratura un po' tesa per i sentimenti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere è in posizione favorevole dai Gemelli ed esorta a prendere alcune decisioni amorose capaci di rivoluzionare il futuro in maniera decisiva, anche se imprevedibile. Voi single iniziate ad approfondire le nuove conoscenze online, mentre voi in coppia cercate di lasciarvi andare di più all'approfondimento delle emozioni.

Scorpione: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dalla Vergine e tende a farvi rielaborare un po' le sensazioni passate, per migliorarvi ripercorrendo con la mente le sensazioni di un tempo. Attenzione a non essere troppo severi con voi stessi.

Sagittario: alcune situazioni lasciate in sospeso da troppo tempo devono essere risolte al più presto. Basta tergiversare, è giunto il momento di affrontare la realtà attingendo a una praticità elargita da Saturno e Marte che fa concretizzare le idee con maggiore determinazione.

Capricorno: sono in arrivo splendide novità per voi amici del Capricorno.

Alcune notizie che adesso sembrano non entusiasmarvi più di tanto, sono decisive e fortunate per dare una svolta al futuro amoroso. Tutto migliorerà, a patto che lo vogliate e apriate il cuore con coraggio e credendoci fermamente.

Acquario: beneficiate della posizione fortunata di Venere in Gemelli che rompe l'apatia e fa convogliare al meglio le energie, indirizzandole nel verso giusto. Aspirate al meglio in amore, quindi non accontentatevi. Piuttosto non perdete di vista i vostri obiettivi e perseguiteli al meglio.

Pesci: la quadratura di Venere con Mercurio può provocare una confusione mentale che fa chiudere in voi stessi.

In amore, cercate di stabilire un giusto equilibrio tra il dare e avere. Magari date troppo senza ricevere granché in cambio o all'inverso, date troppo poco e la persona amata ne è insoddisfatta.