L'Oroscopo di martedì 7 aprile punta sulla presenza di Venere in Gemelli, Luna in Bilancia e Marte in Acquario per far volare l'amore e affermare i progetti realizzando i sogni tenuti nel cassetto. Quasi tutti i segni zodiacali sono chiamati a fare scelte radicali per rivoluzionare il presente e creare le basi per un futuro più promettente per i sentimenti. Di seguito, le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Bilancia nell'oroscopo di martedì

Ariete: Luna rema contro dalla Bilancia e causa un atteggiamento altalenante nei confronti dell'amore.

Piuttosto mutevoli e indecisi sul da farsi, cambiate idea in un attimo molto rapido. Forse ciò dipende dall'impazienza di Saturno e Marte che vogliono farvi affermare le idee per portare avanti i progetti con un'immediatezza che diventa quasi temeraria.

Toro: siete alla ricerca di emozioni forti con Urano, Plutone e Luna in trigono che rendono le sensazioni meno razionali e più sentimentali. Tuffatevi nella vostra profondità d'animo, c'è un mondo fantastico tutto da scoprire. Ma per fare ciò, le stelle consigliano di lasciare i vecchi schemi che ormai appartengono al passato.

Gemelli: siete molto attraenti grazie all'influsso di Venere nel segno e di Luna in Bilancia che agisce in maniera positiva e fortunata per l'amore. Anche Sole dall'Ariete elargisce vitalità ed entusiasmo, attenzione solo a non lasciarvi incupire da un'apatia conferita da Mercurio e Nettuno in dissonanza.

Cancro: ricordate di non farvi carico dei problemi altrui in maniera eccessiva, altrimenti rischiate di appesantire l'umore e di farvi prendere dall'apatia, dalla noia.

Che ne dite di ritrovare nuovi stimoli rivitalizzanti? Magari con un maggiore entusiasmo riuscite a cacciare via le nuvole che offuscano il cielo amoroso.

Leone: l'amore vola con Venere in posizione favorevole e Luna in Bilancia che dissipa ogni nube all'orizzonte sentimentale. Grazie all'influsso dell'astro d'argento, tendete a lasciar correre in amore e fingete di assecondare i desideri altrui, assumendo un atteggiamento più prudente e riservato.

Vergine: l'amore non va come vorreste e alti e bassi incupiscono la sfera sentimentale. Venere in quadratura fa sì che vi siano situazioni conflittuali, ma non demordete e sopportate con pazienza. Evitate scontri inutili e assumete un atteggiamento diplomatico. Non temete, verranno tempi migliori.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore vi dimostrate molto selettivi con Luna in Bilancia che punta molto sull'attrazione fisica e l'eleganza. Gli incontri online non mancano per voi single, quindi approfittate della posizione favorevole di Marte e Mercurio rispettivamente in Acquario e in Pesci.

Scorpione: a tratti percepite alcune ostilità da parte della persona amata, ma non assecondate questa idea. Piuttosto arginate il tutto o rischiate di provocare momenti davvero tesi per l'amore. Voi single, che ne dite di rispolverare qualche contatto telefonico e riallacciare vecchi rapporti amichevoli che possono diventare qualcosa di più?

Sagittario: cercate di guardare oltre il presente e non scoraggiatevi perché a breve potete superare una situazione complicata e affermare i vostri desideri, concretizzandoli con coraggio e determinazione. E' il momento di fare scelte radicali per il futuro.

Capricorno: in amore siete molto sentimentali e nostalgici. L'influenza di Giove, Plutone e Luna rende le emozioni profonde e più realistiche. Così siete molto aperti all'ascolto degli altri e cercate di aiutarli, utilizzando un intuito formidabile e comprensivo. Attenzione a non distaccarvi troppo dalle emozioni, perché indecisi se seguire una scia indipendente o ascoltare il bisogno di avere la persona amata accanto.

Acquario: l'intelligenza è acuta e ironica, così ampliate la mente a 360° sorvolando anche orizzonti amorosi avventurosi e tutti da scoprire con entusiasmo. Dirigete le emozioni nel verso giusto, quello che utilizza mosse mirate per colpire dritto al cuore la persona amata.

Pesci: più vivaci e affettuosi con Luna in Bilancia che sfida a rendervi più romantici, aprite il cuore all'amore e, se siete single, beneficiate dell'influsso favorevole di Mercurio nel segno che promette intriganti novità. Molti di voi non sono in una situazione amorosa facile da gestire e dovete lottare ancora contro i ricordi per progredire, arginando le sofferenze passate.