L'Oroscopo di domani giovedì 2 aprile ha già sviluppato le previsioni astrali interessanti questo nuovo giovedì. A essere valutati in questa sede, come descritto nel titolo, i soli simboli compresi nella prima sestina dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

I migliori auspici saranno tutti per il Leone, segno destinato dalla Luna, in ingresso nel segno, a godere della posizione 'top del giorno'. Invece, a soffrire un po' di più il decorso quotidiano rispetto a tutti gli altri saranno i nati in Vergine: secondo quanto evidenziato dall'oroscopo di giovedì 2 aprile, a dare problemi al suddetto segno di Terra saranno le turbolenze astrali provenienti dalla quadratura in corso tra Marte e Urano, in questo frangente speculari negativi al 75%.

Andiamo pure a scoprire qualcosa di più analizzando sia la classifica che le predizioni quotidiane.

Classifica stelline del 2 aprile 2020

Ansiosi di vedere quali saranno nel complesso i segni al 'top' e quelli 'flop' previsti per questo nuovo giovedì? Bene, diamo pure lo spazio che merita alla nuovissima classifica stelline quotidiana, generata dall'oroscopo del 2 aprile 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la sestina da Ariete a Vergine.

Diciamo subito, confermando anche quanto espresso in apertura, che questa parte della settimana vedrà in positivo solo tre segni. Di certo il Leone, come anche il Toro e il Cancro non avranno grattacapi di alcun genere, gli altri invece dovranno cercare di mantenere una certa calma. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Leone - Luna nel segno;

: Leone - Luna nel segno; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: nessuno

★★: Vergine.

Oroscopo giovedì 2 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

Per la giornata di giovedì cosa prevedono gli astri? Diciamo che a voi Ariete la parte centrale della settimana scorrerà abbastanza tranquilla, seppur impostata sulla normale gestione della quotidianità. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, la vostra situazione astrale vi promette un'ottima intesa con la persona amata e tanti bellissimi momenti da condividere insieme. Single, questo sarà un buon momento, per pensare di più al vostro fisico e mettere a punto una dieta depuratrice, così da essere in gran forma per la bella stagione che presto arriverà.

Nel lavoro, avrete bisogno di cambiare alcune delle vostre abitudini, in modo da poter rimanere fedeli ai progetti programmati. Nuove opportunità garantiranno un futuro migliore.

Toro: ★★★★★. Partirà benissimo questa quarta giornata della presente settimana, quindi oltre ogni più rosea aspettativa. Parlando in generale, la Luna a favore vi aiuterà a fare notevoli progressi nel settore in cui vi state già in parte impegnando: preparatevi ad assaporare molto presto qualche bella novità. In questo periodo diciamo che non troverete quasi alcun ostacolo, quindi approfittate. L'amore viaggerà a vele spiegate, in un mare calmo e soleggiato dove potersi distendere e godersi la vita di coppia, felici e sereni.

Single, il cielo del giorno si presenterà abbastanza positivo, soprattutto dal punto di vista dell'umore e del morale, il che vi permetterà di trascorrere momenti spensierati con i familiari. Nel lavoro, la vostra sete di conoscenza vi spingerà a cercare nuove informazioni. Questo potrebbe rivelarsi molto utile, per il vostro operato.

Gemelli: ★★★★. Il prossimo giorno in calendario non si annuncia a massima positività ma nemmeno troppo sfortunato per voi Gemelli. Pertanto, quasi nulla di concreto su cui poter contare; di contro però non si prevede assolutamente difficile da portare a buon fine.

Diciamo che il periodo sarà ben bilanciato tra positività e negatività, leggermente pendente sul lato buono. In amore, il cielo del periodo sarà abbastanza favorevole e incoraggerà senz'altro l’intesa di coppia. La vita sentimentale proseguirà serenamente e si rivelerà sempre più sorprendente ed armoniosa. Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì indicano che vi sentirete abbastanza a vostro agio. Una ventata di ottimismo vi darà un'immagine colorata della vita. Se vi sforzerete di stemperare la vostra impazienza, vincerete su tutto e tutti. Nel lavoro, mettendo la vostra situazione attuale in prospettiva con il vostro passato, sarete in grado di ottenere il massimo dalle vostre riflessioni e rimanere sereni in questo periodo così particolare.

Astrologia del giorno 2 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. In arrivo un ottimo giovedì, senz'altro capace di garantire un periodo quasi perfetto in tutto. Diciamolo pure, la giornata numero quattro dell'attuale settimana inizierà senza ombra di dubbio benissimo già dal primo mattino per tantissimi di voi Cancro. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, predice a quelle coppie ben collaudate che senz'altro avranno molte frecce nel loro arco, pronte da scoccare per mantenere alto il voltaggio della relazione. Single, le stelle promettono un clima di relax e distensione, inoltre potrete mettere da parte doveri e faccende per dedicarvi al dolce far niente.

Nel lavoro, la Luna a favore vi regalerà svolte importanti nella professione. I risultati saranno evidenti e non vi lasceranno nessun dubbio!

Leone: 'top del giorno'. In arrivo un giorno davvero speciale per voi nativi, sicuramente in grado di dare un grosso sprint a questa parte centrale della corrente settimana. Questo giovedì, a livello sentimentale avrete a disposizione un'energia potentissima messa a disposizione dalla Luna in Leone: fatela fruttare! In amore perciò, sarete più espansivi del solito e vi sentirete più inclini a manifestazioni di affetto, più di quanto non vi succeda di solito.

Sarà così un'ottima giornata per sistemare tutte quelle cose lasciate in sospeso con il partner: pronti a godervi appieno tutto il suo affetto? Single, sarete finalmente liberi dai pensieri e dalle preoccupazioni, prendendo tutto con più leggerezza. Riuscirete a portare allegria anche in chi vive al vostro fianco condividendo momenti sereni con tutta la vostra famiglia. Nel lavoro, avrete quasi tutti i pianeti a favore e, data questa premessa, potrete felicemente portare a termine i progetti che vi stavano più a cuore.

Vergine: ★★. La giornata in esame, visto l'attuale contesto, sarà abbastanza difficile da condurre a buon fine per molti di voi della Vergine.

Valutata negativamente nelle previsioni, in definitiva la giornata sotto analisi potrebbe dare veramente da fare, ponendo situazioni complicate o problemi pronti a rendere stressante la quotidianità. L'oroscopo di domani 2 aprile in questo caso consiglia molta concentrazione soprattutto in amore. Con una Luna disarmonica faticherete un po' a mantenere la calma. Cercate di allontanare ogni momento di malumore o d'irritabilità: in qualche caso non potrete fare a meno di scaricare sulla persona amata i vostri stress. Single, se state cercando la soluzione ad un problema che vi assillava da tempo, aspettate con fiducia le giornate che verranno, per risolvere il tutto.

Nel frattempo, ricaricate le batterie e mettete ordine intorno a voi, sia nella vostra mente che nel vostro cuore. Nel lavoro, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate; quando arriverà, non fatevela scappare e non sprecatela mostrandovi troppo esigenti e cercando di pretendere sempre di più

