L'Oroscopo di domani, giovedì 9 aprile 2020 prospetta una giornata senz'altro 'effervescente', carica di novità e ottime chance offerte direttamente dall'Astrologia. Questa parte della settimana, coincidente con il quarto giorno in calendario, è il target di oggi per quanto concerne le previsioni zodiacali relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco. In primissimo piano come sempre, l'amore e al lavoro: pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle il prossimo giovedì? Ebbene, la giornata si presume possa essere molto positiva per gli amici nativi in Sagittario, favoriti dalla Luna in Scorpione.

Invece, poco positivo è previsto il periodo, secondo quanto evidenziato dall'oroscopo di giovedì 9 aprile, per gli amici dell'Ariete e dei Gemelli classificati al penultimo posto.

Andiamo ai dettagli approfondendo le previsioni astrali di giovedì per tutti i segni con la relativa classifica a stelline completa.

Oroscopo 9 aprile, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★. Sarà un giovedì di metà settimana abbastanza inaspettato, almeno per i tanti amici che non hanno avuto modo nei giorni scorsi di consultare il nostro oroscopo settimanale.

In alcuni casi il sottotono potrebbe farsi sentire in modo pesante. In amore, le stelle raccomandano di non perdere il controllo in certe situazioni sentimentali: un problema riguardante la coppia rischierà seriamente di degenerare. Single, visto il momento non troppo a favore, cercate di mantenere la calma. Soprattutto fatelo se ultimamente avete avuto discussioni con la persona che vorreste al vostro fianco.

Nel lavoro, la giornata si svolgerà nella sostanziale normalità, con qualche intoppo quotidiano che però avete già incontrato in passato e superato senza problemi. Non scoraggiatevi, anzi cercate di essere più realisti.

Toro: ★★★★★. Giovedì sforzatevi di pensare e/o agire positivamente: infatti tutto il periodo sarà da considerare ottimo a tutti i livelli. Gli astri del giorno consigliano di aver fiducia nelle stelle.

In amore, eventuali problemi andranno affrontati insieme al partner, evitando di fare da scarica barile: se si dice 'nella buona e nella cattiva sorte' c’è un motivo, siete d'accordo? Single, l'amore può offrirvi il riparo da qualsiasi guaio, a patto che voi sappiate mettere un freno agli impulsi: fidatevi totalmente della persona che attualmente vi interessa. Nel lavoro invece, questo giovedì sarà sicuramente un giorno fortunato per tanti di voi, almeno secondo le stelle del momento. Tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere svolto.

Gemelli: ★★★.

Una giornata poco collaborativa verso intenzioni e/o progetti. Il periodo valutato 'sottotono' non deve essere preso troppo sottogamba. L'amore invece, sarebbe proprio il caso di metterlo un po' da parte e pensare maggiormente a voi stessi. Ultimamente vi siete messi troppo in secondo piano, pertanto la malinconia potrebbe prendere il sopravvento. Single, il contrasto di alcuni pianeti potrebbe mettervi di fronte a qualche difficoltà. Prima di qualsiasi mossa, sarà bene esaminare ogni situazione potenzialmente a rischio. Nel lavoro invece, se non vorrete farvi sfuggire occasioni importanti, dovrete assolutamente programmare i vostri impegni, cercando di non essere dispersivi.

Cancro: 'top del giorno'. Partirà decisamente con grande sprint questa nuova giornata. In regalo a molti Cancro, un giovedì pieno di novità e grosse opportunità da sfruttare sia nei sentimenti che nelle attività professionali. Per quanto riguarda l’amore c’è un’aria assai frizzante in giro già da adesso. In coppia, inutile aspettare ancora visto il buonumore che avete già da subito. Intanto, le stelle consigliano in primis di lasciarsi andare ai buoni propositi, senz'altro dettati dal cuore verso il partner. Vivrete quindi delle belle sensazioni, prima sulla pelle e poi nell'anima. Single, una giornata che si aprirà all'insegna della speranza e si chiuderà con spumeggianti certezze.

Non tralasciate nessuna occasione di stampo affettivo ma impegnatevi a fondo. una lieta notizia vi darà una carica pazzesca: sarete più energici e propositivi del normale.

Leone: ★★★★. La giornata sarà buona, potenzialmente in grado di regalare qualche inattesa novità. Libero corso ai sogni più reconditi, con piccole possibilità che quest'ultimi si realizzino. In amore, la vostra relazione funzionerà benissimo, basterebbe solamente un po' di brio un più, condito con tanta passione per rendere il tutto veramente impeccabile. In molti vedrete il 'bicchiere mezzo pieno', dandovi quel pizzico di buonumore utile per sciogliere eventuali tensioni esistenti nella coppia.

Single, forse avete le idee un po' confuse. Sentimenti imprecisati favoriranno uno stato di malessere psicologico capaci di far rimpiangere la scelta di restare single. Di chi è la colpa? Nel lavoro, per concludere, le stelle vi esortano ad assumere un atteggiamento paziente.

Vergine: ★★★★★. Giornata abbastanza interessante anche se valutata a quattro stelle. Se state vivendo qualcosa di importante in qualsiasi contesto potreste decidere di fare sul serio iniziando a fare progetti per il futuro. In amore, la Luna in Scorpione sarà favorevole in molti settori, ma lascerà un segno indelebile in quello legato ad affetti, famiglia e amicizia.

La giornata continuerà in linea con i buoni sentimenti che, in molti casi, troveranno magia e supporto nella figura del partner. Single, preparatevi a ricevere molto presto i benefici effetti regalati dall'attuale ottima situazione astrale. In generale le previsioni zodiacali di domani consigliano di affrontare fin da subito eventuali situazioni critiche. Nel lavoro, una piccola parte dei vostri sogni si sta per realizzare (qualcuno già è divenuto realtà), quindi siate pronti.

Previsioni zodiacali del giorno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. Il quarto giorno tra i sette del periodo, a tanti di voi Bilancia si presume possa portare una seppur minima positività.

Ovviamente, inutile sottolinearlo, molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni in stallo. In amore, il vostro coraggio vi porterà a vivere intensi momenti emotivi, forse mai osati fino in fondo. Non frenatela questa voglia di trasgressione: dice il saggio 'in guerra e in amore tutto è permesso!'. Single, se siete davvero innamorati di qualcuno ma non ricambiati, dovrete cercare di puntare tutto sulla simpatia, rendendo all'occasione ogni attimo il più divertente possibile. Nel lavoro, giocare d'anticipo sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete.

Studiate il vostro avversario.

Scorpione: ★★★★★. Un giovedì di metà settimana su cui puntare molto, soprattutto da fine mattinata in poi. Sarete animati da una particolare carica energetica che vi renderà entusiasti e lo mostrerete anche a chi avete accanto. In amore, non siate troppo esigenti perché c'è il rischio di compromettere il buon rapporto che si era creato in precedenza. Sappiate connettervi sulla medesima frequenza del vostro partner, cercando di seguire lo stesso filo logico. Single, caparbi e allegri, potreste letteralmente essere catapultati in una dolcissima storia nata per caso, online.

Chi è in cerca dell'anima gemella potrebbe fare una conoscenza molto interessante. Nel lavoro infine, gli astri saranno pronti ad offrire una grinta e una capacità decisionale che non sempre avete a disposizione.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di domani 9 aprile annuncia una giornata quasi perfetta in tutto. Diciamolo pure, questa parte della settimana inizierà senza ombra di dubbio benissimo per tantissimi di voi Sagittario. In amore, sforzatevi di sfruttare al massimo ogni buona situazione: resterete soddisfatti al 100%. In coppia non avrete alcun freno, paura o titubanza e vivrete la giornata leggeri come una piuma insieme alla persona amata.

Single, periodo soddisfacente anche per tanti di voi 'cuori solitari': lasciatevi andare a sogni e fantasie, chissà, qualcuna di queste potrebbe davvero materializzarsi lasciandovi di stucco. Il comparto lavorativo preannuncia la possibilità di ottenere risultati superiori a quelli previsti. Alcuni si riveleranno sicuramente essere molto convenienti.

Capricorno: ★★★★. Partirà e chiuderà in modo accettabile questo vostro giovedì di metà settimana. La cosa da fare in questi casi è quella di non pensare, buttando dietro le spalle problemi e problemini in attesa di tempi migliori. In amore più fatti e meno parole! Di conseguenza, calore ed energia non dovrebbero mai mancare in modo da riscaldare l’atmosfera amorosa, ultimamente un po’ freddina. In coppia sarà la curiosità il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante. Single, non abbiate timore di esporvi troppo in caso aveste una situazione assolutamente da chiarire. Quando si tratta di sentimenti non si può aspettare. La serata sarà 'con sorpresa'. Nel lavoro, dopo alcuni giorni colmi di negatività finalmente tornerete ad avere la mente perfettamente lucida, libera da pensieri o dubbi.

Acquario: ★★. Il periodo invoglia ad armarsi di tantissima pazienza e abbastanza calma, unendo poi il tutto in altrettanta buona volontà. Il motivo? Per chi non lo sapesse ancora, la giornata quest'oggi esaminata porta in dote (purtroppo!) le due stelle riservate ai frangenti messi in conto con il 'ko'. In questo caso ad essere penalizzato potrebbe risultare l'amore. Visto che gli astri non vi sorrideranno, nemmeno voi sarete tanto inclini a farlo nei confronti di chi vi sta attorno. Se la persona amata dovesse farvi uno sgarro, oppure dicesse qualcosa capace di mandarvi in tilt, cogliete la palla al balzo e parlatene apertamente, in modo sincero. Single, dovete fare attenzione a non innamorarvi di persone già impegnate, perché difficilmente riuscirete ad ottenere qualcosa di duraturo e positivo. Nel lavoro, non agitatevi, tanto non servirebbe a niente, piuttosto metteteci più impegno.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 9 aprile, presume possa essere abbastanza positivo il periodo, con tratti anche ottimi per voi dei Pesci. Dunque, momento adatto per 'osare', per guardare avanti con fiducia e/o fare progetti interessanti il futuro prossimo, ovviamente da programmare per tempo. In amore, si preannuncia un periodo quasi stabile, decisamente immobile ed a tratti senza picchi di alcun genere, siano essi positivi o negativi. Single, approfittate della maggior parte delle cose belle della vita che l'oggi e il domani senz'altro vi offriranno. Ciò vi consentirà di consolidare alcuni rapporti in via di definizione in pace ed in armonia. Nel lavoro Intanto, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma allettanti con la possibilità di conseguire posizioni di potere e prestigio. La vostra intelligenza creativa vi muoverà sicuramente verso successi sicuri.

Classifica stelline 9 aprile 2020

Particolarmente attesa, soprattutto per il valore in termini di positività che andrà ad attribuire a questo giovedì, è senz'altro la nuova classifica stelline quotidiana. Estrapolata dalle effemeridi del periodo, la scaletta con le stelline interessa tutti i segni dello zodiaco. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani l'amore e il lavoro. A figurare tra i migliori del giorno risulta il Cancro, favorito dalla Luna nel segno dello Scorpione.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo del 9 aprile per tutti i segni dello zodiaco: