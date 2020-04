L'oroscopo della giornata di domenica 26 aprile prevede un cambio di marcia per i nativi Ariete nel lavoro, andando a migliorare il proprio metodo di lavorare, mentre Leone si lascerà andare a dolci effusioni con la propria anima gemella. Giove nel segno del Capricorno renderà i nativi del segno ricettivi in amore e attivi al lavoro, mentre Vergine assumerà un atteggiamento chiaro e conciso nei confronti del partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di domenica 26 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 26 aprile 2020 segno per segno

Ariete: Oroscopo di domenica formidabile per voi nativi del segno soprattutto grazie alla presenza di Mercurio nel vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete disposti ad assecondare ogni richiesta del partner affinché sia felice. Se siete single potrete finalmente concedervi un po’ di riposo dopo esservi impegnati a lungo nello studio. Nel lavoro i nati nella seconda decade potrebbero decidere di cambiare completamente modo di lavorare, e questa scelta di rivelerà vincente.

Voto - 8

Toro: configurazione astrale che prevede il Sole in congiunzione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di domenica. Sul fronte sentimentale i rapporti con i vostri cari in questo periodo sono molto soddisfacenti. Avete riscoperto il bello di stare con chi più amate e vivrete momenti da ricordare. Se siete single potreste sentire la necessità di contattare un vostro amico. In questa giornata il lavoro dovrebbe risultarvi più interessante del solito, poiché avete numerose idee da sviluppare.

Non avrete da annoiarvi dunque. Voto - 8

Gemelli: la Luna si troverà in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo di sabato, esaltando alla massima potenza il vostro fine settimana. Sul fronte sentimentale sarà un ottimo momento per darsi da fare e stupire la vostra anima gemella, non solo dal punto di vista passionale. Se siete single non smettete di credere in qualcosa a cui tenete, solo perché qualcuno vi ha detto che non è realizzabile.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo se avete trascurato qualcosa, preoccupatevi prima di quelle mansioni prima di passare ad altro. Voto - 9

Cancro: si aprirà per voi un periodo ricco di momenti di riflessione, per cercare di riportare in auge la vostra relazione di coppia o il vostro lavoro. In amore infatti un po’ di freddezza sta causando alcuni problemi all'intesa di coppia, e cercherete di fare qualcosa per migliorare la situazione. Se siete single non smettete di amare una persona che vi piace solo perché qualcuno vi ha detto che non fa per voi. Nel lavoro svolgere le vostre mansioni risulterà faticoso, e l'aiuto di un amico o di un collega sarà quasi obbligatorio.

Voto - 6,5

Leone: oroscopo di domenica che non sarà proprio il massimo per voi nativi del segno per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Marte in opposizione continua a darvi qualche difficoltà e per una volta preferirete limitarvi a fare solo il necessario. Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove sfrutterete la posizione favorevole del Sole per cercare di ottenere solamente il meglio dalla vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single potreste essere coinvolti in una frequentazione piuttosto stimolante. Voto - 7

Vergine: ottimo Sole in trigono dal segno del Toro secondo l'oroscopo di domenica.

Il periodo sarà piuttosto soddisfacente per quanto riguarda la sfera sentimentale, dunque non tiratevi indietro qualora il partner abbia voglia di fare qualcosa con voi, discorso simile anche per quanto riguarda i cuori solitari. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo i progetti per il futuro possono essere realizzati grazie alla vostra perfetta organizzazione e con un po' più di elasticità per quello che riguarda i tempi di realizzazione. Voto - 8

Bilancia: concluderete il fine settimana in maniera decisamente più convincente con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli, simbolo di una ripresa che potrebbe presto arrivare.

In amore apprezzerete maggiormente le gesta del vostro partner, risollevando l'affiatamento di coppia, sperando di rivivere bei momenti con la persona che amate. Se siete single avrete la possibilità di rinsaldare e migliorare i rapporti con un amico o con una persona conosciuta da poco. Nel lavoro la vostra energia sarà molto evidente e non vi fermerete per nulla al mondo dinanzi ai vari ostacoli. Voto - 8,5

Scorpione: oroscopo di domenica non molto favorevole per voi nativi del segno, considerato che Marte si troverà in quadratura dal segno dell'Acquario, il Sole sarà in opposizione dal segno del Toro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale pochi riusciranno a comprendere il vostro stato d'animo, e questo sarà causa di una certa frustrazione. Se siete single forse sarebbe meglio preoccuparsi dei propri impegni e non all'amore. Nel lavoro non sarà facile portare a termine le vostre mansioni, e sarà necessario del tempo in più. Voto - 6

Sagittario: giornata non molto convincente a causa della Luna in opposizione al vostro cielo. Sul fronte lavorativo i vostri affari vanno troppo per le lunghe, e dovrete cercare di concluderli a più presto, se non volete perdere l'affare. Sul fronte sentimentale il partner si presenterà da voi con l'intenzione di farvi una gradita sorpresa, non si aspetta certo una vostra reazione scontrosa, dunque siate calmi e non rovinate il momento.

Se siete single l’oroscopo raccomanda prudenza nelle relazioni con gli altri. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di domenica grandioso per voi nativi del segno, grazie al Sole in trigono dal segno amico del Toro, assieme a Giove in congiunzione al vostro cielo. La vostra relazione di coppia andrà alla grande, sarete ricettivi nei confronti del partner e riuscirete ad ottenere solamente il meglio. I single avranno tanto tempo per divertirsi, sia da soli che con gli amici. Da questa giornata potrebbero dipendere molte cose per il vostro futuro al lavoro quindi non sottovalutatevi e date il meglio di voi.

Voto - 8,5

Acquario: configurazione astrale che prevede il Sole in quadratura al vostro cielo, assieme a Marte e Saturno in congiunzione al vostro segno zodiacale. In ambito lavorativo sarete particolarmente attivi e darete sempre il meglio di voi stessi per ottenere il massimo, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore se siete single avrete bisogno di una spinta per rispondere più efficacemente ai segnali della persona che amate. Se avete una relazione forse qualche piccolo imprevisto potrebbe mettervi in difficoltà, ma alla fine ce la farete. Voto - 8

Pesci: oroscopo di domenica non entusiasmante per voi nativi del segno, considerato che sia la Luna, sia Venere, si troveranno in quadratura al vostro cielo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà difficile entrare in empatia con la vostra anima gemella non sarà facile, e il rischio di litigare sarà alto. Se siete single apprezzerete le vostre qualità, ma non sarà il momento di applicarle con la persona che amate. Nel lavoro ci sono delle discussioni con dei colleghi che andrebbero rimandate, poiché hanno bisogno di calma e soprattutto di riflessione, prima di essere affrontate. Voto - 6