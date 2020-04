L'oroscopo della giornata di domenica 5 aprile prevede il pianeta Giove favorevole per il segno del Toro, al punto da rendere particolarmente piacevoli le relazioni, con il partner, con i familiari e con gli amici, mentre per la Bilancia gli affari sul posto di lavoro andranno moto bene. Periodo piuttosto bilanciato per quanto riguarda i Gemelli, sia in amore che al lavoro, mentre Scorpione avrà modo di sperimentare nuove sensazioni sotto il profilo sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 5 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 5 aprile 2020 segno per segno

Ariete: giornata che scorrerà in maniera abbastanza tranquilla per voi nativi del segno, considerato inoltre che il Sole sarà dalla vostra parte, impedendovi di combinare grossi guai. Sul fronte sentimentale il vostro rapporto con il partner procederà molto bene, evitando in qualunque modo incomprensioni e litigi di coppia.

Se siete single sarà un buon momento per prendervi più cura di voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro l'atmosfera lavorativa sarà particolarmente favorevole per mettere in piedi una nuova collaborazione tra voi colleghi. Voto - 8

Toro:l' oroscopo di domenica prevede il pianeta Giove in trigono, assieme a Urano e Venere in congiunzione al vostro cielo. Con tale disposizione planetaria non avrete nessun ostacolo dinanzi a voi, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

I rapporti con i vostri familiari, o con il partner e gli amici saranno molto piacevoli, dunque sentitevi liberi di fare ciò che più sentite di fare. I single saranno alle prese con una relazione piena di cose da sistemare. Nel lavoro sarete alla ricerca di nuovi metodi per cercare di guadagnare di più. Voto - 7,5

Gemelli: Mercurio in quadratura dal segno dei Pesci vi permetterà di vivere una giornata ricca di piacevoli eventi, ma anche di tante cose da fare.

Per quanto riguarda l'ambito sentimentale i rapporti di coppia saranno molto intensi, ma per mantenere alto l'affiatamento di coppia dovrete saper dimostrare il vostro amore, e non solo con pochi baci e abbracci. Se siete single dovrete assumere un ruolo più di rilievo se volete trovare l'amore. Nel lavoro se fate una piccola ricerca, potreste scoprire alcune cose interessanti. Voto - 7

Cancro: disposizione planetaria molto ricca secondo l'oroscopo della giornata di domenica, con Mercurio in posizione favorevole al vostro cielo. In amore non avrete nulla da temere se state vivendo una relazione di coppia stabile.

Mentre le relazioni un po’ scricchiolanti potrebbero conoscere un periodo più stabile. I single avranno voglia di conoscere nuove persone e stare con gli amici. In ambito lavorativo lo scambio di opinioni con i colleghi potrebbe farvi venire delle idee illuminanti. Voto - 8

Leone: giornata che prevede momenti decisamente più soddisfacenti rispetto alle precedenti. Per quanto riguarda i sentimenti riuscirete a prendere più seriamente la vostra relazione di coppia, cercando di recuperare l'affiatamento di coppia andata perso nell'ultimo periodo. I cuori solitari faranno più attenzione a non essere ossessivi nei confronti degli altri.

Sul fronte lavorativo portare a termine i vostri progetti potrebbe pesarvi di meno, e vedrete i guadagni salire, seppur di poco. Voto - 7

Vergine: con Mercurio in opposizione dal segno d'acqua dei Pesci, l'oroscopo della giornata di domenica potrebbe non essere esattamente ciò che vi aspettavate. Sul fronte sentimentale le energie non vi mancheranno, ma entrare in sintonia con la vostra anima gemella potrebbe essere piuttosto problematico. Per quanto riguarda voi single fareste meglio a dedicarvi ai vostri impegni personali al momento. In ambito lavorativo la situazione sarà invece abbastanza soddisfacente, con buoni risultati con le vostre mansioni, e senza l'aiuto dei vostri colleghi.

Voto - 7

Bilancia: configurazione astrale che prevede il Sole in opposizione dal segno dell'Ariete, che potrebbe portarvi qualche piccolo ostacolo durante la giornata. Secondo l'oroscopo, in amore lasciarsi andare ai sentimenti non sarà la vostra priorità, soprattutto se siete single oppure non avete alcuna intenzione di impegnarvi di nuovo. Le relazioni fisse potrebbero essere catturate dalla noia, e non riuscire a comunicare bene il loro amore. Nel lavoro fate bene le vostre mansioni, perché potrebbe esserci un collega spiritoso che potrebbe sminuire il vostro operato. Voto - 6,5

Scorpione: la vostra solita routine non vi starà bene per niente secondo l'oroscopo di domenica e la voglia di fare qualcosa di nuovo, di tentare nuovi approcci con la gente o con alcune mansioni si farà sentire molto.

Sul fronte sentimentale darete modo alla vostra anima gemella di vivere una relazione di coppia totalmente differente dal solito, e starà a voi giudicare. Se siete single potreste provare metodi alternativi per trovare l'amore. In ambito lavorativo un pizzico di fortuna v'ispirerà parecchio per completare le vostre mansioni. Voto - 7,5

Sagittario: ottimo cielo durante la giornata di domenica per voi nativi del segno, con il Sole in posizione benefica dal segno amico dell'Ariete. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete l'ispirazione necessaria per portare a buon fine qualcosa con il partner.

I cuori solitari riusciranno a instaurare dialoghi profondi tra voi e i vostri amici. Nel lavoro ci saranno in giro numerose opportunità che aspettano solo di essere colte al volo, e che potrebbero migliorare la vostra situazione quotidiana. Voto - 8

Capricorno: Giove e Plutone in ottimo aspetto nel vostro cielo secondo l'oroscopo di domenica, vi permetteranno di vivere molto bene la vostra giornata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarte spronati a fare sempre qualcosa di romantico per il partner, che possa davvero renderla felice. I cuori solitari avranno le energie giuste per superare ogni malinteso.

Nel lavoro cercherete di essere più precisi del solito in quanto in precedenza avete commesso delle piccole sbavature. Voto - 8

Acquario: potreste avere la voglia di passare i vostri insegnamenti ad un vostro collega per quanto riguarda la sfera lavorativa. Sentite la necessità di avere dalla vostra parte qualcuno di cui fidarvi, e non ci sarà persona migliore se non che un vostro collega che considerate più amico intimo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete di ottimo umore per comunicare con il partner e instaurare piacevoli conversazioni che vi ruberanno gran parte del vostro tempo.

I single saranno felici di stare in compagnia con le persone che più amano. Voto - 8,5

Pesci: Mercurio si troverà in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo di domenica. Tale configurazione astrale vi permetterà soprattutto sul fronte lavorativo di essere concentrati al massimo per ottenere solamente i migliori risultati. In amore Giove in sestile sarà di grande aiuto anche per i single, che faranno nuove conoscenze, allargando i loro orizzonti. Se avete una relazione fissa riuscirete a godervi questo momento di spensieratezza e di serenità. Voto - 8