L'oroscopo della giornata di giovedì 2 aprile prevede, per i nativi Toro, i pianeti Marte e Giove in trigono che saranno di buon auspicio in ambito sentimentale. Fidarsi del proprio istinto, invece, potrebbe essere una mossa vincente in ambito lavorativo per i nativi Cancro. Vivacità e dinamismo saranno colonne portanti dell'atteggiamento dei nativi Acquario, mentre Scorpione potrebbe aspettarsi emozioni positive in ambito sentimentale con un ottimo Sole in trigono.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di giovedì 2 aprile per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 2 aprile 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale efficiente, che sarà capace di tenervi sull'attenti in ogni momento della giornata grazie a Giove in sestile assieme a Venere in quadratura. Sul fronte amoroso darete il via libera ai vostri sentimenti, mostrando alla vostra anima gemella la parte migliore di voi. Se siete single il vostro spirito sarà leggero e vi sentirete ottimisti e sicuri di voi stessi.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo se nelle giornate precedenti avete deciso di portarvi avanti con il lavoro, ora vi ritroverete con qualcosa in meno da fare, di conseguenza avrete più tempo libero. Voto - 8,5

Toro: Marte e Giove di buon auspicio secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, porteranno per voi un elevato senso di romanticismo all'interno della vostra relazione di coppia. In amore infatti non vi basterà essere attraenti soltanto fisicamente, ma anche mentalmente, che poi sarà la parte che il partner preferirà di più di voi.

Se siete single sarete spinti a vivere nuove avventure in compagnia delle persone di cui più vi fidate. Nel lavoro audacia e coraggio saranno di grande aiuto per ottenere i migliori guadagni. Voto - 8

Gemelli: eccellente giornata per quanto riguarda i sentimenti grazie al Sole e a Venere in ottimo aspetto secondo l'oroscopo di giovedì. In amore infatti ci potrebbero essere in vista dei programmi molto interessanti per il benessere della coppia che porteranno vantaggi a entrambi.

Se siete single potrebbe fare al caso vostro una compagnia frenetica e divertente. In ambito lavorativo forse qualche contrattempo potrebbe farvi ritardare un po’, ma nulla di drammatico. Voto - 8

Cancro: l'oroscopo vi consiglia di dare più ascolto al vostro istinto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Siete dei professionisti abili, e a volte potreste anche cercare di proporre qualcosa che sia un po’ più anacronistico. In ambito sentimentale in questo periodo vi state impegnando molto per rendere felice la vostra anima gemella e durante la giornata di giovedì non verrete meno al vostro dovere di amare il partner.

Se siete single alcuni di voi inizieranno la giornata con una nuova energia ed un nuovo tono personale. Voto - 7,5

Leone: configurazione astrale formata da Venere in trigono che non consentirà grandi stravolgimenti sul fronte sentimentale. Infatti un po’ di confusione potrebbe arieggiare nella vostra relazione di coppia, portandovi talvolta a compiere degli errori. I cuori solitari sapranno diffondere energia positiva verso chi sta intorno. Sul fronte lavorativo un viaggio d'affari nelle prossime giornate potrebbe trasformarsi in tutt'altro e forse fareste meglio a stare molto attenti. Voto - 6,5

Vergine: oroscopo di giovedì che vedrà Urano e Marte in trigono rispettivamente dal segno del Toro e dell'Acquario che vi daranno una certa sicurezza utile soprattutto verso la sfera sentimentale.

Infatti non ci sarà alcuna discussione negativa tra voi e il partner, e saprete gestire perfettamente le vostre emozioni e quelle della persona amata. Se siete single starete molto bene con voi stessi e il vostro ottimismo sarà quasi contagioso. In ambito lavorativo potreste sentirvi chiusi in gabbia per via di alcune idee che non riuscite bene a sviluppare. Se necessario prendetevi una breve pausa oppure chiedete un consiglio a un collega. Voto - 7,5

Bilancia: dovrete cercare di ricostruire il vostro rapporto con il partner e secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, Giove in buona posizione potrebbe aiutarvi a iniziare bene.

Cercate innanzitutto di fornire tanta fiducia nei confronti del partner e mostratevi sempre disponibili. Se siete single dovrete cercare di essere più sereni con chi frequentate. Nel lavoro non sempre si può procedere con calma e a rallentatore come vorreste, e avrete bisogno di più dinamismo. Voto - 7

Scorpione: oroscopo di giovedì che si rivelerà dolce soprattutto verso il lato affettivo con il Sole in trigono al vostro cielo. In amore infatti avrete le doti giuste per trascinare il partner in situazioni irresistibili per entrambi, aumentando molto l'affiatamento di coppia. Attenzione soltanto a delle possibili invidie reciproche.

Se siete single la tenerezza vi caratterizzerà in modo tale da far emergere in tutta la sua semplice bellezza ogni vostro sentimento. Nel lavoro forse potreste essere costretti a disdire un impegno per via dell'enorme quantità di lavoro da svolgere. Voto - 7,5

Sagittario: forse potrebbe esserci qualche piccola difficoltà sul fronte sentimentale a causa di un certo nervosismo nei vostri confronti durante la giornata di giovedì. Fate attenzione dunque all'atteggiamento che avrete nei confronti del partner per non causare problemi. Se siete single e non volete che qualcuno vi scavalchi e che prenda il vostro posto nel cuore dei vostri superiori, sarà meglio che vi diate da fare per mostrare quanto valete in realtà.

In ambito lavorativo anche se ritenete che state svolgendo qualcosa di superfluo, gli ordini sono ordini e voi dovrete obbedire. Voto - 6,5

Capricorno: configurazione astrale che vede i pianeti Plutone e Giove in trigono al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di giovedì. Sul fronte sentimentale una buona dose di felicità abbinata a del sano ottimismo vi aiuteranno a non fallire un colpo e ottenere il meglio dalla vostra relazione di coppia. Se siete single presto potreste ricevere qualche bella sorpresa. Nel lavoro potreste avere a che fare molto presto con delle importanti responsabilità e sarà vostro dovere prepararvi al meglio.

Voto - 8

Acquario: una buona dose di vivacità e dinamismo saranno alla base del vostro atteggiamento secondo l'oroscopo di giovedì grazie anche all'ottima posizione di Nettuno nel segno vicino dei Pesci. In amore tale atteggiamento positivo vi permetterà di essere sereni e frizzanti nella vostra relazione di coppia, ottenendo numerose soddisfazioni. I single potrebbero essere disposti ad un'uscita molto particolare. Nel lavoro provare ad investire tempo ed energie su nuovi progetti potrebbe aiutarvi ad allargare i vostri orizzonti. Voto - 8,5

Pesci: Nettuno e Sole ottimali nel vostro segno zodiacale prepareranno per voi un oroscopo ricco di dinamismo sul posto di lavoro e di sentimenti positivi sul fronte sentimentale.

L'ambito amoroso infatti si mostrerà molto intrigante nei rapporti con il partner, mentre se siete single potreste imparare molto in materia grazie ad un amico. Nel lavoro essere attivi vi permetterà di portare a termine una buona quantità di mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8