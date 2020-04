L'oroscopo del mese di maggio prevede un notevole recupero in amore per i nati sotto il segno della Bilancia, soprattutto grazie a Venere in trigono dal segno dei Gemelli, mentre per l'Acquario il periodo sarà ancora una volta piuttosto soddisfacente per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Giove inviterà i nati Capricorno a non rimanere fermi e cercare di reagire ad alcuni ostacoli sul posto di lavoro, mentre Scorpione attraverserà una fase più che discreta per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di maggio 2020 per quanto la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo maggio 2020, 2^ sestina

Bilancia: avrete modo di vivere una fase abbastanza soddisfacente per quanto riguarda la sfera sentimentale, dopo un mese di aprile ballerino. Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli assicurerà stabilità emotiva tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Questa bellissima Venere permette anche di continuare a fare sogni, progetti, facendo scelte importanti per il vostro futuro insieme alla persona che amate.

Se siete single se non avete intenzione di buttarvi in una nuova relazione, non fa niente. Arriverà anche per voi il vostro momento, e ne sarete molto felici quando verrà. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo il periodo sarà piuttosto tranquillo. Riceverete finalmente le somme di denaro che vi spettano, e potreste decidere di investirli per cercare di mettere in piedi un progetto lavorativo molto ambizioso.

Voto - 8

Scorpione: Oroscopo di maggio piuttosto monotono per voi nativi del segno, ma non per questo privo di bei momenti. Se state vivendo una relazione di coppia da molto tempo, potrebbe essere difficile per voi nativi del segno trovare qualcosa di piacevole da fare insieme alla vostra anima gemella, ciò nonostante questo non vorrà dire che ci saranno litigi o in generale un’atmosfera fredda. Dovrete soltanto trovare un modo per non trascorrere le vostre giornate nella più completa noia.

Se siete dei cuori solitari il vostro fascino spesso non passerà inosservato e potrebbe essere facile per voi riuscire a buttarvi in una nuova relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro infine, Mercurio sarà in opposizione soltanto nella prima settimana del mese, portando ancora qualche piccola difficoltà. Fortunatamente però, la situazione migliorerà sensibilmente, in un periodo meno affollato e decisamente più adatto al vostro modo di lavorare. Voto - 7

Sagittario: oroscopo di maggio non molto facile per quanto riguarda la sfera sentimentale a causa del pianeta Venere che si troverà ancora in opposizione al vostro cielo.

La vostra relazione di coppia potrebbe prendere una piega inaspettata e a causa del vostro carattere spesso acido, soprattutto nei confronti del partner. Qualora abbiate i vostri problemi personali, sappiate che non sarà giusto scagliarsi con i vostri familiari. Spesso la soluzione più adatta sarà parlarne e risolvere la situazione insieme. Cercate quindi di non commettere errori. Se siete single preferirete portare avanti i vostri impegni personali e pensare poco all'amore. Ciò nonostante se siete innamorati, evitate quei corteggiamenti che potrebbero portare solamente a delusioni. Nel lavoro Giove favorirà le entrate, ciò nonostante dovrete faticare molto se volete davvero raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 6,5

Capricorno: il vostro oroscopo sarà focalizzato maggiormente verso l'ambito lavorativo considerato che il pianeta Giove si troverà ancora in congiunzione al vostro segno zodiacale. Continuerete ancora ad ottenere dei discreti guadagni, ciò nonostante potreste incominciare ad adagiarvi sugli allori, e sarà allora che lo stesso pianeta Giove vi terrà sull'attenti, cercando di non farvi rimanere fermi e trovando sempre un modo per superare eventuali ostacoli. Per quanto riguarda i sentimenti il periodo non sarà dei più convincenti e non sarà facile riuscire a stare in armonia con il partner.

A volte prendersi qualche momento per voi stessi e riflettere potrebbe aiutarvi a riavvicinarvi alla vostra dolce metà. Provate a mantenere questo atteggiamento per evitare eventuali conflitti. Se siete dei cuori solitari il mese potrà apparirvi povero di prospettive, ciò nonostante potrebbe capitarvi qualcosa di piacevole, almeno per quanto riguarda i vostri obiettivi e speranze. Voto - 7

Acquario: oroscopo di maggio ancora una volta molto convincente per via di una configurazione astrale ancora positiva, con Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli, assieme a Marte, Saturno e Giove in posizione favorevole.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale chiuderete questa primavera in maniera splendida, collezionando tanti dolci ricordi con la vostra anima gemella, soprattutto coloro che sono nati nella terza decade. Per quanto riguarda i cuori solitari l'oroscopo annuncia momenti positivi, e buone probabilità di riuscire a conquistare il cuore della persona che amate. Sul fronte lavorativo saprete ammagliare e sottolineare con la vostra intelligenza quelle che sono le vostre più spiccate competenze, cercando di ricavarne un profitto più che soddisfacente. Voto - 8,5

Pesci: periodo in calo per voi nativi del segno, probabilmente a causa del pianeta Venere che si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli secondo l'oroscopo del mese di maggio.

La vostra relazione di coppia potrebbe attraversare alcuni momenti poco felici che solo rimanendo insieme potrete superare. Dunque cercate di non perdervi di vista. La situazione potrebbe migliorare verso la fine del mese, ma non aspettatevi grandi salti di qualità, soprattutto se ci sono stati litigi durante il mese. I cuori solitari devono stare molto attenti ed evitare di corteggiare persone che sono difficili da conquistare. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Saturno e Mercurio in posizione sfavorevole potrebbero mettervi in difficoltà. Poca fortuna e stanchezza fisica v’impediranno di lavorare correttamente al punto che spesso sarà richiesto l'aiuto di un vostro collega.

Voto - 6