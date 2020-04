L'Oroscopo di maggio per il Sagittario preannuncerà nuove sfide e grandi novità in grado di animare l'orizzonte amoroso e quello lavorativo in modo avvincente ed entusiasmante. I nati del Sagittario in questo mese di maggio saranno ottimisti grazie al transito di Marte e Saturno in Acquario che farà avanzare tutti i loro progetti in modo positivo. I Sagittario in questo periodo dovranno anche essere molto cauti poiché ci sarà un ammasso di pianeti e alcuni di questi saranno a loro benevoli, mentre altri ne ostacoleranno il cammino, facendo rallentare i loro progetti e generando un certo nervosismo.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

La sfera lavorativa nell'oroscopo di maggio del Sagittario

Il mese di maggio per voi nati del Sagittario, si aprirà in maniera avvincente e sarà un mese ricco di buoni propositi. Il Sole in Toro fino al 20 caricherà di ottimismo e tutto sembrerà più facile. Marte e Saturno in Acquario vi regaleranno una grande energia positiva, sarete geniali e intuitivi grazie alla benevola influenza di Urano e tutti i vostri progetti saranno portati avanti con forza e determinazione.

Un accumulo planetario che vedrà il Sole in Toro fino al 20, Mercurio fino al 12, Giove, Plutone e Urano per tutto il mese, vi caricheranno di una grande e potente energia che vi darà lo stato d'animo giusto per affrontare tutte le sfide in campo lavorativo. Solo Venere e Mercurio in opposizione al vostro segno cercheranno di ostacolare o rallentare i vostri progetti e le collaborazioni. Attenzione quindi alla ricerca di un nuovo lavoro o occhio a voi Sagittario alle prese con la realizzazione dei progetti tenuti in cantiere da tempo.

Bisognerà aspettare che questo periodo un po' sottotono passi. Avrete dalla vostra Giove che vi aiuterà a risolvere ogni problema si presenterà all'orizzonte, e Saturno in sestile che vi darà la giusta determinazione per concretizzare la realizzazione dei progetti che vi stanno più a cuore. Ma dovrete procedere passo dopo passo, con prudenza e oculatezza. Le giornate per voi saranno comunque lunghe e faticose, attenzione quindi a non soccombere allo stress.

Previsioni astrali amorose per il Sagittario di maggio

Gli astri di maggio renderanno il cielo amoroso alquanto teso, quasi sfidandovi a superare le avversità con coraggio e l'ottimismo che non abbandona mai il vostro segno. Voi amici del Sagittario purtroppo, in questo mese di maggio vivrete un periodo un po' complicato in amore. Avrete infatti Venere in quadratura e Mercurio che solo per i primi giorni di maggio sarà a voi favorevole. Per questo le coppie stabili potrebbero subire dei problemi di comunicazione con il partner. Capiterà che vi sentiate agitati e nervosi e questo potrebbe provocare degli attriti e delle incomprensioni nella relazione a due.

Ma non dovrete disperare poiché molto spesso la quadratura rappresenta una sfida a superare le difficoltà e voi saprete sicuramente evitare le incomprensioni e risolverle senza apportare danni al rapporto. La buona notizia starà nell'entrata di Mercurio in Gemelli il 13 maggio che unendosi a Sole il 21, garantirà una sferzata di energia vitale e nuovo ottimismo. Sarete più affascinanti, sia voi Sagittario in coppia che i single alla ricerca dell'anima gemella. L'astro mercuriano porterà con sé intriganti sorprese promettendo amore per i cuori solitari e chissà che tra le vostre amicizie non riusciate a trovare proprio la persona adatta a voi.

Urano sempre presente in Toro scaccerà via ogni tipo di insoddisfazione, vegliando sui sentimenti in maniera passionale e rivoluzionaria.