L'oroscopo del mese di maggio per lo Scorpione sarà carico di novità intriganti. Dopo il mese di aprile un po' travagliato per la clausura forzata e per le notizie poco confortanti, maggio si aprirà con varie novità sia in campo professionale che sentimentale per gli Scorpione. La prima parte del mese sarà un po' sottotono poiché ci sarà un ammasso di pianeti in opposizione ai nati di questo segno, ma nella seconda parte del mese le nubi all'orizzonte si dissolveranno completamente grazie all'influenza benevola di tanti pianeti.

Gli Scorpione sapranno essere all'altezza della situazione e superare ogni sfida che la vita gli presenterà. Un nuovo ottimismo pervaderà questo segno e aprirà nuovi orizzonti mentali riassunti nelle previsioni astrali segno per segno.

Tante novità in campo professionale a maggio per gli Scorpione

Voi nati dello Scorpione di natura molto forti e vitali, vi ritroverete ad affrontare un'opposizione di svariati astri un po' tesa per il lavoro. Ma la forza di volontà non vi mancherà di certo e supererete questa prima parte del mese di maggio alla grande.

Una nuova energia interiore spontanea vi renderà molto forti e la quadratura di Saturno e Marte in Acquario non vi smonterà dal perseguire i vostri obiettivi, anzi vi spingerà ad essere più combattivi ed energici. Sembrerà infatti che alcune energie blocchino i vostri progetti in cantiere e che ogni sforzo sarà vano, ma non dovrete rinunciare a progredire passo dopo passo. Infatti molte sfide saranno portate a termine e molti progetti realizzati in questo mese di maggio, proprio non lasciandovi prendere dallo scoraggiamento e smuovendo la situazione con maggiore intraprendenza.

Sarete ricchi di una grande forza di volontà ed energia spontanea grazie all'influsso di Urano che vi renderà molto combattivi e grazie a Plutone e Giove in Capricorno che vi regaleranno un grande ottimismo. Il lavoro quindi sarà sempre in miglioramento, giorno dopo giorno e potrete avere molte soddisfazioni in questo mese di maggio.

Previsioni astrali amorose per lo Scorpione di maggio

Per voi nati Scorpione alle prese con le faccende del cuore, il mese di maggio in campo sentimentale garantirà tante novità positive.

Grazie alla benevola influenza del Sole, di Mercurio e di Venere in Gemelli dal 21 maggio, i nati del segno saranno estremamente affascinanti e carismatici, tanto che nessuno potrà resistergli. Un nuovo brio animerà la sfera amorosa e farà osare di più, tanto che voi in coppia potrete approfondire splendidi momenti amorosi in armonia e vivendoli con maggiore apertura mentale e serenità. Voi alla ricerca dell'anima gemella potrete contare sulle promesse dell'astro mercuriano che farà coltivare alcune amicizie che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più sensuale e avvolgente. Inoltre dal 15 maggio, Marte in Pesci vi caricherà di una passionalità incredibile e Nettuno in Pesci vi farà sentire molto romantici.

Proprio grazie a queste influenze planetarie così benevole, gli Scorpione in coppia vivranno un bellissimo periodo in amore, beneficiando di questo mix che combina dolcezza a sexappeal. Sole e Mercurio in Toro splenderanno per voi e faranno sentire ogni Scorpione molto legato al proprio partner.. Sarà anche un mese in cui potrete entrare in contatto con la parte più nascosta di voi, quella capace di amare con maggiore fiducia e spontaneità poiché guidata dagli astri favorevoli che scacceranno via ogni nube all'orizzonte amoroso. Questa influenza benevola si allargherà anche agli Scorpione single che in questo maggio, grazie al loro ottimismo e al loro fascino, potranno coltivare tante amicizie e approfondirle.

Chissà che tra queste non trovino la loro anima gemella.