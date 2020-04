L'oroscopo della giornata di martedì 14 aprile, prevede il Sole e Mercurio in congiunzione al segno dell'Ariete, che porteranno un po’ di fortuna soprattutto nel lavoro, mentre Cancro potrebbe iniziare a fare dei calcoli per pianificare al meglio il prossimo futuro. Per la Bilancia in amore potrebbero esserci alcuni scontri, forse a causa della distanza, mentre Sagittario si accorgerà di dover correggere alcune parti del proprio carattere.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 14 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 14 aprile 2020 segno per segno

Ariete: fortuna in rialzo per voi nativi del segno a partire da questa giornata di martedì. Mercurio e il Sole in congiunzione porteranno tanto aiuto per voi nativi del segno. In ambito sentimentale la vostra relazione di coppia sarà un crescendo di sentimenti, con una voglia sempre più grande di trasmettere le vostre emozioni e stati d'animo.

I single dovranno allontanare una persona che non fa altro che diffondere pettegolezzi. Nel lavoro avrete tanta voglia di fare e nulla v'impedirà di svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 8,5

Toro: la Luna in trigono nel segno del Capricorno renderà la vostra giornata alquanto piacevole, soprattutto in amore. Infatti sarà un grande momento per migliorare le vostre relazioni personali, magari cercando di trascorrere più tempo insieme ai vostri cari.

Se siete single i lavoretti manuali vi aiuteranno distrarvi un po’. Nel lavoro sarà un giorno importante per risolvere un problema economico, naturalmente nei limiti delle vostre aspettative e possibilità. Voto - 8

Gemelli: è un bel periodo questo per voi nativi del segno, considerato inoltre che Venere si trova in congiunzione al vostro segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dialogare con il partner vi aiuterà a far crollare ogni dubbio o pensiero negativo nei confronti del partner, con effetti positivi dunque verso l'affiatamento di coppia.

I single fate attenzione a non ferire la persona che amate. Nel lavoro se siete alla fine di un progetto, non dimenticate di limare alcune piccole sbavature. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale che prevede la Luna e Giove in opposizione al vostro cielo secondo l'oroscopo di martedì. Nonostante la loro opposizione, sul fronte lavorativo starete particolarmente attenti, e soprattutto, inizierete a fare un resoconto economico per la prossima stagione, pianificando ogni eventualità in tempo. In amore voi single sarete attratti da una persona in particolare, ma i tempi sono ancora immaturi per dichiararsi.

Se avete una relazione fissa pazienza e comprensione saranno necessarie per evitare inutili litigi. Voto - 7

Leone: configurazione astrale piuttosto sbilanciata per voi nativi del segno, con Marte in opposizione e il Sole in trigono dal segno dell'Ariete. In amore la situazione sarà piuttosto piacevole, con un buon affiatamento di coppia e la voglia di alleviare ogni sofferenza alla vostra anima gemella. Se siete single avrete voglia di dedicarvi alle vostre passioni. Nel lavoro invece il periodo non è dei più favorevoli, di conseguenza, sarà difficile per voi trovare gli spunti adatti a lavorare adeguatamente.

Voto - 7

Vergine: sarete più propensi a soddisfare le esigenze della vostra anima gemella con più disponibilità rispetto alle giornate precedenti. Avete più voglia di condividere il vostro tempo con chi più amate, considerato anche il tempo in più a disposizione. Se siete single una bella e lunga chiamata con gli amici vi aiuterà a rimanere vicini. Nel lavoro non fatevi turbare dai colleghi perché qualcosa non va come vi aspettavate. Correggete gli errori e tornate più attivi di prima. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale abbastanza ricca per voi nativi del segno, ma non per questo positiva.

Infatti con Mercurio in posizione sfavorevole, in amore potrebbero esserci alcuni scontri tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se in questo periodo siete distanti. Se siete single vi mancherà il divertimento con gli amici, e potreste essere piuttosto nostalgici. Nel lavoro continuate a impegnarvi e non mollate dinanzi agli ostacoli che vi altri metteranno sul vostro cammino. Voto - 6,5

Scorpione: sarà molto piacevole la vostra giornata, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Infatti, verrete considerati sempre più parte integrante del vostro gruppo di lavoro, grazie anche alle vostre idee molto carine.

In amore se siete non importa se una persona non vi noterà, perché ci saranno tante altre occasioni favorevoli. Se avete una relazione siate vicini al partner in questo momento e vedrete che cose andranno per il meglio. Voto - 8

Sagittario: oroscopo della giornata di martedì che prevede Venere in opposizione al vostro segno zodiacale. Sul fronte sentimentale potrebbero esserci alcune problematiche tra voi e la vostra anima gemella, e fareste meglio a non peggiorare le cose. Se siete single e volete conquistare una persona che vi piace, dovrete prima limare alcuni lati del vostro carattere. In ambito lavorativo potrebbe essere giornata adatta per voi per dimostrare quanto valete e per farvi ammirare non solo dal vostro capo ma anche dai vostri colleghi.

Voto - 7

Capricorno: configurazione astrale che prevede la Luna e Giove in congiunzione al vostro cielo, regalandovi una giornata entusiasmante sotto diversi punti di vista. In ambito lavorativo saprete imporre le vostre idee con stile, senza suscitare malessere verso i colleghi. In amore invece la vostra relazione di coppia attraverserà una bella fase, fatta di passione e di romanticismo portati ai massimi livelli. Se siete single ci saranno ottime probabilità di incontrare persone vere e sincere. Voto - 9

Acquario: si annuncia una giornata positiva per voi nativi del segno, grazie anche a Marte e Saturno benefici nel vostro cielo.

In amore se siete single le persone intorno a voi oggi, vi aiuteranno a comprendere meglio quale sia la vostra posizione rispetto ai sentimenti che provate nei loro confronti. Se avete una relazione fissa metterete in evidenza la vostra parte migliore per compiacere la vostra anima gemella. Nel lavoro sarà una giornata molto stimolante, con tante idee degne di essere messe subito in atto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Pesci: periodo abbastanza stimolante per quanto riguarda la sfera sentimentale grazie a Giove in sestile al vostro cielo. In amore infatti non avrete nulla di cui lamentarvi, non per questo però dovrete iniziare a trascurare il partner.

Se siete single potreste aver bisogno del sostegno emotivo di un vostro amico. Sul fronte lavorativo nonostante cercherete di svolgere al meglio le vostre mansioni, anche se forse la cosa potrebbe stressarvi un po’. Voto - 7,5