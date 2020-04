L'oroscopo della giornata di martedì 7 aprile, prevede alcuni cambiamenti astrali per i nativi Toro e Gemelli. Il pianeta Venere infatti transiterà verso quest'ultimo segno zodiacale, che nel breve periodo regalerà tanta passione e tante soddisfazioni in amore per i nativi del segno. Bilancia invece cercherà di mettere alcune cose a posto nella propria relazione di coppia, mentre Capricorno in questo periodo avrà qualche discussione riguardo ad una collaborazione con un collega.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 7 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 7 aprile segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vi renderà abbastanza sereni secondo l'oroscopo di martedì. Avrete modo di dedicare maggiore attenzione verso la vostra relazione di coppia, e sarete pronti a recuperare l'intesa di coppia perduta qualora ci sono stati dei problemi in precedenza. Se siete single potreste avere la possibilità di rafforzare un rapporto con una persona.

Nel lavoro la vostra carriera professionale sarà resa facile grazie ad alcune mansioni molto semplici da gestire. Ciò nonostante non fatevi prendere dalla pigrizia. Voto - 7,5

Toro: sul fronte sentimentale se siete single la vostra personalità potrebbe permettervi di fare grandi passi da gigante con una persona che vi piace. L'oroscopo vi consiglia di esprimere nel modo più sincero i vostri sentimenti.

Se avete una relazione fissa anche se Venere lascerà il vostro cielo, non preoccupatevi perché per il momento non avrete nulla da temere. In ambito lavorativo avrete modo di lavorare e gestire al meglio alcune mansioni in quanto ne sarete i soli responsabili. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere entrare nel vostro segno zodiacale. Sul fronte sentimentale ciò vorrà dire che la vostra relazione di coppia presto andrà particolarmente bene, con tanti bei momenti che non dimenticherete.

Se siete single le soluzioni ad alcuni vostri problemi potrebbero essere vicine. In ambito lavorativo potrebbe esserci un piccolo problema di produzione, ma nulla di preoccupante per ora. Voto - 7,5

Cancro: gli influssi del Sole negativo dal segno dell'Ariete, insieme a Giove in opposizione potrebbero crearvi qualche piccolo problema soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. State affrontando infatti un periodo abbastanza complicato e sarebbe il caso di trovare una soluzione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà un periodo tutto sommato stabile, senza particolari problemi.

Se siete single sentirete più vicino a voi l'affetto dei vostri amici. Voto - 7

Leone: arriveranno per voi momenti di serenità secondo l'oroscopo di martedì, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Non abbattetevi dunque se al momento sul fronte lavorativo le cose non vanno esattamente come sperate, piuttosto continuate a lavorare al meglio delle vostre capacità. Per quanto riguarda i sentimenti sarà un periodo di alti e bassi a causa del vostro temperamento altalenante. Se siete single non sciupate l'occasione di perdere una persona che vi piace molto. Voto - 6,5

Vergine: con Mercurio in opposizione nel vostro cielo, potreste avere qualche problema sul fronte lavorativo durante la giornata di martedì.

Vi toccherà lavorare più del solito solamente per cercare di riparare alcuni errori commessi e la cosa potrebbe infastidirvi. In amore se siete single socializzare e mantenere attivi i vostri contatti con gli amici vi aiuterà a non annoiarvi a stare soli. Se avete una relazione fissa la compagnia del partner sarà più che sufficiente per voi nativi del segno. Voto - 7

Bilancia: nonostante il Sole sia in opposizione al vostro segno zodiacale, secondo l'oroscopo di martedì cercherete comunque di rimettere insieme la vostra relazione di coppia, qualora in precedenza abbiate avuto qualche problema. Ricordatevi che essere sinceri vi metterà fin da subito in una posizione più agiata.

Se siete single è normale arrabbiarsi quando qualcosa non va, ma cercate di non accanirvi proprio con la persona che vi piace. Nel lavoro vi piace aiutare i colleghi, ma questa volta sarebbe il caso di non farlo. Voto - 7

Scorpione: buone notizie per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Potreste ricevere finalmente i giusti riconoscimenti per ciò che avete fatto e ne sarete molto entusiasta, continuando dunque su questa strada. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single il vostro fascino e la vostra intelligenza sarà al culmine in questa giornata e vi sarà molto di aiuto per raggiungere un obiettivo da tempo focalizzato e mai messo in pratica.

Se avete una relazione fissa avrete del tempo da dedicare al partner senza che nessuno vi disturbi. Voto - 8,5

Sagittario: per quanto riguarda l'ambito lavorativo, è possibile che un vostro collega vi veda sotto una luce diversa, riconoscendo il vostro talento e proponendovi un'interessante collaborazione. Ciò nonostante dovrete valutare attentamente se accettare o no. In amore Venere in opposizione potrebbe ostacolarvi, di conseguenza sarebbe il caso di non creare ancora problemi con la vostra anima gemella. Se siete single potreste sentirvi un po’ stanchi, e avrete bisogno di prendervi del tempo per voi stessi.

Voto - 7

Capricorno: in questo periodo per quanto riguarda il lavoro, avrete bisogno di discutere con un vostro collega riguardo un progetto lavorativo molto importante, e vi servirà tutta la collaborazione necessaria da parte del vostro gruppo di lavoro. Considerato Giove in congiunzione al vostro cielo, fortunatamente non dovrebbero esserci gravi problemi. In amore sentirete la necessità di trascorrere del tempo insieme al partner, regalandovi momenti di pura passione. Se siete single potreste contare sulla fiducia dei vostri amici. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale che prevede i pianeti Marte e Saturno in transito nel vostro cielo secondo l'oroscopo di martedì.

In amore si rifletterà il desiderio di amare il partner come non facevate da tempo, e con la giusta tecnica, potreste ottenere discreti risultati. Se siete single riuscirete a fare le scelte giuste per quanto riguarda i sentimenti. Nel lavoro avete lavorato parecchio in questo periodo per recuperare altri tempi di inerzia totale, quindi è giusto, quando vi mettete sotto, riconoscerlo e premiarvi, anche da soli se volete. Voto - 8

Pesci: Mercurio nel vostro cielo, secondo l'oroscopo di martedì, regala risultati soddisfacenti soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Potrebbero esserci infatti nuovi contratti molto importanti in arrivo, oppure delle interessanti collaborazioni di cui ne andrete fieri sin dal primo momento.

In amore la vostra sentimentale al momento è un po’ piatta, e vi converrà fare qualcosa per riportarla in auge. Voto - 7