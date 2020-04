L'oroscopo della giornata di mercoledì 8 aprile, prevede un periodo piuttosto fiducioso per il Cancro, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre Sagittario avrà bisogno di essere sostenuto dai propri colleghi al lavoro per risolvere una delicata situazione. Giornata molto soddisfacente per quanto riguarda i nativi Toro, che agirà con determinazione sul posto di lavoro, mentre Marte in congiunzione nel segno dell'Acquario permetterà ai nativi del segno di essere particolarmente attivi.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 8 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 8 aprile 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di mercoledì da dedicare ai sentimenti, considerato il Sole in congiunzione al vostro cielo a 17 gradi. In amore infatti sarà un bel momento, che vi darà la possibilità di dare inizio a nuovi e stimolanti progetti da fare con il partner. Incontri stimolanti saranno alla portata soprattutto dei single nati nella terza decade.

Sul fronte lavorativo potreste ritrovarvi a lavorare in condizioni poco favorevoli, e sarà necessario agire con cautela. Voto - 7,5

Toro: periodo molto soddisfacente per voi nativi del segno. Non avrete nulla temere per adesso, anche se Venere ha lasciato il vostro cielo. Sul fronte sentimentale infatti la passione continuerà a dominare la vostra relazione di coppia, e resistere alle tentazioni del partner sarà molto difficile per voi.

I single nati nella prima decade potranno avranno le idee molto chiare su cosa fare con una nuova conoscenza. In ambito lavorativo saprete ottenere ottimi risultati durante la giornata, agendo con determinazione sui vostri progetti, ciò nonostante non esagerate e non sciupate tutte le vostre energie. Voto - 7,5

Gemelli: con Venere in congiunzione al vostro cielo, l'intesa di coppia per voi nativi del segno sarà formidabile.

Preparatevi dunque a vivere giornate piene di passione, solamente voi e la vostra anima gemella. Giornate che non dimenticherete facilmente. Per quanto riguarda voi cuori solitari potreste ottenere grandi soddisfazioni e il realizzarsi di alcuni vostri desideri, piccoli o grandi che siano. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio può vivere una giornata in calo, ma non rappresenterà una tendenza preoccupante. Voto - 8

Cancro: ottimo Mercurio in trigono nel vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Ci saranno momenti piuttosto tranquilli e piacevoli soddisfazioni lato lavorativo, che vi permetteranno di fare passi da gigante con i vostri progetti, e acquisire fiducia in voi stessi.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la produttività vi starà molto a cuore, e far progredire la vostra storia d'amore sarà il vostro obiettivo principale. Se siete single vivrete momenti di dolce serenità e senza ostacoli di rilievo. Voto - 8,5

Leone: buone notizie in arrivo per voi nativi del segno, considerato che il pianeta Venere si troverà posizione favorevole nel vostro cielo. Con questo cielo potrete aspettarvi un affiatamento di coppia molto soddisfacente, che vi permetterà di partecipare attivamente alle attività di famiglia. Se siete single vivrete molto divertenti tra voi e i vostri familiari.

In ambito lavorativo ci sarà ancora molto da lavorare prima che possiate tornare ad ottenere buoni risultati. Voto - 7

Vergine: sarete sicuramente più pimpanti e più attivi durante la giornata di mercoledì, grazie ad una disposizione planetaria più soddisfacente. In amore ci sarà una grande profondità nelle conversazioni tra voi e la vostra anima gemella, e la cosa vi piacerà molto. Se siete single qualcuno sta cercando di mettersi in contatto con voi, ma spetterà a voi scegliere se accettare la sua richiesta oppure no. Nel lavoro avrete particolari intuizioni che vi permetteranno di ottenere buoni risultati.

Voto - 8

Bilancia: tanta creatività e voglia di fare vi attenderanno secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Questo atteggiamento in ambito lavorativo sarà efficace, soprattutto se volete riuscire a concludere i vostri progetti lavorativi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete una configurazione astrale più a vostro vantaggio, che vi renderà più tonici e attivi con la vostra anima gemella. I cuori solitari saranno propensi a risolvere qualche situazione che ha dato problematiche. Voto - 7,5

Scorpione: un’ottima Luna in sestile, assieme a Mercurio in trigono, vi daranno la possibilità di trascorrere una giornata molto soddisfacente, sia in amore, che al lavoro.

Per quanto riguarda il campo sentimentale infatti, ci sarà tanto amore intorno a voi, donandone e ricevendone tanto da parte del partner e dei vostri cari. Voi single forse potreste ottenere qualcosa di molto piacevole grazie alla vostra sbadataggine. Sul fronte lavorativo il periodo sarà piuttosto promettente, avanti senza alcuna difficoltà i progetti che vi interessano di più. Voto - 8,5

Sagittario: configurazione astrale abbastanza ricca per voi nativi del segno, con Marte e Saturno in trigono dal segno dell'Acquario. Sotto questo cielo potrete aspettarvi risultati sorprendenti dal punto di vista lavorativo, grazi anche all'aiuto dei vostri colleghi.

Sul fronte sentimentale invece la situazione non sarà rosea, e dovrete faticare un po’ prima di ottenere consensi da parte della vostra anima gemella. Se siete single forse sarete un po’ stanchi, ma la voglia di vivere non ve la toglierà nessuno. Voto - 7,5

Capricorno: gli influssi del Sole in quadratura dal segno dell'Ariete, renderanno la vostra giornata molto redditizia per quanto riguarda l'ambito lavorativo. L'oroscopo annuncia grandi intuizioni da parte vostra, utili per far progredire la vostra carriera professionale. Sul fronte sentimentale sarete particolarmente pazienti qualora la vostra anima gemella sia contraria riguardo determinate richieste da parte vostra.

Se siete single affrontate con calma alcune questioni piuttosto intricate. Voto - 7

Acquario: una ventata d'aria fresca fornitavi dalla Luna in trigono donerà un certo fascino in voi per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarete molto innamorati della vostra anima gemella, al punto da tornare a casa con un piccolo regalo per il partner senza un vero e proprio motivo. I cuori solitari potrebbero avere un appuntamento molto interessante. Nel lavoro Marte e Saturno vi permetteranno di avere le energie e l'atteggiamento corretto per lavorare al meglio delle vostre possibilità. Voto - 9

Pesci: Mercurio capofila nel vostro cielo completa un oroscopo abbastanza discreto per voi nativi del segno.

In amore se siete single dovrete cercare di capire esattamente cosa desiderate prima di provarci con la persona che vi piace, soprattutto i nati nella prima decade. Le relazioni fisse vivranno un periodo tutto sommato tranquillo. In ambito lavorativo sappiate che la riuscita dei vostri progetti dipenderà molto dalle persone che vi circondando e dall’ambiente che frequentate. Voto - 7,5