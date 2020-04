L'Oroscopo di Pasqua dedicato alla giornata di domenica 12 aprile, punta un riflettore sulle speranze e le possibilità di ciascun segno zodiacale. La Luna è presente in Sagittario, il Sole splende in Ariete e incrocia una congiunzione con Mercurio molto intuitiva ed entusiasmante, benefica anche per il Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli. Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo della domenica di Pasqua da Ariete a Vergine

Ariete: la Luna dal Sagittario sprona a vivere tutti gli avvenimenti in maniera più avventurosa e briosa.

Non scoraggiatevi quindi se qualcosa non va per il verso desiderato, ma progredite con entusiasmo. Sole brilla per voi e Saturno e Marte attuano un cambiamento rigenerante, anche se faticoso.

Toro: attenzione a Urano quadrato a Marte che vi rende ribelli e molto desiderosi di affermare voi stessi, anche in maniera prepotente e con scatti di energia distruttiva. I pianeti che circondano la vostra casa astrologica cercano di mitigare il tutto, garantendo maggiore serenità nel modo di amare.

Gemelli: siete molto sensibili con Luna in opposizione a Venere e forse ci sono degli attriti in ambito sentimentale.

Ma se cercate di avere pazienza e di non parlare più del dovuto, presto la situazione si rasserena. Voi single accogliete intriganti novità in amore grazie alla posizione di Mercurio frizzante in Ariete.

Cancro: i vostri sogni amorosi sono in via di realizzazione, ma occorre che abbiate pazienza poiché Plutone e Giove in opposizione provocano contrattempi e ritardi. Venere molto vicina dai Gemelli, mitiga il tutto in maniera frizzante e briosa.

Leone: siete molto impulsivi con Marte in quadratura a Urano che fa diventare i vostri atteggiamenti molto bruschi. Basta una piccola scintilla per accendere un fuoco. Volete far valere le vostre idee e i diritti a tutti i costi, ma c'è modo e modo per farlo.

Vergine: finalmente Mercurio si trasferisce in Ariete e siete più obiettivi e realistici in amore. Siete sempre molto sensibili a causa di Nettuno in opposizione che confonde un po' il sogno con la realtà, ma una nuova intelligenza brillante introduce nuove vie per essere felici in amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore, non siate troppo impulsivi e attendete il momento giusto. Pazientando infatti potete vincere un'opposizione di Mercurio e Sole dall'Ariete che può turbare un po' il modo di comunicare con l'amato/a. Alcuni dubbi sono elargiti da Plutone e Giove in quadratura che creano attrito, ma la vostra diplomazia fa trovare la strada giusta per progredire.

Scorpione: Plutone e Giove sono in ottimo aspetto dal domicilio del Capricorno e siete molto profondi e magnetici nei confronti dell'amore. Attenzione solo a Saturno e Marte in quadratura che sprigionano una frustrazione e portano dei ritardi e contrattempi nella realizzazione dei progetti a cui tenete.

Ricordate che queste paure sono solo immaginarie.

Sagittario: Mercurio e Luna sono in trigono e consigliano le idee giuste, quelle che se vengono applicate procurano successo. Nuove strade si aprono davanti a voi e alcune idee risultano geniali per sbloccare una situazione rimasta in sospeso. Marte e Saturno garantiscono pazienza e lungimiranza nell'attuazione dei progetti in corso.

Capricorno: cercate di non imporre i vostri punti di vista in maniera irruente, anche se siete spinti a farlo. Plutone in quadratura a Mercurio fa ossessionare su un'idea costante, magari cercate di essere più aperti mentalmente analizzando una situazione a 360°.

Un'introspezione consapevole può farvi progredire in amore con successo.

Acquario: Venere è in trigono positivo con Marte e Saturno, garantendo una buona sensualità che fa avanzare attingendo anche a una giusta dose di razionalità che non guasta mai. Mercurio dall'Ariete rafforza un sestile favorevole e molto intuitivo, con l'astro marziano in splendida forma.

Pesci: in amore decidete senza farvi influenzare da consigli esterni, che forse non sono adatti per la situazione che state vivendo. Ascoltate il vostro cuore che non sbaglia mai. La Luna in quadratura può rendere le sensazioni un po' nervose e farvi confondere il sogno con la realtà, quindi non prendete decisioni affrettate ma valutate il tutto con un maggiore realismo.