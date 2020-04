L'oroscopo della giornata di sabato 11 aprile prevede la Luna entrare nel segno del Sagittario, che sarà attivo e pimpante in amore, pronto a dare il meglio di sé in ogni ambito, mentre Ariete potrebbe trovare conforto in un amico o in una persona cara. Giornata un po’ monotona per i nativi Acquario, ma non per questo piena di insuccessi e insoddisfazioni, mentre Vergine prenderà in considerazione l'idea di dare vita a nuove iniziative. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 11 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 11 aprile 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di sabato che potrebbe riservarvi qualche piccola gioia sul fronte sentimentale e lavorativo.

In amore il Sole in congiunzione vi regalerà piacevoli momenti con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. I single potrebbero trovare un po’ di sostegno e di conforto con un amico o una persona molto intima. Nel lavoro sarete in grado di usare le vostre abilità in maniera perfetta per ottenere i risultati sperati, ma potrebbe essere necessario del tempo in più. Voto - 7,5

Toro: sentirete il desiderio di ampliare i vostri orizzonti, di entrare in nuovi campi di lavoro, di conoscere nuove persone, secondo l'oroscopo di sabato.

Gli influssi di Marte in trigono vi renderanno particolarmente attivi, e in amore soprattutto se siete single avrete voglia di conoscere nuove persone, e magari riuscire a buttarvi in una nuova storia d'amore. Se avete una relazione fissa cercherete di rendere felice la vostra anima gemella facendo leva sui ricordi. In ambito lavorativo il denaro attualmente è una risorsa importante, di conseguenza eviterete le spese superflue.

Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo, pronto a darvi una notevole mano per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercherete di dare e di ricevere più attenzioni dal partner, in modo tale da far risalire l'intesa di coppia, e vivere momenti spensierati come una volta. Se siete single potrebbe essere il momento ideale per dedicarsi alle proprie passioni.

Sul fronte lavorativo sarà una giornata molto impegnativa. Ciò nonostante sarete ben consapevoli che alla fine di questa, potrete rilassarvi per un po’ di tempo. Voto - 8

Cancro: giornata di sabato che potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per voi nativi del segno a causa del vostro lavoro. Ultimamente infatti avete lavorato giorno e notte e le energie iniziano a scarseggiare. Cercate dunque di trovare un po’ di tempo libero per recuperare le forze. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, nonostante il rapporto con la vostra anima gemella sarà piuttosto basilare, limitandovi a semplici conversazioni, s'instaurerà comunque una profonda intesa di coppia.

Se site single cercate di dare maggiore spazio ad una persona che vorrebbe entrare nella vostra vita. Voto - 7,5

Leone: disposizione planetaria che prevede il Sole in trigono dal segno dell'Ariete secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Sul fronte sentimentale la presenza del partner nella vostra vita vi renderà leggeri, spensierati, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voi sicuramente sapete cosa possa essere meglio per voi e per le persone che vi sono intorno. Se siete single cercherete di essere simpatici verso una persona che vi piace molto. Nel lavoro la vostra capacità creativa è in calo, forse anche per via dei guadagni in calo.

Voto - 7

Vergine: oroscopo di sabato molto fortunato per quanto riguarda il lavoro. La vostra ispirazione porterà notevoli benefici alle vostre mansioni lavorative, tanto da riuscire a fare passi da gigante, se non addirittura di riuscire a portarne a termine qualcuna. Potreste prendere inoltre in considerazione l'idea di dare vita a nuove iniziative. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi sentirete più introspettivi e avrete voglia di condividere più tempo con la vostra amata. Se siete single potreste ritrovarvi coinvolti in una avventura tra voi amici. Voto - 8

Bilancia: gli influssi del Sole in opposizione nel vostro cielo potrebbero crearvi qualche problema dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di sabato.

In amore infatti fareste meglio a non evidenziare ogni errore commesso dal partner: rischiereste solamente di causare del nervosismo inutile, arrivando a litigare per questioni di poco conto. Se siete single sarà meglio che vi dedichiate alle vostre faccende. In ambito lavorativo non vi stupite se non siete in grado di gestire i vostri colleghi e i vostri amici, come dicono tutti: siete troppo buoni e la bontà non va a braccetto con il comando. Voto - 6

Scorpione: configurazione astrale che prevede Marte e Saturno in trigono dal segno dell'Acquario secondo l'oroscopo di sabato. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, qualora la vostra relazione abbia vissuto un periodo di crisi, sarete in grado di rinsaldare il vostro rapporto e tornare a vivere splendidi momenti insieme.

Se siete single potreste essere agitati per un evento importante, ma non vi preoccupate perché tutto andrà per il meglio. Nel lavoro anche voi avrete qualcosa da dire e in questa giornata assumerete un ruolo meno marginale del solito. Voto - 9

Sagittario: disposizione planetaria che prevede la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale, assieme a Venere in trigono dal segno dei Gemelli. In amore se siete single farete leva sul vostro fascino per cercare di attirare la persona che vi piace, avendo inoltre ottime probabilità di riuscita. Se avete una relazione fissa, fate un regalo alla vostra partner, solamente per dimostrare il vostro amore nei suoi confronti.

In ambito lavorativo se mettete impegno in quello che fate e ci credete fino in fondo, il vostro lavoro sarà apprezzato soprattutto dai vostri superiori. Voto - 9

Capricorno: il pianeta Giove si troverà in congiunzione al vostro cielo durante la giornata di sabato, portando un po’ di fortuna nella vostra vita quotidiana. Sul fronte lavorativo avrete tante idee per la mente che non vedrete l'ora di esporre ai vostri colleghi, magari avviando un interessante progetto di gruppo. In amore se siete single sarete fortemente attratti da qualcuno in questo periodo, tanto non riuscire a staccargli gli occhi di dosso.

Se avete una relazione fissa la comunicazione sarà un elemento fondamentale, che potrebbe aprirvi le porte a nuove strade, per voi e per il partner. Voto - 8

Acquario: giornata di sabato che potrebbe essere piuttosto monotona per voi nativi del segno. Sul fronte lavorativo farete molto spesso le vostre solite cose, talvolta anche con disinteresse, ma non per questo non vorrà dire che i guadagni saranno bassi. Avrete solo bisogno di qualcosa che attiri la vostra attenzione. In amore sostenere o rassicurare il proprio partner sarà una vostra priorità e, se necessario, farvi carico di alcune sue responsabilità per dimostrare il vostro amore.

Se siete single potrete incontrare la persona che vi piace solo se ci credete davvero. Voto - 7,5

Pesci: potreste avere un po’ di fortuna per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo di sabato. Riuscirete infatti a completare in modo originale le vostre mansioni e in tempi rapidi, riuscendo a compiacere i vostri colleghi. In amore sentirete il bisogno di condividere con la vostra anima gemella alcuni aspetti della vostra vita, che finora non avevate raccontato a nessuno. Se siete single potrebbero esserci alcuni imprevisti lungo la giornata che però non vi dispiaceranno affatto. Voto - 7,5