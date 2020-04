L'oroscopo della giornata di sabato 25 aprile prevede il pianeta Giove in opposizione per i nativi sotto il segno del Cancro, che potrebbero non essere concentrati al lavoro, al contrario, Scorpione avrà la risposta giusta ad ogni problema nel lavoro, riuscendo spesso nel suo intento. Il Sole in congiunzione al segno del Toro permetterà ai nativi del segno di avere più tempo da dedicare agli amici e al partner, mentre Acquario sarà pieno di ottimismo e fiducia per tutto il tempo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 25 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 25 aprile 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di sabato che prevede più attenzioni da parte vostra nei confronti del partner, considerato anche che Venere si trova in sestile dal segno dei Gemelli. All'interno della vostra relazione di coppia sentirete la necessità di uscire fuori dagli schemi e portare una ventata d'aria fresca tra voi e il partner.

Se siete single potrebbero esserci interessanti opportunità di stare in compagnia con gli amici. Nel lavoro reagirete con calma ad eventuali prese in giro da parte dei colleghi, cercando di non agitarvi e pensare solo ai vostri scopi. Voto - 8

Toro: da quando il Sole è entrato in congiunzione al vostro segno zodiacale, le vostre giornate sembrano più limpide, ed in effetti anche questa giornata di sabato sarà positiva.

In amore saprete dare e ricevere in maniera equa nei confronti del partner, senza causare problemi di ogni tipo. Se siete single dovrete rivalutare alcune amicizie, perché potrebbe essere necessario per voi in futuro sapere su chi poter contare. In ambito lavorativo se avete paura di assumere un ruolo troppo importante all' interno del vostro ambiente lavorativo, cercate prima di considerare tutti i vantaggi che potreste ottenerne.

Voto - 8

Gemelli: tante idee e pensieri alloggeranno nella vostra mente secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Tutti questi pensieri saranno spesso in primo piano. Se si trattano di pensieri d'amore, potreste decidere di applicarli praticamente subito, magari anche per stupire la vostra anima gemella. Se siete single non sciupate un’occasione per poter rinsaldare il vostro rapporto con un amico. Nel lavoro forse dovrete aspettare un po’ prima di iniziare su nuovi progetti. Averne tanti già iniziati potrebbe solo rallentarvi. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo di sabato che prevede il pianeta Giove in opposizione al vostro cielo.

La fortuna dunque non sarà dalla vostra parte e nel lavoro non sarà affatto facile riuscire a gestire la pressione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste decidere semplicemente di ascoltare il partner e fare ciò che lei ritiene più giusto, senza esprimere la vostra opinione. I single dovranno stare più attenti alle persone che frequentano, alcune non sono sincere come sembrano. Voto - 6,5

Leone: Marte sarà in opposizione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale il periodo sarà stabile, ma non aspettatevi nulla di particolare, anche perché non sarete particolarmente attivi. Se siete single, se avete appena iniziato un lavoro, troverete uno slancio inaspettato.

A proposito di lavoro, cercherete di portare avanti le vostre mansioni, ma con gran fatica e forse con l'aiuto di un vostro collega. Voto - 6,5

Vergine: oroscopo davvero bello per voi nativi del segno, considerato anche che avrete il Sole in trigono dal segno amico del Toro. Giornata da dedicare dunque alla vostra relazione di coppia, dove sarà un grande momento per migliorare le vostre relazioni di coppia e ricavarne solamente il meglio, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single fatevi coraggio e non tiratevi indietro nel conoscere una nuova persona, che tra l'altro vi piace molto.

Nel lavoro siete appassionati del vostro impiego, e per voi vi sembrerà quasi di non lavorare. Voto - 9

Bilancia: avrete sicuramente bisogno di nuovi stimoli e nuovi obiettivi da portare a termine, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, considerato che Mercurio si troverà in opposizione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece, l'intesa di coppia è ancora presente, ciò nonostante sappiate che non potete vivere di rendita, e presto avrete bisogno anche lì di nuove idee. Se siete single forse potreste aver sopravalutato una persona di cui vi siete innamorati.

Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo di sabato molto interessante per quanto riguarda la sfera lavorativa. Avrete sempre una soluzione ai problemi che si presenteranno durante la giornata, ottenendo risultati sorprendenti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece, il periodo sarà stabile, e cercherete di ottenere solamente il meglio dalla vostra anima gemella. Se siete single potrebbero esserci buone notizie in amore, qualcosa di bello potrebbe accadervi. Voto - 7,5

Sagittario: configurazione astrale che prevede Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete, ma Venere in opposizione al vostro cielo.

Sul fronte sentimentale entrare in sintonia con il partner sarà un po’ più difficile del solito. Cercate dunque di non forzare la cosa ed evitate eventuali conflitti. Se siete single dovreste smetterla di sognare e pensare realmente a trovare l'amore. Nel lavoro le vostre capacità unite alla fortuna vi permetteranno di mettere a segno più di un successo personale e professionale. Voto - 7

Capricorno: oroscopo di sabato che prevede il Sole in trigono dal segno del Toro, e Giove in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale nulla da dire: la vostra relazione di coppia procede molto bene, ma non per questo sarete disposti a fermarvi anzi, potreste decidere di fare qualcosa che possa rendere felice il partner.

Se siete single Se c'erano stati dei piccoli problemi, magari dovuti alla lontananza, tutto si risolverà magicamente e vi sembrerà di rivivere i primi giorni di amore con la persona che vi piace. Nel lavoro vi piace molto il vostro impiego e giorno dopo giorno avrete sempre più nuove idee che stimoleranno ad andare avanti. Voto - 8,5

Acquario: oroscopo fatto di grande ottimismo e grande fiducia in voi stessi, grazie soprattutto a Venere e Marte in posizione favorevole. Sul fronte sentimentale i vostri sentimenti per la persona che amate o che vi piace, sono genuini, quindi non permettete a nessuno di dubitarne, nemmeno alla persona in questione.

Se siete single avrete la sensazione di poter riuscire a buttarvi in una nuova storia d'amore in questa giornata. Nel lavoro vi sentite brillanti e preferite rinviare i compiti più noiosi per dedicarvi alle nuove idee con le persone che condividono i vostri interessi. Voto - 9

Pesci: oroscopo non molto soddisfacente per voi nativi del segno considerato il pianeta Venere in posizione negativa. Sul fronte sentimentale instaurare un dialogo con la persona amata potrebbe essere difficile e fareste meglio a calibrare bene il vostro linguaggio. Se siete single non fatevi cogliere impreparati se qualcuno vi accuserà di qualcosa.

Nel lavoro se non chiedete più dettagli su un progetto, sarà difficile riuscire a portarlo a termine. Voto - 6