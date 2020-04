Oroscopo della giornata di venerdì 10 aprile che vedrà per i nativi Acquario tanta produttività, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, grazie anche a Marte in congiunzione, mentre Ariete con un po’ di coraggio, potrebbe decidere di comunicare qualcosa di importante alla propria anima gemella. In ripresa i nativi Sagittario, che andranno molto bene sia in amore che al lavoro, mentre Vergine tenderà a rafforzare i rapporti con il partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 10 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 10 aprile 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di venerdì un po’ più "freddo" rispetto alle giornate precedenti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dovrete dire qualcosa di veramente importante al partner, e dovrete farvi forza e trovare il coraggio di discuterne. Se siete single forse potrebbe essere il momento di parlare ad un vostro ex e ricominciare, se volete.

Sul posto di lavoro sarete in grado di gestire molto bene le vostre mansioni, e le soddisfazioni non mancheranno. Voto - 7

Toro: gli influssi di Marte nel segno dell'Acquario, renderanno il vostro oroscopo più incentrato verso la parte lavorativa. Cercate di non rovinare quanto avete fatto in precedenza, e nonostante i guadagni siano in forte calo, non abbassate la qualità dei vostri lavori, perché quando le entrate torneranno a salire, dovrete nuovamente rifarvi una clientela.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale se volete armonia in famiglia, vi servirà tanta pazienza. Se siete single potreste provare sentimenti contrastanti con la persona che vi piace. Voto - 7

Gemelli: se siete dei cuori solitari potreste imbattervi in un incontro inaspettato con una persona che a primo impatto vi piacerà molto. Se avete una relazione fissa state vivendo un nuovo capitolo della vostra storia d'amore, e dovrete studiarlo a fondo per viverlo al meglio.

In ambito lavorativo state andando bene, gli affari aumentano e la vostra produzione per la prossima stagione sembra andare bene, dunque non avete proprio nulla di cui lamentarvi. Voto - 8

Cancro: sul fronte sentimentale se siete single chiedetevi se siete invaghiti o soltanto intimoriti da una persona che vi turba ogni volta che la vedete, in modo da poter controllare le vostre emozioni quando dovrete ancora incontrarla. Se avete una relazione fissa un bel pomeriggio sul divano con la persona che amate sarà un vero toccasana per voi nativi del segno. Sul fronte lavorativo il carico di lavoro comincia a diminuire e potrete rilassarvi di più.

Voto - 8

Leone: le parole del giorno per voi nativi del segno saranno cordialità e comunicazione. Sul fronte sentimentale il dialogo sarà una parte fondamentale della vostra relazione di coppia, che a volte vi permetterà di scoprire o approfondire alcuni aspetti del partner. Se siete single forse sarà il caso di ricompensare le persone che vi hanno aiutato. In ambito lavorativo, le cose potrebbero andare decisamente meglio grazie alla vostra cordialità, soprattutto tra voi colleghi. Voto - 7,5

Vergine: Mercurio in opposizione nel vostro cielo potrebbe confondervi le idee sul fronte lavorativo per la giornata di venerdì.

Siete eccessivamente convinti della riuscita del vostro progetto e non vi comportate in modo molto razionale. Per quanto riguarda la sfera sentimentale superate gli ostacoli tra voi e il partner per vivere al meglio il periodo e rafforzare il vostro legame. Se siete single sarete invasi da parecchi inviti online. Non esitate ed accettate per trascorrere qualche ora di divertimento. Voto - 7

Bilancia: secondo l'oroscopo di venerdì, potrete godere di lungo periodo di riposo che vi permetterà di recuperare le energie in vista di giornate più impegnative. Con questa premessa, la sfera sentimentale sarà a vostro vantaggio, regalandovi tante soddisfazioni e forti emozioni con il partner, anche se alcune coppie saranno distanti fisicamente tra loro.

Se siete single forse non è utile continuare a frequentare persone che non vi stimolano, guardatevi intorno. Voto - 8

Scorpione: con Marte in congiunzione nel segno dell'Acquario potreste essere un po’ diffidenti verso alcuni progetti che vi verranno proposti. Ciò nonostante essere diffidenti in tutto, potrebbe essere controproducente, dunque cercate di essere un po’ più aperti. In amore se avete una relazione fissa il vostro rapporto con il partner sarà molto buono, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Se siete single sarete fin da subito sinceri con una persona che avete conosciuto da poco.

Voto - 7

Sagittario: configurazione astrale che vi farà recuperare parecchio rispetto alle giornate precedenti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale i più favoriti saranno i nati nella seconda decade, che riusciranno ad avere un rapporto decisamente più romantico con la propria anima gemella. Se siete single dite ciò che sentite veramente e potreste ricevere delle belle sorprese. Nel lavoro vi sentirete più rilassati e con calma porterete avanti con facilità le vostre mansioni. Voto - 8

Capricorno: oroscopo di venerdì invaso da pensieri creativi e produttivi, grazie anche a Giove nel vostro cielo.

Sul fronte lavorativo le idee non vi mancheranno e vorrete fare molte cose insieme. In amore sarà il momento di perdonare il vostro partner per le sue parole. Purtroppo, non sempre è possibile dire le cose senza provocare ferite. Se siete single provate a fare nuove conoscenze se volete incontrare qualcuno interessante. Voto - 7,5

Acquario: Marte e Saturno in congiunzione nel vostro cielo vi regaleranno una giornata niente male sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, potreste fare qualcosa di piacevole con il partner che nel tempo potrebbe diventare una tradizione, e che vi permetterà per il momento di trascorrere il tempo.

Se siete single non avrete modo di annoiarvi. Sul fronte lavorativo le idee non vi mancheranno e avrete una voglia di svilupparle e portarle a termine al più presto per vederne i risultati. Voto - 8,5

Pesci: con Mercurio in congiunzione nel vostro cielo, cominceranno a maturare i frutti del vostro lavoro e delle passate fatiche, rendendovi più allegri e positivi. Sul fronte sentimentale finalmente arriveranno le risposte che stavate cercando da parte della vostra anima gemella, e starà a voi decidere se si tratterà di qualcosa di positivo oppure no. Se siete single potreste aver bisogno di prendervi dei momenti solamente per voi.

Voto - 7,5