L'oroscopo della giornata di venerdì 1°maggio prevede la Luna nel segno di fuoco del Leone. La Bilancia in questo periodo sarà molto chiara e precisa ad esprimersi con gli altri. Giove in opposizione per il segno del Cancro continuerà a portare qualche lieve difficoltà per quanto riguarda il lavoro, mentre Sagittario potrebbe riuscire a cogliere determinate occasioni sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di venerdì 1°maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 1°maggio segno per segno

Ariete: previsioni di venerdì molto soddisfacenti per voi nativi del segno, considerato che avrete la Luna in posizione favorevole nel vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, avrete molti contatti verbali, soprattutto se siete a diretto contatto con la clientela, dialogando spesso in maniera piuttosto gentile, sempre a disposizione degli altri. Sul fronte sentimentale a proposito di disponibilità, sarete disposti a sacrificare parte del vostro tempo libero per fare qualcosa per la vostra anima gemella.

Se siete single il calore che irradierete sarà particolarmente apprezzato. Voto - 8

Toro: Oroscopo di venerdì in leggero calo per voi nativi del segno, considerato che avrete la Luna in quadratura dal segno del Leone, ma in ogni caso non sarà nulla di grave. In amore nonostante una leggera tensione, potreste riuscire a trascorrere una giornata in armonia con il partner. Stimolanti occasioni arriveranno per i single, per nuovi rapporti o riappacificazioni, soprattutto se appartenete alla terza decade.

In ambito lavorativo sarete abbastanza coordinati, grazie anche al supporto di Mercurio, e sarete abbastanza fieri dei risultati ottenuti. Voto - 7,5

Gemelli: potrebbero presentarsi delle ghiotte opportunità per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Vi piacerà molto lavorare a progetti del tutto inediti per voi nativi del segno, e vi servirà anche per accumulare esperienza nel vostro settore. In ambito sentimentale se siete single fare nuove conoscenze potrebbe allargarvi gli orizzonti e addirittura offrirvi delle nuove inaspettate visioni di vita.

Se invece avete una relazione fissa per il momento sarete soddisfatti di vivere la vostra vita con il partner, senza particolari stravolgimenti. Voto - 7,5

Cancro: ancora qualche piccolo problema per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, considerato che il pianeta Giove si trova in opposizione al vostro cielo. Focalizzandovi troppo su alcuni progetti infatti, potreste ignorare qualcosa di più importante, finendo per rimanere indietro. In ambito sentimentale se siete single non focalizzatevi troppo sull'aspetto delle persone, piuttosto esaminatene l'intelligenza e il carattere.

Se avete una relazione fissa il rapporto con la vostra anima gemella sarà molto buono. Voto - 7

Leone: oroscopo di venerdì più che soddisfacente rispetto alle giornate precedenti, considerato che la Luna sarà nel vostro cielo, portando un po’ di fortuna nella vostra vita quotidiana. Sul fronte sentimentale sarete decisamente più disponibili, innamorati e pronti a fare di tutto per la vostra anima gemella, lasciando da parte la pigrizia. Ottima giornata per i cuori solitari, le emozioni saranno tante e i bei momenti non mancheranno. Nel lavoro la vostra situazione sarà in leggero rialzo, e potreste approfittarne per cercare di risollevarvi.

Voto - 7,5

Vergine: oroscopo di venerdì che prevede il Sole e Mercurio in trigono dal segno di terra del Toro, assieme a Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Sul fronte sentimentale potrebbe insorgere qualche lieve difficoltà, proprio a causa di Venere, ciò nonostante se riuscirete fin da subito ad assumere un valido atteggiamento potreste evitare alcuni problemi. Venere vi andrà contro, ma avrete comunque il Sole dalla vostra parte. Se siete single potreste avere tanti argomenti validi per instaurare un dialogo con la vostra potenziale anima gemella. Nel lavoro dovete portare avanti il vostro progetto con decisione, anche perché non avete tempo per tornare indietro.

Voto - 7

Bilancia: avrete modo di godere di una giornata più che soddisfacente per quanto riguarda l'ambito lavorativo, considerato che avrete Marte e Saturno in posizione favorevole. Non esiterete dunque quando vi verrà proposto un incarico anche complicato, perché con la vostra forza di volontà andrete molto lontano. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in posizione favorevole proteggerà la vostra relazione di coppia, evitando potenziali litigi. Se siete single potrebbe essere arrivato il momento di manifestare i vostri sentimenti verso la persona che vi piace. Voto - 8

Scorpione: con la Luna, il Sole, Mercurio e Marte in posizione poco convincente, l'oroscopo della giornata di venerdì non sembra essere favorevole per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale potreste iniziare a pretendere un po’ troppo dalla vostra anima gemella, di conseguenza non meravigliatevi se il partner possa essere nervoso nei vostri confronti. Se siete single forse per questa volta fareste meglio a pensare ai vostri impegni personali. In ambito lavorativo potreste soffrire la mancanza di alcuni strumenti, avendo delle difficoltà nel gestire le vostre mansioni. Voto - 6

Sagittario: oroscopo di venerdì tra alti e bassi per voi nativi del segno, considerato che avrete la Luna in trigono dal segno amico del Leone, ma avrete anche Venere in opposizione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci saranno delle novità, anche piuttosto piacevoli nella vostra relazione di coppia, ciò nonostante moderate il vostro atteggiamento per non rovinare tutto.

Se siete single una chiamata con un amico potrebbe chiarirvi alcune idee. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno tante opportunità che aspettano solo di essere prese in considerazione da parte vostra. Voto - 7

Capricorno: oroscopo di venerdì più che soddisfacente per voi nativi del segno, con il Sole e Mercurio in trigono dal segno del Toro, assieme a Giove in congiunzione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale riemergono alcuni aspetti nascosti o dimenticati della vostra relazione di coppia che potrebbero anche farvi molto piacere. Se siete single potreste apparire un po’ distaccati nei confronti degli altri, ma vi riprenderete presto.

Nel lavoro potrebbero esserci delle novità in arrivo, e dovrete saperle sfruttare appieno per ricavarne il massimo. Voto - 8,5

Acquario: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno, anche se ci sarà il Sole in quadratura dal segno del Toro secondo l'oroscopo di venerdì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà, e fareste meglio ad evitare di difendervi prendendo scuse che non stanno né in cielo né in terra. Se siete single in questo periodo i vostri rapporti potrebbero non essere dei più rosei, dunque cercate di non peggiorare le cose.

Situazione stabile per quanto riguarda l'ambito lavorativo, grazie a Marte e Saturno favorevoli. Vi piacerà molto lavorare in questa giornata, e vi sembrerà quasi un modo per fuggire dai vostri problemi. Voto - 7

Pesci: oroscopo della giornata di venerdì che prevede il pianeta Venere in quadratura al vostro cielo. In amore qualche piccola incomprensione potrebbe creare qualche piccola difficoltà, e dovrete fare particolare attenzione al vostro atteggiamento. Se siete single affidatevi solo alle persone che hanno dimostrato la loro onestà. In ambito lavorativo se non siete soddisfatti della vostra attuale situazione, forse dovreste fare qualcosa per cambiarla.

Voto - 6,5