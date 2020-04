L'oroscopo della giornata di venerdì 24 aprile, si appresta ad essere piuttosto favorevole per i nati sotto il segno del Cancro, che saranno più sereni e tranquilli all'interno della loro relazione di coppia, grazie al Sole in sestile, mentre Scorpione potrebbe decidere di tenere per sé alcuni dubbi e turbamenti. Per il Sagittario questo potrebbe essere il momento adatto per esprimere sentimenti nascosti nei confronti del partner, mentre il pianeta Venere in sestile per il segno del Leone permetterà di bilanciare al meglio la propria la relazione di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 24 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 24 aprile 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di venerdì che prevede il pianeta Mercurio in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale avete perso il Sole nel vostrosegno, ciò nonostante potrete ancora godere per un po’ dei benefici della vostra relazione di coppia. Se siete single potreste essere impazienti e avere degli improvvisi sbalzi di emozioni.

Nel lavoro le forze potrebbero iniziare a mancare per voi nativi del segno, e faticherete un po’ a portare a termine le vostre mansioni. Voto - 7,5

Toro: sarete perfettamente in grado di esprimere la vostra personalità grazie ad uno splendente Sole in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale quest'atteggiamento si rivelerà perfetto per compiacere la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single vi renderete conto che sta entrando una nuova energia nella relazione con una persona che avete conosciuto da poco. In ambito lavorativo la parola chiave sarà comunicazione. Esprimete sempre le vostre intenzioni, e magati potreste ottenere più consensi di quanti ne immaginate. Voto - 8

Gemelli: oroscopo di venerdì da dedicare maggiormente verso la sfera sentimentale considerato che Venere si troverà ancora in congiunzione.

Dopo un periodo quasi anonimo in amore, anche a causa dell'eccessiva quantità di lavoro da portare a termine, finalmente avrete del tempo da dedicare alla vostra amata, cercando di recuperare tutto il tempo andato perso. Se siete single avrete nuovi contatti con persone magnetiche che vi faranno girare la testa. Nel lavoro sicuramente la giornata promette bene, poi sta a voi intavolare progetti interessanti. Voto - 8,5

Cancro: favoriti dal Sole in sestile dal segno del Toro, l'oroscopo della giornata di venerdì si appresta ad essere piuttosto convincente per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Apprezzerete molto la tenerezza e la semplicità della vostra anima gemella, favorendo di molto l'intesa di coppia. Se siete dei cuori solitari potrebbe essere il momento di perdonare un vostro amico. In fin dei conti, si tratta solo di questioni da poco. In ambito lavorativo Giove in opposizione potrebbe mettere in crisi lo svolgimento delle vostre mansioni e fareste meglio ad essere più concentrati. Voto - 7

Leone: oroscopo di venerdì che prevede il pianeta Venere in sestile dal segno dei Gemelli, pronto a portare una ventata d'aria fresca nella vostra vita sentimentale. La vostra relazione di coppia infatti attraverserà un periodo piuttosto sereno, di cui non avrete veramente nulla di cui preoccuparvi che potrebbe incrinare il rapporto tra voi e il partner.

Se siete single le nuove storie che potrebbero nascere in questo periodo potrebbero essere piuttosto convincenti. Nel lavoro ancora risultati insufficienti con le vostre mansioni. Forse sarebbe il caso di rivedere la vostra strategia. Voto - 7

Vergine: sul fronte sentimentale il periodo sarà piuttosto favorevole e potrete esprimere i vostri pensieri senza il rischio di creare qualche litigio di coppia. Se siete dei cuori solitari avrete modo di trascorrere il vostro tempo con gli amici, ovviamente a distanza. Nel lavoro vi siete dati abbastanza da fare per ottenere dei risultati e ora avrete modo di raccoglierne i frutti.

Voto - 8

Bilancia: giornata di venerdì non al top per voi nativi del segno a causa di quel Mercurio in opposizione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale stabilire la giusta intesa di coppia con il partner non sarà affatto facile, e dovrete lavorarci molto prima di tornare ad essere in sintonia. Se siete single anche se in questa giornata non vorrete accanto nessuno, sforzatevi di mostrarvi generosi e disponibili con chi non può conoscere il vostro stato d' animo. Nel lavoro polemiche e rivalità vi rallenteranno e basta. Dunque preoccupatevi di più dei vostri progetti individuali.

Voto - 6,5

Scorpione: configurazione astrale che prevede il Sole in opposizione al vostro cielo per voi nativi del segno. Potrebbero essere dunque alcune difficoltà in amore, ma con il giusto atteggiamento potreste riuscire a superarli agilmente. Se siete dei cuori solitari potreste decidere di tenere per voi i vostri sentimenti, dubbi e pensieri nei confronti di una persona che amate, giusto per non farla stare male. Nel lavoro non preoccupatevi di alcuni piccoli imprevisti, in quanto ci sarà tutto il tempo di risolverli. Pensate invece a portare a termine incarichi più importanti che promettono ottimi guadagni.

Voto - 7

Sagittario: oroscopo di venerdì che prevede Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete e Venere in opposizione dal segno dei Gemelli. In amore potrebbe essere il momento adatto per esprimere i vostri pensieri e sentimenti più nascosti alla vostra anima gemella. In questo modo se qualcosa vi turba, potreste riuscire a togliervi un peso. Se siete single sarete disposti ad assumervi degli impegni con un amico. Nel lavoro questa giornata sarà all' insegna della socializzazione ed il lavoro vi darà molto da fare. Voto - 7

Capricorno: oroscopo di venerdì in miglioramento per quanto riguarda la sfera lavorativa grazie soprattutto la buona posizione di Giove nel vostro cielo.

Le vostre abilità e competenze verranno ricompensate con dei buoni guadagni e per voi saranno delle grandi soddisfazioni, ponendovi dei nuovi traguardi da superare. In amore i rapporti con il partner saranno molto soddisfacenti e potreste decidere di mettere in cantiere dei nuovi progetti. Se siete single presterete più attenzione a ciò che per voi conterà davvero. Voto - 8,5

Acquario: splendida configurazione astrale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì. Da Marte e Saturno in congiunzione, a Venere in trigono dal segno dei Gemelli, la vostra giornata sarà costellata da lieti eventi e soddisfazioni.

In amore sarà un ottimo momento per darsi da fare e rendere felice la vostra anima gemella, soprattutto per i nati nella seconda decade. Se siete single potreste avere in mente grandi ambizioni. Nel lavoro se ci sono degli impegni che avete lasciato indietro, preferirete portare a termine prima quelli. Voto - 8

Pesci: piacevoli incontri vi attendono per voi single secondo l'oroscopo di venerdì. Tenete sotto controllo le vostre emozioni e potreste avere la possibilità di dare una buona impressione alla persona che vi piace molto. Se avete una relazione fissa spiegate bene fin da subito le vostre intenzioni con la vostra anima gemella per trascorrere al meglio la giornata.

In ambito lavorativo mostratevi responsabili e affidabili in ciò che fate e potreste ricevere presto grandi soddisfazioni. Voto - 8