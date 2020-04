L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2020 è pronto a valutare l'andamento dei prossimi sette giorni. In evidenza la bella presenza del Sole, da domenica entrato in Toro. Per quanto riguarda l'astro della Terra, tre saranno le tappe previste nel periodo: la prima sarà quella relativa alla Luna in Ariete di lunedì 20; la seconda fermata riguarderà la presenza della Luna in Toro di mercoledì 22; infine chiuderà il giro la Luna in Gemelli di sabato 25 aprile. Venere resterà ferma in Gemelli, stabili i restanti pianeti.

Tra i segni più fortunati del periodo ci saranno Ariete e Capricorno, favoriti da flussi astrali positivi e continui. Buona settimana anche per Vergine e Sagittario, valutati con 'voto 8' in pagella. Di difficile governo invece, la penultima settimana di aprile per l'Acquario, al centro di una situazione astrale un po' pesantuccia.

A questo punto iniziamo ad analizzare nei minimi dettagli l'oroscopo settimanale da lunedì 20 a domenica 26, valutando i sette giorni prossimi mettendoli in relazione con tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo 20-26 aprile, la settimana da Ariete a Cancro

Ariete: voto 9. La vostra creatività è a sommi livelli e caldeggia sia il buon esito di opere artistiche che gli approcci amorosi. Speciale settimana sotto l'influsso della Luna nel segno di lunedì e martedì che porta maggiore sensibilità, sensualità e confidenza nelle coppie. Buone occasioni per l'Ariete in cerca di compagnia. Feeling eccezionale con Gemelli e Toro.

Toro: voto 7. L'euforia del momento vi permette di esprimere senza timori i vostri veri sentimenti. Questa prossima settimana non sarà difficile per voi Toro trovare un buon accordo con la persona che amate. E se siete soli nessun ostacolo previsto nell'esporsi eventualmente a dichiarazioni o conquiste d'amore. Non mancano colpi di scena curiosi nei rapporti d'amicizia, specie con Pesci e Ariete.

Gemelli: voto 6.

Mantenete la calma durante i primi due giorni della settimana, quando le stelle fanno fremere il sangue nelle vene. Non dimenticate di ascoltare e di assecondare le vostre necessità perché solo in questo modo, senza reprimervi, potete manifestare spontaneamente i sentimenti. Giovedì d'amore che non passa inosservato, specie con un Ariete accanto.

Cancro: voto 7. La settimana è propizia a qualcuno del Cancro che vuole divertirsi con avventure virtuali insolite, con messaggini d'amore, con viaggi mentali o appuntamenti al buio in luoghi lontani anni luce, ma così vicini da stordire. L'amore vero presto busserà alla vostra porta.

I migliori candidati sono Pesci e Toro. A metà settimana fareste bene a non lasciarvi rattristare da un temporaneo arresto in campo familiare o professionale.

L'oroscopo della settimana, previsioni da Leone a Scorpione

Leone: voto 6. Un buon team di stelle porta apertura, un'intesa più facile che darà libertà di sistemare i contrasti e ritrovare l'armonia, soprattutto in famiglia. E' ancora un periodo in cui potreste commettere errori di valutazione e dare importanza a persone che non ne meritano affatto potrebbe essere un errore imperdonabile. Un Ariete saprà farvi vedere le cose come realmente sono.

Vergine: voto 8. Buon periodo in generale: l'oroscopo della settimana per la Vergine prevede successi in vista per chi vuole allargare i propri orizzonti in fatto di rapporti interpersonali. Lasciate spazio alle alternative oppure a nuove filosofie di vita. Vivete con gioia ogni occasione di confronto, di amicizia, di divertimento e soprattutto d'amore, specie nel weekend quando anche la Luna in Gemelli vi sarà amica. Scintille con Toro e Capricorno.

Bilancia: voto 7. Una consapevole saggezza vi permette di allacciare un rapporto di lavoro o di amicizia che si rivela utile anche nella vita di relazione.

Metà settimana con possibili tormenti interiori. Giorni restanti da dedicare al benessere psicofisico e al partner, specie se dell'Ariete. Condividendo emozioni e pensieri troverete gli spunti giusti per rendere speciale la vostra convivenza amorosa.

Scorpione: voto 6. In questo nuovo periodo settimanale c'è la tendenza al lamento che non ha alcuna giustificazione. Le stelle sono buone con lo Scorpione. Avete conosciuto periodi peggiori: ammettetelo! Ci sono grandi forze astrali all'inizio di questa settimana, che portano energia nel settore sentimentale. Amicizie e vita di società sono per il momento solo un mero ricordo: i prossimi mesi però nasceranno sotto ottimi auspici.

Accompagnatevi a un Pesci.

Previsione settimanale, l'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: voto 8. Dispotici i primi due giorni della settimana in cui prevalgono desideri di vendetta e gelosie. Poi i malintesi finiscono e già da mercoledì il partner vi stimolerà a dovere ispirando i vostri desideri più nascosti. Non fate i sostenuti ma liberate il vostro ottimismo. Se il tono vitale dovesse risultare in calo, mettetevi in viaggio o date maggiore spazio al movimento fisico. Buona la dolce compagnia di un Toro.

Capricorno: voto 9. Forte l'impulso delle buone stelle della settimana. Sarete arricchiti di una nuova forza, di una sensibilità più viva e di maggiore tolleranza nei confronti della persona che amate.

Favorite la serenità e le conversazioni d'amore. La scintilla dell'amore farà schizzare in alto il vostro sex-appeal: prenderà fuoco nel weekend proseguendo oltre. Favoriti gli accordi con persone del Toro o della Vergine.

Acquario: voto 5. Siete al centro di una situazione astrale un po' pesante. A farne le spese in questa nuova settimana saranno i rapporti interpersonali e le attività intellettuali che richiedono diplomazia, concentrazione e parole misurate. Venere dal canto suo dona sufficiente amore e socievolezza e giovedì ne avrete una prova tangibile. Single, tenete presente una nuova amicizia con un Gemelli o un'Ariete.

Pesci: voto 7. Questa prossima settimana avrete uno straordinario talento nell'intercettare i bisogni e i sentimenti di chi vive accanto a voi. Fate dono di questa vostra abilità per aiutare gli altri, soprattutto familiari e amici. Venere e Marte ostili vi rendono gelosi e possessivi: vedete di non soffocare il partner con ossessivi sospetti. Se è un Gemelli o una Vergine potrebbe fuggire a gambe levate.