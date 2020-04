Anche la seconda settimana del mese di aprile è alle porte e l'oroscopo non può fare altro che anticipare ciò che potrebbe accadere nel periodo compreso tra le giornate di lunedì 13 e domenica 19. Coloro che sono nati sotto al segno dell'Ariete potranno godere di giornate a dir poco splendenti, con il vento a favore ed una situazione sentimentale in ripresa. Il Capricorno, dal canto suo, avrà a che fare con un'ondata di energia da non prendere alla leggera, mentre la Bilancia potrà dedicare la propria creatività per organizzare qualcosa di decisamente romantico per il proprio partner.

Il segno del Leone, invece, nonostante le giornate positive che si intravedono sul suo cammino, avvertirà qualche leggera nota di malinconia.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete potranno assaporare le giornate che stanno per sopraggiungere. Se in amore ci sono stati alcuni attimi in cui ci si è sentiti "persi" o "abbandonati" forse è il caso di fare un bel sospiro di sollievo in quanto anche la situazione sentimentale sta per spiccare il volo.

Toro - un cambiamento interiore ci è già stato lungo tutto il periodo appena trascorso, ma nonostante questo si avverte una strana sensazione, come se qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Alcuni potrebbero sentirsi inadatti e l'unico rimedio è quello di portare questo cambiamento interiore anche all'esterno. Seppur il periodo sembra "buio", la luce in fondo al tunnel è ben visibile.

Gemelli - anche per il segno dei Gemelli, secondo quanto previsto dall'oroscopo, si preannuncia un periodo di netta ripresa.

Venere tornerà finalmente a sorridere e permetterà a questo segno zodiacale di riallacciare i rapporti con le persone care e, soprattutto, con il partner. Niente più turbolenze, almeno per il momento.

Cancro - carichi di nuova energia, i nati sotto a questo segno metteranno in moto la propria creatività per riuscire a "scaricarsi" un po'. Dedicarsi alle pulizie primaverili, approfittando dell'assenza di impegni, potrebbe essere un buon toccasana per portare un po' più di gioia e serenità dentro sé.

Una casa più pulita ed ordinata porta sicuramente le sue soddisfazioni.

Leone - come già anticipato, il Leone avvertirà una strana sensazione di malinconia nonostante le giornate della settimana in arrivo si prospettino positive. Il partner ci sarà sempre ed il rapporto sarà certamente il migliore che ci si potesse mai immaginare. Anche la famiglia farà sentire la propria presenza e non accennerà mai all'abbandono.

Vergine - la dolcezza di questo segno zodiacale potrebbe essere messa a dura prova dallo stress accumulato nei giorni scorsi. Anche il più bel fiore del mondo nasconde spine pronte a pungere pur di difendersi e forse, in questo momento, anche la Vergine tirerà fuori le proprie difese pur di non ferirsi.

Oroscopo nel dettaglio, da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, i nati sotto al segno della Bilancia si ritroveranno a dedicare anima e corpo alla realizzazione di una sorpresa che, nonostante periodo un po' insolito, dovrà essere la migliore in assoluto per il proprio partner. L'amore è nell'aria ed una nota di romanticismo rende questo segno speciale.

Scorpione - nonostante alcuni astri stiano cercando di punzecchiare lo Scorpione per spingerlo a compiere un passo errato, la fortuna potrebbe aiutarlo a superare le difficoltà. Non è sempre facile riuscire a non cadere in una trappola, ma con il giusto aiuto si potrebbe venirne fuori senza troppi problemi.

Sagittario - l'oroscopo prevede una settimana con Venere fuori dalla cerchia di questo segno. L'amore non sarà certamente nell'aria, ma si potrà sempre contare sulle persone care e sulle proprie forze. Dedicarsi al lavoro o comunque alla realizzazione dei propri progetti risulta essere una buona alternativa alle relazioni sentimentali.

Capricorno - le energie accumulate, o comunque ricaricate, in questo periodo renderanno il Capricorno molto attivo. Un po' di ginnastica mattutina aiuterà sicuramente a scaricare lo stress e le tensioni e renderà la giornata migliore di quanto si possa anche solo immaginare.

Del sano movimento potrebbe anche migliorare la propria salute.

Acquario - se si ha in mente di realizzare i propri progetti, questo è sicuramente il momento migliore per scendere in campo e mostrare di che pasta si è fatti. La vicinanza di Venere permette anche all'amore di splendere e ciò migliorerà l'umore dell'Acquario, permettendogli di affrontare le giornate nel migliore dei modi.

Pesci - studio e lavoro si alterneranno durante le prossime giornate ed i nati sotto al segno dei Pesci potranno sentirsi decisamente realizzati e più acculturati rispetto a quanto non siano stati nelle settimane precedenti.

Attenzione però a non passare per il "saputello" di turno.