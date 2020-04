Sta per prendere il via un nuovo fine settimana, arriveranno nuovi cambiamenti in amore per alcuni segni e nel lavoro. Vediamo quali con l'Oroscopo dell'11 aprile 2020 e le previsioni della giornata.

Astri e oroscopo dell'11 aprile 2020: la giornata

Ariete: in amore è meglio sviluppare qualcosa di bello in questo fine settimana. Non mancheranno però alcune polemiche che riguardano una questione in famiglia e per chi sta insieme da tempo. Nel lavoro alcuni dovranno accettare un accordo, anche se non è esattamente quello che vorreste.

Toro: per i sentimenti situazione astrologica interessante, che permette di recuperare emozioni positive. Desiderate adesso un rapporto più stabile. Nel lavoro siete alla ricerca di maggiori conferme.

Gemelli: a livello amoroso Luna in opposizione che porta qualche ritardo. Attenzione se vivete due storie contemporaneamente. Nel lavoro questo periodo di agitazione potrebbe concludersi a breve, non perdete le poche opportunità.

Cancro: in amore, se una persona vi interessa potrebbe però non ricambiare in questo momento.

Vi sentite comunque più forti. Nel lavoro per alcuni arrivano soluzioni.

Leone: a livello amoroso fine settimana senza l'opposizione della Luna. Alcuni però non riescono a sopportare le tensioni del momento. Nel lavoro meglio aspettare e agire con cautela.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna dissonante, quella di sabato e poi domenica saranno giornate sotto pressione. C'è agitazione nei vostri cuori.

A livello lavorativo non tutto andrà per il meglio in questo giornata.

Bilancia: a livello amoroso giornata faticosa, occorre evitare discussioni che riguardano gli aspetti economici della vostra vita. Ci sono delle decisioni da prendere e alcuni eventi da programmare per il futuro. Nel lavoro, nonostante il momento, continuate però a progettare qualcosa di importante.

In questi giorni però sarà difficile ottenere quanto desiderato.

Scorpione: per i sentimenti recupero rispetto agli ultimi due giorni. È importante parlare chiaro. Nel lavoro dovete essere più positivi e ottimisti.

Sagittario: a livello amoroso, se il vostro cuore batte per una persona oggi potrete dimostrarlo. Giornata che vi aiuta in tutto. A livello lavorativo alcuni sentono la necessità di mettersi in gioco, non deve mancare la voglia di fare se volete recuperare.

Capricorno: per i sentimenti giornata interessante da passare con la persona che sta al vostro fianco.

C'è una maggiore forza e più idee da sfruttare. Nel lavoro, se ci sono alcune questioni da risolvere oggi potrebbe arrivare qualche soluzione in più. Nel complesso giornata che è dalla vostra parte.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sono meno problemi da gestire nei sentimenti. Il cielo è dalla vostra parte. Nel lavoro è importante gestire al meglio le questioni economiche. Vi sentite però più agitati.

Pesci: in amore Venere agitata e fine settimana che impone nuove regole. Potrebbe arrivare qualche novità. Nel lavoro cercare delle risposte con maggiore insistenza è sbagliato, in particolare se c'è una questione legale che sta andando avanti.