Una nuova giornata sta per prendere il via, arrivano le previsioni e l'oroscopo del 22 aprile 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore e lavoro saranno gli assoluti protagonisti, per questo vediamo quali cambiamenti andranno a vivere i segni.

Astri e stelle del 22 aprile 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore c'è una grande energia e forza da non sprecare, in particolare se una storia è solida e va avanti da tempo. Nel lavoro in questi giorni è facile mettere a punto scelte importanti per il futuro.

Forza per il fisico.

Toro: per i sentimenti cielo di recupero per chi ha vissuto una crisi. È il momento giusto per far valere le vostre emozioni. Nel lavoro alcuni dubbi possono essere risolti, per alcuni questo è un momento di ripresa.

Gemelli: a livello amoroso le coppie che stanno insieme da diverso tempo potranno programmare qualcosa di bello. I traguardi che vi eravate prefissati sono però al momento rallentati. Nel lavoro lentamente si sta recuperando.

Cancro: in amore giornata stancante, in particolare attenzione nei rapporti con una persona dell'Ariete o della Bilancia.

A livello lavorativo occorre trovare una mediazione ad un problema, questo anche a causa di Saturno che provoca rallentamenti.

Leone: a livello sentimentale forte agitazione nel pomeriggio. Per alcuni però una crisi del passato è superata. Nel lavoro, se ci sono problemi nati di recente, questa giornata aiuta a risolverli. Bene il fisico.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è un momento di agitazione, alcune distanze nelle coppie sono da colmare.

Interessanti le nuove intuizioni. A livello lavorativo arrivano buone proposte.

Previsioni e oroscopo del 22 aprile 2020: la giornata

Bilancia: in amore ci vuole ancora pazienza, da domani però le cose andranno meglio. Saturno nel segno aiuta a recuperare, qualcuno però è contro di voi. Nel lavoro per alcuni arrivano scelte importanti da mettere in atto e nuovi cambiamenti, è un periodo faticoso.

Scorpione: per i sentimenti situazione astrologica che vi vede polemici, ci sono dei conflitti da chiudere.

Non mancano problemi legati ad una storia del passato. A livello lavorativo non tutto è semplice da gestire in questo periodo, anche perché i vostri obiettivi sono importanti almmomento.

Sagittario: per i sentimenti non mancano i momenti di ansia per alcuni, il periodo però è dalla vostra parte e vi aiuta nei rapporti con la persona amata. Nel lavoro, entro la fine del mese arriverà un'occasione, Saturno insieme a Venere aiutano a ricostruire.

Stelle e oroscopo del 22 aprile 2020: previsioni

Capricorno: a livello amoroso ci sono alcuni dubbi di troppo, evitate di stancarvi. Organizzate al meglio le cose da fare con la persona amata.

Alcuni stanno cercando anche di superare un piccolo problema del passato. Nel lavoro buone le prospettive in arrivo.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore c'è la necessità di non alimentare tensioni. Periodo particolare per gli incontri. Nel lavoro i conflitti devono essere superati con prudenza.

Pesci: a livello amoroso Venere vi invita a stare attenti alle complicazioni. Potrete vivere qualcosa di bello in questa giornata e quella di domani, è un arrivo un periodo di grande forza. Nel lavoro alcune situazioni si sbloccano. Forzare le richieste in questo momento però sarebbe sbagliato.