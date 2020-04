L'oroscopo del 25 aprile è pronto a valutare il probabile andamento astrale della giornata dedicata alla Liberazione d'Italia.

L'ottimismo dei Gemelli li mette di buon umore. Per i nativi del Cancro è un periodo poco fortunato in campo sentimentale. Fine settimana ambiguo per coloro che sono nati sotto il segno dell'Acquario.

Approfondiamo ora l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni astrali per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Le coppie devono sfruttare questa giornata d'inizio weekend per stare insieme e rafforzare la complicità, che era stata indebolita dagli ultimi e tristi eventi.

Godetevi tutto ciò che vi viene concesso, poiché vi serviranno in futuro per ricordare quanto siete stati felici accanto alla vostra dolce metà. Di solito, la fatica non vi spaventa ma in questo periodo vi viene chiesto qualcosa di estremamente impegnativo e utile per la vostra carriera.

Toro – Per i cuori solitari è giunta l'ora di rimettersi in marcia e uscire dal guscio pieno di tristezza e malinconia. Le coppie che stanno attraversando un periodo estremamente critico, entrambi i partner potrebbero guardarsi attorno e capire qual è la decisione giusta da prendere soprattutto per il loro bene.

Chi ha un lavoro precario potrebbe rinnovare il contratto e magari ritrovarsi con qualcosa di stabile e di sicuro in mano.

Gemelli – I giochi si riaprono anche per voi, nati sotto il segno dei Gemelli. Questa giornata d'inizio weekend si prospetta particolare e interessante. Alcuni di voi potrebbero riacquistare quella sicurezza nei rapporti che forse era venuta a mancare a causa di alcuni eventi spiacevoli.

In campo professionale è il momento adatto per buttarvi in nuovi progetti o affari, anche se non sono ancora ben definiti. Avete un ottimismo contagioso e nessuno saprà dirvi di no.

Previsioni di sabato 25 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Come tutti, anche a voi tocca ogni tanto un periodo sfortunato in campo sentimentale. In questa giornata di sabato la vostra principale caratteristica è l'intolleranza, quindi se vivete una relazione instabile è meglio non dare troppa corda al vostro partner, i single invece potrebbero chiudere quei legami poco interessanti o noiosi.

Anche sul fronte del lavoro dovreste munirvi di paracadute, poiché siete troppo impulsivi e non riuscite a calibrare le vostre reazioni.

Leone – Il rapporto di coppia è sfuggente. Potreste trovarvi al centro di un dibattito sfiancante, se non cercate di ridimensionare la vostra love story. Le vostre emozioni negative non dipendono dal rapporto ma dal vostro stato emotivo, che fareste bene a non tenervi dentro. Le vostre iniziative in campo lavorativo sono molto intelligenti, ma non potete buttarvi a capofitto in ogni progetto che vi viene proposto. Cercate di valutare bene e di dare ascolto a chi sa tenervi testa.

Vergine – I mesi scorsi non stati all'altezza di voi, per cui le vostre aspettative si sono abbassate. L'oroscopo sostiene che anche nei momenti più tosti e bui bisogna insistere e portare avanti iniziative e progetti. Chi ha avuto qualche delusione nel recente passato, questa giornata di sabato assicura un lieve miglioramento in amore. A causa di questa ondata di crisi, molti di voi potrebbero ricevere una spiacevole notizia in campo lavorativo.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Le coppie che hanno attraversando dei momenti negativi devono sfruttare questa giornata di sabato per recuperare la propria armonia.

Se provate ancora dei sentimenti profondi per la vostra dolce metà, allora dimostratelo. Tutto ciò che vi accadrà in questo periodo sarà uno stimolo per andare avanti, alimenterà la vostra fantasia e la voglia di mettervi in pista. Se fino qualche giorno fa pensavate che i vostri sogni non sarebbero usciti mai dal vostro cassetto, adesso siete più ottimisti.

Scorpione – Finalmente vivete degli attimi di stabilità e tranquillità in questo fine settimana. La vostra relazione d’amore raggiunge la quiete dopo la tempesta. Se in questi mesi trascorsi avete rotto qualche ponte o qualche rapporto di lavoro, risalire la china è più complicato del solito.

Di sicuro avete preso delle buone decisioni, solo che ora dovete percorrere un miglio di strada in più.

Sagittario – Le coppie che avevano rimesso in discussione il proprio rapporto, adesso hanno individuato l’errore e pensano subito di rimediare. Dovete, ovviamente, anche recuperare il tempo perduto ma quando c'è l’amore il peso diventa sopportabile. Le proposte più interessanti in campo lavorativo arriveranno già dal prossimo mese, quindi tenetevi pronti per qualsiasi novità.

L'oroscopo di sabato 25 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Visto che il periodo appena trascorso non è stato dei migliori, in futuro raggiungerete la tranquillità.

Coloro che hanno i sentimenti chiari, soffrono di meno e fanno soffrire pochissimo anche le persone amate. Sicuramente questo non è stato un periodo ottimale per i vostri progetti: alcuni li avete lasciati a metà, altri li avete abbandonati sul nascere. L'oroscopo consiglia di tenere gli occhi ben aperti e di abbracciare i cambiamenti.

Acquario – È un fine settimana ambiguo ma anche un po’ positivo. Nonostante i problemi di comunicazione, farete di tutto per recuperare il rapporto con il partner e di dargli la sensazione che tutto proceda per il meglio. Non è un’illusione, se ci credete davvero.

Se volete ottenere qualcosa già dai prossimi mesi, dovete iniziare a pensare che le uniche persone che possono aiutarvi siete voi. Solo con la caparbietà riuscirete a realizzare i vostri progetti.

Pesci – Periodo di riflessione. Molte cose sono successe e vi danno lo spunto per riesaminare comportamenti, relazioni, discussioni e storie passate. Ovviamente, è anche un periodo che vi porta tante emozioni. Il successo in campo lavorativo arriverà prima o poi, quindi non dovete stare in ansia solo perché un progetto finito il mese scorso non dà i propri frutti. Si tratta solo di avere pazienza e di recuperare la vostra immagine.