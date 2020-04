L'ultima settimana di aprile è ormai entrata nel vivo. Approfondiamo quindi le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per la giornata di mercoledì 29 aprile 2020. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo giornaliero della prima sestina

Ariete: in questo momento in campo sentimentale potreste affrontare delle situazioni che vi renderanno nervosi. A livello lavorativo, se siete in attesa di una conferma, è probabile che questa possa arrivare.

Toro: in questa giornata è probabile che vi sentiate confusi. In campo lavorativo, se ci sono delle questioni importanti da affrontare, fatelo. Con Marte dissonante, in campo amoroso è probabile che qualcuno decida di cambiare rotta.

Gemelli: a livello lavorativo, è possibile che nascano delle questioni che renderanno nervosi. A livello sentimentale, potrebbero arrivare delle occasioni per i single.

Cancro: con Mercurio ed il sole in ottimo aspetto, in amore state recuperando. A livello lavorativo, cercate di mantenere la calma.

Leone: cercate di non stancarvi troppo in questa giornata. In campo lavorativo dovrete sistemare alcune questioni finanziarie. In amore, se avete vissuto delle delusioni, potrete migliorare la situazione.

Vergine: con Mercurio favorevole, a livello professionale potrete fare qualcosa di più. In amore, la luna dalla vostra parte, vi da la possibilità di organizzare qualcosa di importante con il partner.

Astri e stelle del giorno per la seconda sestina

Bilancia: ci sono molti impegni in queste giornate che dovrete affrontare. A livello sentimentale cercate delle soluzioni a delle problematiche nate nelle ultime settimane con il partner. Sul lavoro qualcuno potrebbe decidere di cambiare strada.

Scorpione: in questa giornata sarà più semplice superare delle tensioni nate in campo lavorativo. In amore, con la luna nella vostra parte, potrete organizzare delle situazioni favorevoli con la persona che amate.

Sagittario: con Saturno in ottimo aspetto siete pronti ad agire, soprattutto nel lavoro. In amore è possibile che nascano delle discussioni, ma riuscirete a superarle con l'arrivo del mese di maggio.

Capricorno: in questa giornata è probabile che in campo lavorativo viviate dei momenti di ansia, che possono riversarsi anche in ambito sentimentale. Con la Luna opposta, in amore potreste vivere dei contrasti.

Acquario: evitate discussioni in campo lavorativo, cercate di essere più tolleranti. In amore le relazioni che nascono adesso possono rivelarsi interessanti.

Pesci: in questa giornata vi sentite più forti.

In campo lavorativo è possibile che aumentino i dubbi, ma ricevere delle risposte è qualcosa di importante che potrebbe accadere. In amore Luna favorevole, cercate di fare chiarezza nella vostra coppia.