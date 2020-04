Sta per iniziare una nuova giornata per tutti i segni zodiacali, è quindi interessante scoprire cosa hanno in serbo stelle e pianeti e quali cambiamenti porteranno nell'Oroscopo in un periodo non semplice per nessuno. Approfondiamo quindi le previsioni e l'oroscopo dell'8 aprile 2020, con amore e lavoro assoluti protagonisti.

Astri e oroscopo dell'8 aprile 2020: la giornata da Ariete a Vergine

Ariete: in amore, se il vostro cuore è solo da tempo, forse adesso è giunto il momento di parlare. Alcuni si stanno chiedendo se vivono una storia d'amore con la persona giusta.

Molti di questi dubbi saranno risolti nel corso delle prossime settimane. Nel lavoro, con la Luna in opposizione, questo sarà un mercoledì sottotono.

Toro: per i sentimenti approfittate di questo momento per chiarire le cose che non vanno. Se avete a che fare con una persona dello Scorpione o della Bilancia potrete mettere a posto vecchie questioni. Nel lavoro il cielo vi invita a fare qualcosa in più, potrete tagliare qualche situazione che non vi interessa.

Gemelli: a livello amoroso la Luna favorevole, inoltre Mercurio sarà positivo da sabato 11 e porterà maggiori conferme.

Nel lavoro alcune situazioni sono da sistemare, visto anche il periodo che non mlvi permette di fare quello che volete.

Cancro: in amore in questa giornata la Luna dissonante può portare alcune tensioni, fortunatamente Saturno non è più opposto e questo permette anche un recupero nei prossimi giorni. A livello lavorativo, nonostante tutto, non mancano alcune novità e dei nuovi incarichi.

Leone: per i sentimenti alcuni nati del segno sono alla ricerca di stabilità.

Se vivete una storia, questo è un momento che porta maggiori successi, specie se avete già in mente quello che volete. Nel lavoro in queste ore non bisogna pretendere troppo dalle persone che vi circondano.

Vergine: per i sentimenti, chi vuole iniziare una nuova storia in questo periodo potrebbe essere pieno di dubbi. Se avete conosciuto da poco una persona non siete certi se sia affidabile o meno è questo vi porta qualche disagio.

Nel lavoro avete qualcosa da rivedere, evitate però di insistere su questioni non importanti.

Previsioni e oroscopo dell'8 aprile: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello amoroso sarà una giornata interessante che vi porta a vivere novità e momenti positivi. Chi è in coppia da tempo però dovrà stare attento a eventuali storie secondarie. A livello lavorativo, per i progetti è meglio aspettare ancora la prossima settimana. Ci vuole anche un maggiore relax.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale è un momento che porta maggiore recupero in amore, sentite una maggiore forza rispetto al mese di marzo.

Nel lavoro agite con decisione, le stelle sono ora dalla vostra parte.

Sagittario: per i sentimenti le stelle chiedono un cambiamento netto. Provate a non dare giudizi affrettati. Nel lavoro, nonostante il periodo, questa è una giornata utile per fare programmi in vista del futuro.

Capricorno: a livello sentimentale le coppie che sono in crisi da tempo possono andare incontro a problemi, queste sono giornate pesanti. Venere non è in opposizione, ma ci sono problemi che possono rallentare un progetto. A livello lavorativo bisogna andare avanti nonostante il periodo, un progetto è comunque da non lasciare.

Acquario: a livello amoroso la Luna regala ancora emozioni positive. Nel lavoro è probabile che in questi giorni sentiate momenti di ribellione. Evitate di esporvi a situazioni difficili.

Pesci: a livello amoroso non si esclude che nelle coppie di lunga data possa esserci una revisione anche piuttosto pesante. Nel lavoro questo è un momento che invita alla riflessione: se avete in ballo questione di vendita pensateci bene.