Il cielo di aprile è decisamente luminoso e positivo per la Bilancia che può fare affidamento sugli influssi di Venere in Gemelli che forma un vantaggioso trigono con il segno. L’amore dunque va a gonfie vale. Marte e Saturno in Acquario favoriscono il recupero fisico, il segno ritrova l’energia e la voglia di fare. E' un buon momento anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ciò nonostante bisogna stare attenti in quanto qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni fra le ruote o di sottrarvi qualcosa sotto il naso.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di aprile 2020 per il segno della Bilancia, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di aprile 2020 per la Bilancia

Amore: nonostante il Sole ostile in Ariete il cielo di aprile è favorevole per la Bilancia che si affida agli influssi vantaggiosi di Venere in Gemelli in trigono con il segno. Il pianeta dell’amore porta simpatia, gentilezza, bellezza e buon umore, dunque chi vive in coppia, anche chi durante il mese precedente affrontato dei momenti sottotono, ritrova l’equilibrio e può vivere forti emozioni.

Le relazioni nate durante il mese precedente possono diventare importanti, ma dovranno riuscire a superare l’opposizione del Sole. Venere è positiva fino al mese di agosto, dunque vi aspettano dei mesi interessanti per l' amore, almeno secondo l’oroscopo. Anche per quanto riguarda i rapporti interpersonali e la famiglia, la stazione è più tranquilla, è possibile chiarire le questioni rimaste in sospeso e ricucire dei rapporti in crisi.

Lavoro: l'oroscopo di aprile lascia presagire un cielo brillante e soddisfacente anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove si potrebbero sbloccare situazioni vantaggiose. Tuttavia durante le giornate dell'1, 8 e 14 del mese a causa dei cambi di Luna la Bilancia potrebbe diventare polemica. All'interno della sfera personale potrebbero nascere litigi e discussioni che potrebbero compromettere la buona riuscita di alcuni progetti o la stabilità di alcune collaborazioni.

Recupero con l’avvicinarsi della fine del mese.

Salute: i caldi influssi di Venere che si incrociano con i caldi raggi di Marte e Saturno in Acquario portano energia, vitalità esuberanza e voglia di spensieratezza alla Bilancia che ha davanti a se un mese di forza e vantaggi per quanto riguarda il fisico. È il momento migliore per inizio delle cure o dei trattamenti specifici, ma anche per praticare dell’attività fisica. Gli uomini del segno diventano più risoluti e virili, le donne invece tirano fuori la grinta, lasciano il ruolo di delicati fiori da cogliere e si trasformano in seducenti predatrici.

Insomma secondo l'oroscopo è un mese ricco di novità.