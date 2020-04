Le previsioni astrali dell'Oroscopo del 10 aprile ci informano sulle vicende dei segni zodiacali relative al lavoro e all'aspetto amoroso. I Pesci potrebbero avere delle difficoltà nel rapportarsi col partner, la Vergine avrà nuove occasioni professionali da valutare, il Sagittario potrebbe assistere ad un calo dei suoi sentimenti.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la vostra relazione potrebbe risentire di un po' di nervosismo accumulato da entrambi e non del tutto sopito. Il vostro lavoro vi aiuterà a distrarvi e a non pensare a cose brutte.

Toro: la persona amata vi chiederà di supportarla, fatele capire che su voi potrà assolutamente contare. L'aspetto professionale potrebbe essere pervaso da diversi dubbi, non riuscirete a risolverli tutti.

Gemelli: il rapporto di coppia sta cadendo in una fase di stanca, cercate di capire se vale la pena insistere. I vostri superiori potrebbero affidarvi un compito delicato e ricco di responsabilità.

Cancro: il partner potrebbe decidere di comunicarvi una cosa poco piacevole, non rimaneteci troppo male e cercate di superare il momento.

Il lavoro non sarà produttivo come qualche tempo fa, alcune dinamiche vi porteranno a riflettere.

Leone: l'amore per voi è un elemento imprescindibile, sarete pienamente soddisfatti della vostra vita di coppia. I vostri colleghi potrebbero giocarvi qualche brutto scherzo, dimostrate di non temere niente e nessuno.

Vergine: i vostri sentimenti non sembrano essere più solidi come una volta, cercate spiegazioni dentro voi stessi e datevi delle risposte.

La fase professionale si arricchirà di nuove occasioni e di coinvolgenti progetti.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la persona amata potrebbe non sopportare più alcune vostre insinuazioni, siate più sicuri di voi stessi e non cercate la lite. La fase lavorativa sembrerebbe essere in netto miglioramento, però non cullatevi sugli allori.

Scorpione: l'amore della vostra vita vi permetterà di passare una giornata davvero strepitosa e una serata indimenticabile.

La vostra professione risuterà essere per voi qualcosa di veramente soddisfacente.

Sagittario: i sentimenti potrebbero non essere forti come una volta, ma tenete molto al vostro rapporto e vorrete portarlo avanti, costi quel che costi. L'aspetto lavorativo non vi farà dormire sonni tranquilli, le cose potrebbero non andare per il verso giusto.

Capricorno: il partner potrebbe proporvi di affrontare argomenti che a voi non stanno particolarmente a cuore, siate sereni e confrontatevi. L'aspetto professionale vi potrebbe portare qualcosa di inaspettato e seriamente soddisfacente.

Acquario: non siate troppo duri con voi stessi, se le cose non vanno bene non è solamente colpa vostra.

Il lavoro vi potrà consentire di togliervi qualche bella soddisfazione, non sprecate tale opportunità.

Pesci: il rapporto di coppia potrebbe avere qualche problemino, soprattutto nelle primissime ore della giornata. Il lavoro non vi stancherà e avrete piacere nel sacrificarvi per una giusta causa.