Nella giornata di martedì 14 aprile 2020 le previsioni astrologiche 'parleranno' di una condizione piuttosto precaria per il segno della Vergine, mentre una pericolosa discesa colpirà i nati del segno del Capricorno.

Purtroppo, anche i segni di acqua non saranno esenti da questa negatività. La differenza sostanziale sta nel fatto che questi ultimi avranno un grande malumore e delle faccende di stampo sentimentale da sistemare. Di seguito le previsioni dei 12 segni dello zodiaco della giornata.

Ariete passionale

Ariete: darete un occhio di riguardo alla vostra situazione sentimentale, ma soprattutto alla passionalità che in questo periodo con il partner si stava inevitabilmente affievolendo. Fate una sorpresa.

Toro: il capo o chi per lui potrebbe riprendervi per questioni lavorative lasciate in sospeso e per le quali non ci avete messo la concentrazione dovuta a causa di qualche distrazione di troppo.

Gemelli: qualcuno vi farà notare quanto sarete distaccati nella giornata di martedì, ma voi al momento non sarete molto interessati ad “accontentare” gli altri con un atteggiamento che non vorrete adottare.

Cancro: forse stare attenti alle parole sarà l'unica arma a vostra disposizione per non arrivare a litigi inutili con il vostro partner. Semmai, isolatevi per un po' prima che il nervosismo possa prevalere su di voi.

Commissioni per la Vergine

Leone: sarete molto intraprendenti e non soltanto sul posto di lavoro. Avrete a che fare con qualche piccola conquista che sicuramente vi lascerà un segno indelebile, anche se siete già impegnati sentimentalmente.

Vergine: avrete bisogno di fare qualche commissione in più per la casa e per la vostra persona o per esigenze familiari. Quindi avrete un'alta probabilità di perdere qualche fondo pecuniario importante.

Bilancia: purtroppo la fiducia all'interno della coppia verrà inevitabilmente a mancare a causa di qualche dubbio che avete nella testa e che il vostro partner non ha fatto nulla per dissipare.

Scorpione: dividerete equamente il tempo per il lavoro, per voi stessi e per il partner in modo a dir poco impeccabile.

Cercate di mantenere questa organizzazione e questo buon umore ancora per molto.

Sagittario incompreso

Sagittario: qualche problema di comprensione all'interno della cerchia affettiva vi metterà in difficoltà con pochissimo sforzo. Avrete comunque un ragionamento adatto per affrontare qualche scaramuccia.

Capricorno: qualche disattenzione potrebbe essere il preludio per una situazione lavorativa a livello pratico molto difficoltosa. Probabilmente qualche cosa non 'tornerà', e non mancheranno l'ansia e lo stress in pericoloso aumento.

Acquario: la vostra mente sarà quella che lavorerà maggiormente e senza che si riesca a fermare del tutto.

Sicuramente ci sarà qualcuno che vi darà una sostanziosa mano nell'attuare un progetto ambizioso.

Pesci: la malinconia di questi giorni potrebbe generare una sorta di nostalgia del passato in cui difficilmente riuscirete ad uscire. Senza dubbio qualche ricordo vi farà scendere anche qualche lacrimuccia.