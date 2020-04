L'Oroscopo lascia presagire l'arrivo di una giornata ricca di passione e armonia per il Leone che può dedicarsi all'amore e alla cura delle persone care. Per i Gemelli è il momento di pensare a delle strategie per il futuro lavorativo, mentre la Bilancia può gettare le basi di progetti importanti. I Pesci saranno distratti.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo di giovedì 9 aprile 2020 per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 9 aprile da Ariete a Vergine

Ariete: gli influssi della Luna riaccendono la passione ed infuocano i rapporti di coppia, è un momento interessante anche per chi desidera confessare i propri sentimenti alla persona amata. Bene il lavoro, attenzione alle spese.

Toro: potrebbe essere una giornata faticosa, gli influssi della Luna rendono i nativi del segno particolarmente nervosi ed irritabili. La gelosia potrebbe portare alla nascita di contrasti in ambito sentimentale, scegliete con cura le parole da usare.

Bene lavoro.

Gemelli: con l’entrata di Venere nel segno è un momento vantaggioso per i sentimenti e anche in ambito lavorativo potrebbero arrivare delle novità. È un buon momento per mettere a punto delle strategie e avanzare delle proposte.

Cancro: un quadro astrale positivo protegge il segno durante questa giornata. Sono 24 ore di energia e positività che potrebbero portare di buoni risultati per quanto riguarda la sfera pratica ma anche dei chiarimenti per quanto riguarda l’amore.

Leone: le stelle proteggono i nativi del segno per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. C’è serenità e armonia con il partner e in in famiglia, migliora la qualità dei rapporti genitori-figli, soprattutto per chi durante il mese precedente ha vissuto delle controversie. Preoccupazioni nel lavoro.

Vergine: l’oroscopo di giovedì 9 aprile lascia presagire una giornata molto interessante per il segno che ritrova l’ottimismo e la lucidità e può osservare le cose da un punto di vista più obiettivo.

Qualcuno potrebbe ricredersi riguardo al giudizio espresso nei confronti di un collega di lavoro, criticato troppo duramente.

Le predizioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di concentrarsi sulle questioni veramente importanti e tralasciare tutto quello che crea distrazione e malumore. E' il momento di guardare avanti e investire sul proprio futuro, potrebbero nascere progetti importanti.

Scorpione: le stelle vi rendono provocanti e affascinanti, è una giornata interessante per l’amore e i rapporti con gli altri, potreste ottenere molto.

In ambito lavorativo potrebbero nascere dei progetti validi, ma non è il momento migliore per iniziare a realizzarli.

Sagittario: l’oroscopo di giovedì 9 aprile lascia presagire una giornata sottotono per il segno, che potrebbe risentire di un calo di energia ed accusare lievi fastidi fisici. Il consiglio delle stelle è quello di evitare di sottoporre il fisico a stress e fatica, ma soprattutto limitare i contrasti tanto in amore quanto in ambito lavorativo.

Capricorno: potrebbe essere una giornata faticosa, le stelle consigliano di rallentare i ritmi e prendersi cura della propria salute. E' un momento interessante per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali, c'è serenità e armonia in tal senso.

Alti e bassi nel lavoro.

Acquario: in questo momento siete ambiziosi, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo qualcuno potrebbe gettare le basi di importanti progetti per il futuro. È un momento migliore per quanto riguarda l’aspetto finanziario e si può spendere qualcosa in più. Serenità in amore.

Pesci: qualcuno potrebbe sentirsi malinconico e fuori forma durante questa giornata. Con la testa siete altrove e potreste far fatica a concentrarvi per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Anche in amore potesse apparire un po’ distanti, cercate di evitare le polemiche.