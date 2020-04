L'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate interessanti per lo Scorpione che può dedicarsi all'amore e alla cura delle persone care. Al contrario il Sagittario potrebbe vivere delle problematiche in ambito sentimentale, così come il Toro. Cautela per i Pesci, qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del weekend, sabato 25 e domenica 26 aprile 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 25 e 26 aprile da Ariete a Pesci

Ariete: si prevede un weekend di grande forza ed energia per il segno, è un buon momento per dedicarsi alla cura del corpo e migliorare l'alimentazione. Anche in amore le cose vanno per il meglio, le stelle sono dalla vostra parte.

Toro: potrebbero rivelarsi 48 ore particolarmente faticose per i nativi del segno, che soprattutto in amore potrebbe vivere due giornate faticose, scandite da contrasti e malumori. Anche in ambito familiare potrebbero esserci delle preoccupazioni, tenete duro, arriveranno momenti più felici.

Gemelli: è un buon momento per i sentimenti, le stelle sono dalla vostra parte, la passione si riaccende e anche chi è alla ricerca di chiarimenti potrebbe trovare delle soluzioni. Bene la sfera lavorativa. Domenica faticosa per il fisico, meglio concedersi un po' di riposo.

Cancro: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate energiche e spensierate, in cui è possibile dedicarsi con serenità alla cura delle persone care ma anche di se stessi.

Chi vuole confessare i sentimenti alla persona amata, potrà prendere il coraggio a due mani e inviare il messaggio che non ha mai voluto scrivere. Alti e bassi nel lavoro.

Leone: il consiglio delle stelle per la giornata di sabato 25 aprile è quello di moderare gli sforzi ed evitare di evitare gli sprechi di energia. Domenica al contrario qualcuno potrebbe ricevere una notizia inaspettata. Bene l'amore, c'è passione all'interno dei rapporti di coppia.

Agitazioni nel lavoro.

Vergine: potrebbe rivelarsi un fine settimana sottotono per il segno, potrebbero esserci delle agitazioni in ambito familiare e qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici. Al contrario è un buon momento in amore, l'appoggio del partner è essenziale per superare al meglio questa fase di tensione.

Bilancia: durante le prossime 48 qualcuno potrebbe ricevere una telefonata inaspettata, che riporta a galla vecchie emozioni. In ambito lavorativo al contrario potrebbero nascere delle preoccupazioni, come un ritardo nel pagamento o una mancata consegna.

Scorpione: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate serene fortunato in cui l'amore ricopre un ruolo centrale e rispolvera vecchie emozioni. Al contrario per quanto riguarda il fisico è meglio non esagerare ed evitare gli sforzi.

Sagittario: c'è voglia di leggerezza e trasgressione, ma attenzione potreste giocare ad un gioco pericoloso e rischiare di venire scoperti. Chi vive una relazione da lungo tempo potrebbe lasciarsi tentare da piccole distrazioni, che però potrebbero generare preoccupazione e malumore nel partner. Bene il fisico.

Capricorno: durante il fine settimana qualcuno potrebbe ricevere delle proposte interessanti, gli astri tuttavia consigliano di ragionare con cautela e valutare con attenzione ogni nuova prospettiva.

Serenità in amore, c'è armonia nel rapporto con il partner.

Acquario: è un momento positivo per l'amore, al contrario l'ambito familiare e la sfera lavorativa potrebbero causare qualche agitazione, almeno durante la giornata di sabato 25 aprile. Le stelle consigliano di agire con cautela. Domenica di recupero.

Pesci: il weekend inizia con qualche preoccupazioni, la giornata di sabato infatti potrebbe portare delle problematiche, soprattutto dal punto di vista fisico. Le stelle consigliano di concedersi un po' di riposo e limitare le polemiche e i contrasti sia in amore, che nel lavoro. Domenica romantica.