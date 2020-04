L'Oroscopo lascia presagire una giornata di recupero per la Vergine, che finalmente inizia a vedere la luce fuori dal tunnel. Anche per il Leone le stelle lasciano presagire una giornata di recupero, al contrario possono nascere degli imprevisti per il Capricorno, mentre il Sagittario farebbe bene a muoversi con cautela per quanto riguarda la gestione delle finanze. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo di mercoledì 29 aprile 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 29 aprile 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: potrebbe essere una giornata faticosa per i nativi del segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi. Meglio rallentare i ritmi e cercare di evitare le polemiche.

Toro: l’oroscopo di mercoledì 29 aprile lascia presagire una giornata agitata per quanto riguarda le relazioni e i rapporti familiari, soprattutto tra genitori e figli potrebbero nascere accese discussioni. Bene il lavoro.

Gemelli: una giornata ricca di energia e vitalità in cui nasce una forte voglia di cambiamento e novità.

Qualcuno potrebbe optare per un nuovo look o per migliorare il proprio stile alimentare e tenersi in forma. Serenità in amore.

Cancro: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno e lo avvantaggia, soprattutto per quanto riguarda l’amore. È un momento positivo per le coppie e potrebbero nascere importanti progetti per il futuro. Recupero nel lavoro.

Leone: l’oroscopo del 29 aprile lascia presagire una giornata più fortunata di quelle precedenti per il segno.

Qualcuno potrebbe avvertire un lieve recupero fisico, meglio non abusarne e cercare di ponderare gli sforzi. Serenità in amore.

Vergine: la settimana è iniziata con delle preoccupazioni, ma finalmente la Vergine può tirare un sospiro di sollievo e godere del sole dopo la tempesta. È un buon momento per l’amore e i rapporti familiari. Buona la forma fisica.

Bilancia: potrebbe essere una giornata faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico.

Qualcuno potrebbe infatti risentire di un calo di energie ed accusare alcuni fastidi, in modo particolare a stomaco e fegato. Meglio sottoporsi ad un controllo medico.

Scorpione: l’oroscopo del 29 aprile lascia presagire una giornata interessante in cui si può ottenere molto, soprattutto per quanto concerne la sfera pratica. È un buon momento per iniziare a valutare delle proposte o concludere degli affari.

Sagittario: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di agire con cautela per quanto riguarda le finanze e la sfera pratica. Chi è alle prese con situazioni legali, farebbe meglio a cercare una mediazione.

Bene l’amore.

Capricorno: questa giornata potrebbe iniziare con un imprevisto, come un guasto da riparare. Cercate di mantenere i nervi ben saldi, senza sprofondare nell’agitazione. Lo stress e il nervosismo potrebbero favorire la nascita di contrasti e discussioni in amore e in famiglia.

Acquario: la nuova giornata offre l’occasione di riorganizzarsi e mettere ordine in alcune questioni riguardanti la sfera pratica e il lavoro. In ambito familiare potrebbero esservi delle preoccupazioni, le stelle lasciano presagire un recupero nel weekend.

Pesci: è un buon momento per parlare di amore e sentimenti, qualcuno potrebbe decidere di scrivere il messaggio che non aveva mai avuto il coraggio di inviare e confessare i propri sentimenti alla persona amata.

La passione si riaccende e chi vive in coppia può vivere forti emozioni. Alti e bassi nel lavoro.