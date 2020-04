L'Oroscopo del weekend lascia presagire due giornate interessanti per l'Ariete, grazie all'ingresso di Mercurio nel segno, ma anche per lo Scorpione che si prepara a trovare alcune delle soluzioni da tempo ricercate. Bene la Bilancia, malinconico il Toro. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del fine settimana, sabato 11 e domenica 12 aprile 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana 11 e 12 aprile 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: durante la giornata di sabato 11 aprile Mercurio entra in Ariete e questo lascia presagire le giornate estremamente interessanti, ricche di energia e vitalità in cui l’amore ricopre un ruolo di centrale importanza.

Qualcuno potrebbe ricevere una sorpresa, come la telefonata di un ex o un messaggio speciale.

Toro: l’ingresso di Mercurio in Ariete durante la giornata di sabato potrebbe portare dei momenti sottotono al segno che anche durante il giorno di Pasqua potrebbero sentirti giù di corda e malinconico. Possibili contrasti in amore. Recupero lunedì.

Gemelli: l'oroscopo del weekend lascia presagire 48 ore interessanti per il segno che può fare affidamento sugli influssi vantaggiosi di Venere e Mercurio. Quella di domenica è una giornata dinamica è allegra, è il momento di pensare a ciò che si ha piuttosto che rimpiangere quello che non c’è.

Cancro: gli influssi di Mercurio infuocano il segno e rendono questo weekend romantico e passionale. Le energie non mancano e anche dal punto di vista fisico è un buon momento. Queste festività potrebbero portare un po’ di tristezza, causa la lontananza delle persone care, ma basta poco per ritrovare l’ottimismo.

Leone: Mercurio in buona posizione lascia presagire un weekend interessante per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore.

Al contrario qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici, soprattutto durante la giornata di domenica 12 aprile.

Vergine: con l’ingresso di Mercurio in Ariete il segno recupera un un po’ di ottimismo ed energia. Questo weekend sarà migliore delle giornate precedentemente trascorse e consente di trovare delle soluzioni per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Serenità in amore.

Bilancia: l'oroscopo di sabato 11 aprile lascia presagire una giornata sottotono a causa degli influssi contrastanti di Mercurio in ariete. Al contrario la domenica di Pasqua trascorrere in modo sereno e vivace. È un buon momento per dedicarsi all'amore e ai rapporti interpersonali. Qualcuno potrebbe ricevere una sorpresa.

Scorpione: la giornata di sabato potrebbe essere faticosa, alcune questioni riguardanti la sfera pratica o lambito lavorativo potrebbero tenere a lungo impegnato il segno, che tuttavia grazie agli influssi di Mercurio può trovare delle soluzioni. La giornata di domenica al contrario regala serenità.

È un momento per dedicarsi alle persone care.

Sagittario: l'oroscopo del fine settimana lascia presagire 48 ore estremamente interessanti, Mercurio in buon aspetto aiutata i nativi del segno a ricaricare le energie e a recuperare per quanto riguarda il fisico. È un momento migliore anche per quanto riguarda l’amore. Alti e bassi del lavoro.

Capricorno: è un momento di forza per il segno che può fare affidamento su un quadro astrale vantaggioso soprattutto per quanto riguarda l’amore e la salute. Durante questo weekend potreste ritagliarvi dei momenti per voi stessi e coltivare le vostre passioni.

Pasqua serena e armoniosa insieme alle persone care.

Acquario: un quadro astrale non del tutto limpido si riflette sul segno durante questo weekend. L'Acquario oscilla tra momenti di sconforto e tristezza e momenti di serenità e allegria. Bene l’amore.

Pesci: l'oroscopo di sabato 11 aprile lascia presagire una giornata faticosa, Mercurio si concentra sull'aspetto pratico e sprona i nativi del segno a concentrarsi maggiormente sul lavoro e le questioni finanziarie. Al contrario la giornata di domenica si rivela serena e positiva, è possibile dedicarsi all'amore e alla cura delle persone care.