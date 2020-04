Il mese di marzo ha finalmente lasciato campo libero al nuovo aprile che, secondo quanto previsto dall'oroscopo, potrebbe farsi portatore di speranza e buone notizie. Il weekend che sta per arrivare, cioè quello compreso tra venerdì 3 e domenica 5 aprile, preannuncia giornate interessanti per lo Scorpione e decisamente sfortunate per i nati sotto al segno del Capricorno. Allo stesso modo, Vergine e Toro si ritroveranno ad affrontare le prossime giornate con qualche difficoltà: il primo potrebbe non riuscire a sopportare lo stress accumulato durante tutto il periodo di isolamento, mentre il secondo non avrà energie a disposizione per riuscire a rallegrare le proprie giornate e quelle delle persone care.

Sembrerebbe un periodo un po' spento, ma potrebbero esserci notizie in grado di riportare il sorriso sulle labbra di molti.

Astrologia del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete - coloro nati sotto a questo segno di fuoco si ritroveranno di fronte a giornate non poco fortunate. Molti riusciranno a realizzare i propri sogni, mentre altri dovranno faticare ancora un po' per vederli realizzati. Ciò che questo periodo offre è proprio l'opportunità per riorganizzare le proprie idee e priorità per riuscire poi ad affrontare ciò che la vita propone lungo il cammino.

Toro - come già anticipato, questo sarà uno di quei segni che, secondo l'oroscopo di questo fine settimana, si ritroverà ad affrontare le giornate con poca energia e scarsa voglia di fare. L'isolamento forzato in casa sta debilitando un po' tutti ed il Toro, in particolare, potrebbe avere esaurito le energie necessarie per portare anche solo un sorriso. Il riposo è ciò che ci vuole per recuperare il tutto.

Gemelli - alcuni astri hanno voltato il proprio favore in direzione dei Gemelli, facendo loro dono di un weekend decisamente sereno e romantico. Chi abita con il proprio partner potrà sbizzarrirsi e mettere in pratica tutte le idee carine per rendere le prossime cene decisamente fuori dal comune e portare un sorriso in una situazione un po' delicata per ognuno.

Cancro - finalmente, coloro nati sotto al segno del Cancro potranno godere attimi di sereno relax.

Chi adora praticare la meditazione potrà farlo con gioia e serenità, mentre chi non ha ancora avuto modo di prendersi una pausa e rilassarsi potrà finalmente farlo, specialmente nella giornata di domenica 5 aprile.

Leone - il carattere di un segno come questo potrebbe allertare, se non addirittura infastidire, chi gli sta intorno. Non è il caso del partner che, trasportato dall'amore, ha deciso di accettare il Leone con i propri pregi e difetti. Sarà proprio l'amore l'unico partner su cui si potrà contare in questo momento: l'amore dei familiari e l'amore del fidanzato o del marito (della fidanzata o della moglie per quanto riguarda gli uomini).

Vergine - lo stress si precipiterà verso questo segno quasi fosse una valanga od uno tsunami, disturbando la quiete creata negli ultimi giorni. Fortunatamente vi è una piccola probabilità di poter ricevere notizie positive senza le quali non sarebbe semplice affrontare il fine settimana che sta per sopraggiungere.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - questo è uno di quei segni che, dopo avere attraversato un periodo pressappoco turbolento, si ritroverà a potere apprezzare quel poco di fortuna che gli astri decidono di donargli. Le giornate di sabato e di domenica risultano essere il fulcro di questa fortuna già coltivata durante tutta la settimana.

Scorpione - come già anticipato, l'oroscopo delle prossime giornate prevede il probabile arrivo di notizie positive per il segno dello Scorpione. Le notizie potrebbero sopraggiungere da più fronti e bisogna farsi trovare pronti e disponibili ad accoglierle, anche se in una prima apparenza potrebbero sembrare "da scartare".

Sagittario - qualche piccolo acciacco potrebbe mettere a rischio le prossime giornate, specialmente portare nervosismo e tensioni nella vita di coppia. Bisognerà tenere duro ancora per qualche giorno e stringere i denti affinché la situazione migliori. Lasciarsi coccolare dal partner e dalle persone care che vivono sotto lo stesso tetto potrebbe essere la soluzione migliore.

Capricorno - potrebbero sopraggiungere alcuni ritardi di consegna che, seppur compresi dalla situazione attuale, faranno ritardare i propri lavori e farli slittare oltre alle date prefissate. Meglio non allarmarsi e non farsi prendere né dal panico né tanto meno dal nervosismo. La situazione migliorerà nelle prossime settimane.

Acquario - fortuna prevista anche per il segno dell'Acquario. Così come accade per l'Ariete, anche questo segno zodiacale potrà godersi le prossime giornate senza temere fallimenti. Il relax aiuterà a ricalibrare le proprie energie, mentre gli astri a favore aiuteranno nella realizzazione dei propri obiettivi.

Pesci - le giornate appena trascorse non sono state tra le migliori, specialmente chi si è ritrovato costretto a dover interrompere la propria relazione sentimentale. I sentimenti vanno compresi bene e se diventassero dannosi potrebbero causare non poche problematiche. L'arrivo del weekend non farà altro che alleggerire il momento e riportare il sorriso sulle labbra dei Pesci.