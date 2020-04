Nel mese di maggio 2020 troveremo sul piano astrologico tre passaggi planetari rilevanti: il Sole e Mercurio viaggeranno dall'orbita del Toro ai Gemelli, nel frattempo Marte passerà dai gradi dell'Acquario ai Pesci.

Di seguito le previsioni astrologiche, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale del Capricorno.

Amore

Le vicende amorose durante il mese di maggio 2020 potrebbero essere costellate da un'incrollabile ostinazione da parte dei nati Capricorno, i quali saranno restii a smussare i lati più arcigni del loro carattere malgrado le richieste del partner.

Saranno presumibilmente le posizioni planetarie del duetto Sole-Mercurio di Terra a spingere i nativi, durante la prima parte del mese, ad insistere sulle loro posizioni a prescindere dalle circostanze. Anche una semplice richiesta fatta dall'amato bene in questo periodo, come spremere il tubetto del dentifricio dal basso, basterà a scatenare in loro una certa insofferenza che, però, non li farà smuovere di un centimetro dalle loro posizioni.

Nella seconda parte di maggio, però, il Pianeta dell'intelletto ed il Luminare maschile cambieranno domicilio spostandosi nel poco conciliante Gemelli, e da quel momento i nati del segno saranno chiamati, volente o nolente, a rivedere i loro comportamenti.

Poco entusiasmanti le effemeridi mensili per i single del segno che, similmente agli accasati, non considereranno eventuali conoscenze amorose come la priorità e, quindi, non si prodigheranno nel ricercarle.

Lavoro

Oroscopo di maggio 2020 che vede le faccende professionali dei nativi balzare in primo piano, sebbene bisognerà fare i conti con probabili nuove figure di riferimento e mansioni extra da ultimare.

Il mese inizierà sotto i migliori auspici ma già dal 4 il clima professionale inizierà a mutare improvvisamente, e con esso anche le gerarchie preesistenti. Sarà così facile che un vecchio e stimato collega, con cui hanno lavorato a stretto contatto sino ad adesso, venga spostato di reparto oppure un capo o referente si rivolgano proprio ai nati Capricorno per affidare mansioni extra da ultimare. Peccato, però, che questi lavori supplementari, oltre a non essere retribuiti degnamente, dovranno anche fare i conti con un bottino energetico piuttosto scarno.

Nella seconda parte del mese, a venir meno potrebbe essere uno dei pezzi pregiati della casa, ovvero la lucidità, che renderà i nativi oltremodo insofferenti a tali cambiamenti. Per uscirne indenni la destabilizzazione che potrebbero avvertire dovrà essere tramutata in spirito d'adattamento, di vitale importanza per non mandare in fumo la scalata gerarchica degli ultimi anni. Giornate fortunate: 9, 13 e 21.