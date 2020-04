Lunedì 13 aprile 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna, Giove e Plutone transitare in Capricorno, mentre Marte e Saturno sosteranno nell'orbita dell'Acquario. Mercurio ed il Sole permarranno in Ariete come Urano che continuerà il suo domicilio in Toro. Infine, Nettuno sarà nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro. Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Sagittario e Pesci.

Oroscopo, il podio del 13 aprile

1° posto Acquario: amore top. Le faccende di cuore in casa Acquario questo lunedì godranno, con ogni probabilità, dei favori astrali tanto che a beneficiarne maggiormente sarà la simbiosi di coppia.

2° posto Gemelli: estroversi. Malgrado la quarantena, i nati del segno quest'oggi saranno presumibilmente in vena di fare nuove conoscenze e quale migliore occasione dei social network, per mettere in campo il loro mood estroverso odierno.

3° posto Capricorno: energici. Il bottino energetico potrebbe essere stracolmo, e tale mole di forze sarà indirizzata da alcuni nativi verso le vicende professionali.

I segni zodiacali di mezza classifica per il 13 aprile

4° posto Leone: figli. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere orientato sull'educazione della prole, che sarà motivo di scambio di vedute con la dolce metà per giungere ad un doveroso compromesso.

5° posto Toro: determinati. Far mutare opinione ai nati del segno quest'oggi sarà presumibilmente un'ardua impresa, in cui partner ed amici, capendo l'antifona, non intenderanno cimentarsi. Amore sottotono.

6° posto Vergine: revisioni finanziarie. Lunedì in cui sarà bene che i nati Vergine revisionino con accuratezza il loro bilancio finanziario eliminando, se possibile, le spese non preventivate in modo da scongiurare sgradite sorprese.

7° posto Ariete: sereni. Il clima in coppia potrebbe volgere al bello, dopo le problematiche dei giorni precedenti, e tale rasserenamento favorirà anche il riaccendersi della passionalità sino al primo pomeriggio.

8° posto Bilancia: stress. Tante, forse troppe, le incombenze che graveranno, c'è da scommetterci, sul groppone dei nativi questo lunedì. Farebbero bene a delegarne alcune in modo da allontanare ogni barlume di stress.

9° posto Scorpione: relax. La voglia dii mettersi in gioco durante queste 24 ore potrebbe latitare per i nativi che, di conseguenza, preferiranno dedicarsi interamente al relax, in modo da ricaricare le batterie in vista delle prossime giornate.

I tre segni in fondo alla classifica del 13 aprile

10° posto Sagittario: fiacchi. Le energie avranno buone chance di venir meno nel giorno che apre la settimana, facendo optare molti nati Sagittario per il riposo totale.

11° posto Cancro: gelosi. Basterà un messaggio o una telefonata per scatenare la gelosia dei nati Cancro durante questa giornata, specialmente dal tardo pomeriggio.

Calcando la mano con una scenata, però, il partner potrebbe fargli una sonora ramanzina.

12° posto Pesci: fuori fase. Col solo supporto nettuniano la giornata non si presenta nel migliore dei modi, difatti ai nati del segno sembrerà probabilmente di girare a vuoto malgrado si applichino nelle loro attività quotidiane.