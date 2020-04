Martedì 7 aprile 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna transitare in Bilancia, nel frattempo il Sole sosterà nel segno dell'Ariete. Giove e Plutone permarranno nell'orbita del Capricorno come Marte assieme a Saturno che continueranno il loro domicilio in Acquario. Infine, Venere proseguirà nel segno dei Gemelli ed Urano rimarrà stabile nei gradi del Toro. Oroscopo quotidiano favorevole per Leone ed Acquario, meno roseo per Vergine ed Ariete.

Ariete fiacca

Ariete: fiacchi. Il bottino energetico in casa Ariete potrebbe risultare scarno quest'oggi, facendo optare molti nativi per staccare momentaneamente la spina dalla quotidianità in modo da scongiurare grossolani errori, specialmente nell'ambiente professionale.

Toro: lavoro flop. Urano nella loro orbita continuerà la sua personale crociata contro l'aspro duetto Marte-Saturno d'Aria, ed a pagarne lo scotto potrebbe essere la sfera lavorativa nativa che subirà qualche rallentamento.

Gemelli: ottimisti. L'emergenza sanitaria con cui tutti dobbiamo rapportarci quest'oggi sarà presumibilmente meno pressante per i nati del segno, che riusciranno a sfoggiare un invidiabile e contagioso ottimismo.

Cancro: sereni. Il clima nel focolare domestico volgerà presumibilmente al bello, tanto che molti nativi potranno dimenticare momentaneamente le ansietà legate all'emergenza sanitaria in atto.

Leone poliedrico

Leone: poliedrici. Venere formerà uno straordinario trigono con Marte e Saturno nel segno dell'Acquario, e ciò potrebbe far emergere in maniera prorompente la versatilità dei nati Leone, i quali potranno orientarsi su più fronti contemporaneamente raccogliendone copiosi frutti come ricompensa.

Vergine: umore flop. Tono umorale sotto i tacchi e voglia di darsi da fare che rasenterà lo zero rappresenteranno, con ogni probabilità, le peculiarità di questo martedì nativo.

Sarà bene, però, dedicarsi ad un nuovo hobby che permetta di svagare la mente ed, al contempo, di impiegare il tempo a disposizione in maniera costruttiva.

Bilancia: stand-by. La Luna orbiterà nel segno formando un quadrato col Sole opposto e così potrebbe divenire controversa la giornata dei nati del segno, che dovranno fare i conti con un ambiente casalingo poco conciliante.

Scorpione: comunicativi.

Effemeridi del martedì decisamente interessanti per quei nativi che vorranno intavolare una discussione chiarificatrice col partner, grazie a Mercurio d'Acqua che avrà libertà d'azione.

Acquario focoso

Sagittario: figli. L'educazione della prole avrà buone chance di essere il focus odierno dei nati del segno, in quanto sarà motivo di dialogo col partner per arrivare ad un compromesso che soddisfi tutte le parti in causa.

Capricorno: alleggerimenti. Martedì in cui i nati del segno dovranno, c'è da scommetterci, fare i conti con l'ambiguo sestile Plutone-Mercurio d'Acqua che li spingerà a prendere le critiche in maniera più leggera ma, al contempo, li renderà maggiormente esigenti verso le relazioni interpersonali.

Acquario: focosi. Marte e Venere a braccetto potrebbero regalare 24 ore di pura passionalità in casa Acquario, con grande soddisfazione del partner che ultimamente aveva richiesto attenzioni maggiori.

Pesci: fuori fase. Per quanto impegno possano metterci quest'oggi i nativi le gratifiche avranno buone chance di tardare ad arrivare. Sarà bene, però, non perdersi d'animo aspettando che le stelle girino nuovamente a loro favore.