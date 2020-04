Le previsioni della settimana dal 4 al 10 maggio mettono in primo piano la Luna piena che ci sarà il giorno 7 nel Segno dello Scorpione. Sarà un plenilunio molto intenso e che metterà l'accento sul lato economico e finanziario a livello mondiale. Vediamo, però, adesso quali sono le previsioni dell'Oroscopo settimanale per tutti i Segni dello Zodiaco.

Previsioni della settimana: Ariete in forma e Toro stressato

Ariete - Questa settimana per voi si apre in modo particolarmente dinamico. Molti settori della vostra vita hanno la possibilità di iniziare a movimentarsi e, comunque, siete pronti alla ripartenza.

Dovete solo fare un poco di attenzione nelle giornate del 5 e del 6, perché la Luna condizionerà moltissimo il vostro umore: bevete una tisana in più e non perdete la pazienza.

Toro - Siete sotto ai riflettori in questo periodo. In questo momento moltissimi di voi stanno pianificando e lavorando per mettere in ordine tutto quello che è legato alla vostra attività lavorativa. Giove è favorevole per la terza decade e promette un aiuto concreto. Siete, però, molto stanchi, anche psicologicamente, quindi la ripresa sarà non facilissima per tutti voi.

Dovete prendere tempo per valutare tutto quello che c'è da cambiare in amore e nel lavoro.

Gemelli - Nonostante le difficoltà di questo periodo, voi Gemelli siete sempre i più brillanti di tutti. Dalla vostra parte avete Marte e Venere: due pianeti che vi aiutano anche a recuperare un eventuale rapporto sentimentale in crisi. Avete una gran voglia di tornare alla normalità: siete prontissimi. Molti di voi durante la quarantena hanno dedicato tempo a fare un po' di yoga, di ginnastica in casa: continuate a tenervi in forma e ne gioverà anche il vostro umore.

Cancro - Per voi Cancro le previsioni parlano di una settimana in cui vorreste mettere al centro l'amore e i sentimenti. La Luna piena nel Segno amico dello Scorpione vi rende davvero molto sensuali, più del solito, ma anche parecchio esigenti. In questo periodo, infatti, state pensando molto a voi stessi e alle scelte da fare, in particolare, in campo lavorativo non appena la situazione si sarà normalizzata.

Leone - Il vostro oroscopo è molto stimolante. Questo potrebbe essere davvero il periodo giusto per mettere in pratica tanti cambiamenti nella vostra vita: dai rapporti personali all'attività lavorativa. È vero, però, che molti di voi, soprattutto della terza decade, sono davvero stanchi e alcuni sono anche parecchio demotivati. È il caso, quindi, di prendere tempo e di non decidere nulla in modo impulsivo.

Luna piena in Scorpione: previsioni positive per la Vergine

Vergine - Mercurio per voi è super favorevole, quindi al primo posto, come sempre, c'è il lavoro e la voglia di rimettervi in gioco.

Moltissimi di voi sono pronti a farlo e tanti, forse, hanno già ricominciato con la loro attività professionale. La Luna piena vi dona influssi positivi e in particolare per chi lavora nella comunicazione, nel giornalismo, ma favorisce anche semplicemente la comunicazione con amici e parenti che in questo momento sono lontani.

Bilancia - Le previsioni di questa settimana vi vedono piuttosto concentrati su voi stessi. È vero che avete Venere favorevole e un ottimo Marte, ma Giove è ancora negativo e vi rende un poco egoisti. La Luna piena gioca a vostro favore dal punto di vista economico e, conoscendovi, potrebbe anche portarvi a spendere un po' di più del solito facendo shopping online.

Scorpione - Il plenilunio nel vostro Segno vi renderà molto emotivi. Voi Scorpione vivete tutto in modo intenso e passionale e non siete abituati ad emozionarvi. Dovrete, quindi, fare i conti con delle giornate in cui vi sentirete particolarmente fragili e la cosa migliore da fare sarebbe quella di esprimere quello che provate. Per quanto riguarda il lavoro, molti di voi potrebbero avere qualche intoppo burocratico e qualche ritardo sulla concessione, ad esempio, di qualche permesso scritto.

Sagittario - Le previsioni di questa settimana per voi sono piuttosto positive. In questo periodo avete dovuto trasformarvi in perfetti casalinghi e i risultati sono stati ottimi soprattutto in cucina!

La Luna piena del 7 maggio vi porterà, però, un poco di insofferenza che potrete superare, ad esempio, con le vostre lezioni di yoga e qualche minuto di meditazione. Le novità per il lavoro per voi dovrebbero arrivare un po' più in là durante il mese.

Previsioni ok per Capricorno e i Pesci non devono perdere la pazienza

Capricorno - Voi Capricorno siete un segno davvero tosto e sicuramente avete affrontato questo lungo periodo in casa in modo più che positivo. La Luna piena del 7 maggio mette l'accento sulla professione, in particolare quella autonoma, rispetto a cui potreste valutare di mettere in pratica alcuni piccoli cambiamenti.

In amore la situazione è stabile.

Acquario - La settimana sarà molto stimolante. La Luna piena opposta a Mercurio vi donerà delle giornate in cui vi sentirete particolarmente attivi e super dinamici. In amore sono favorite le comunicazioni per chi ha un partner lontano e in genere sarete molto aperti e comunicativi con tutti. Saturno ha probabilmente tagliato alcuni rapporti con persone che dovevano uscire dalla vostra vita, ma altre ne arriveranno anche e soprattutto a livello professionale.

Pesci - Le previsioni per voi Pesci vedono una Luna piena favorevole, ma anche una Venere in Gemelli in posizione negativa.

Questo vuol dire che sarete poco lucidi e parecchio distratti in queste giornate, in particolare il giorno 3 e durante il fine settimana. Dovete, quindi, fare attenzione a non perdervi nei dettagli, anche nei confronti di chi amate: non accusate ingiustamente il partner!