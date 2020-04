L'oroscopo della giornata di mercoledì 15 aprile evidenzierà le numerose emozioni che caratterizzeranno la quotidianità di tutti i segni zodiacali. I moti planetari infatti, secondo l'astrologia, hanno la facoltà d'influenzare il nostro modo di percepire il mondo circostante. Le sfere più coinvolte sono quella personale, sociale, lavorativa e sentimentale. L'analisi della volta celeste permette di mettere in relazione i transiti planetari e di comprendere il ruolo specifico di ciascuno di essi. Può sembrare strano, ma l'essere umano è collegato a tutto ciò che lo circonda e quindi anche all'universo.

Tra i movimenti più significativi del 15 aprile troveremo: il Sole in quadratura a Giove, il Sole in quadratura a Plutone, la Luna in congiunzione a Giove, la Luna in congiunzione a Saturno e Venere in trigono a Marte. Leone e Capricorno dovranno affrontare qualche piccolo problema all'interno della relazione di coppia, mentre Sagittario e Acquario verranno travolti da dubbi riguardanti determinate scelte. Scopriamo nel dettaglio cosa avrà in serbo la giornata del 15 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 15 aprile: Toro stanco, Cancro affettuoso

Ariete: l'impulsività dei giorni precedenti lascerà spazio ad atteggiamenti più pacati, soprattutto nei riguardi delle persone che amate. Sarà un momento ottimo per recuperare vecchi legami d'amicizia, perché grazie all'uso della tecnologia potrà essere più facile mettersi in contatto. Dal punto di vista sentimentale avrete numerose soddisfazioni, infatti il partner vi dimostrerà tutto il suo amore e vi proporrà attività divertenti da fare insieme.

Se riuscirete a creare la giusta atmosfera romantica, concluderete la giornata con un dolcissimo sentimento nel cuore.

Toro: la stanchezza la farà da padrona in questa giornata. Avrete voglia di dedicare tempo al riposo, senza dover giustificare i vostri comportamenti. L'Oroscopo consiglia di non essere troppo scontrosi, ma di non cedere neanche ai desideri altrui. Potrà esservi di grande aiuto un breve pisolino pomeridiano.

Forse non sarete tanto inclini a lavorare sui vostri progetti, ma non temete: arriveranno momenti migliori dove potrete sfruttare al massimo le vostre risorse. Potrebbero esserci delle piccole discussioni in famiglia, ma se affronterete tutto con tranquillità, le cose si risolveranno.

Gemelli: non sarà una giornata molto positiva per il vostro segno, ma cercherete di trarre il massimo dagli avvenimenti che accadranno. Il partner sarà un punto di riferimento fondamentale per voi, infatti avrete modo di scambiarvi confidenze profonde. L'oroscopo consiglia di dedicarvi ad attività creative come la cucina oppure di cercare di dare voce ai vostri pensieri usando la scrittura.

Attenzione a non farvi trascinare dall'ansia eccessiva, provate a controllare le emozioni e a trovare valvole di sfogo efficaci.

Cancro: sarà una giornata ricca di affetto e di coinvolgimento verso le persone amate. Avrete tante idee e cercherete di sfruttare al massimo ogni vostra risorsa per dare vita a momenti divertenti da passare insieme. Il partner non potrà fare a meno di apprezzare il vostro spirito d'indipendenza e vi aiuterà a dare vita a una dolcissima atmosfera romantica. Forse sarete un po' pigri dal punto di vista professionale, ma solo perché verrete travolti da altre cose. Nel giro di poco tempo riuscirete a ritrovare anche la grinta per tornare a mettervi in gioco.

Oroscopo della giornata del 15 aprile: evasione per Bilancia, creatività per Scorpione

Leone: il rapporto con il partner potrà recarvi qualche problema, infatti ci saranno delle discussioni riguardanti punti di vista differenti. Non avrete molta voglia di accettare l'opinione altrui, soprattutto se la riterrete inesatta, ma l'oroscopo consiglia di provare a essere maggiormente tolleranti, in modo da riportare serenità. Per sfogare lo stress quotidiano, un ottimo modo potrà essere quello di praticare dell'attività fisica. Non fa niente se non potrete andare in palestra: saranno sufficienti dei semplici esercizi per rilassare corpo e mente.

Vergine: sarà il momento giusto per fare il punto della situazione. Determinate cose della vostra vita potrebbero non piacervi, ma l'oroscopo consiglia di non lasciarvi prendere dal panico: ci sarà modo e tempo per cambiarle! La relazione con il partner, forse, assumerà dei toni un po' turbolenti, infatti ci saranno delle incomprensioni riguardanti vecchie questioni irrisolte. Un modo per riportare la tranquillità tra le mura domestiche potrebbe essere quello di cucinare assieme una cenetta gustosa e sfiziosa.

Bilancia: avrete qualche difficoltà a mantenere il contatto con la realtà. La vostra fantasia vi spingerà a indagare scenari poco realizzabili e ciò potrebbe alterare il vostro umore.

L'oroscopo suggerisce di usare la visione di un film o la lettura di un buon libro per evadere dalla realtà quotidiana, senza, però, perdere di vista quello che sta succedendo attorno a voi. Il dialogo con persone a voi care vi permetterà di superare con maggiore facilità questo difficile momento e di trarre suggerimenti importanti.

Scorpione: sarà una giornata all'insegna dell'allegria. Nessuno potrà rovinare il vostro buon umore e darete il massimo per sfruttare tutte le vostre risorse. Le persone a voi care saranno entusiaste di vedervi così solari, ma qualcuno potrà provare gelosia. L'oroscopo consiglia di selezionare bene le intenzioni di chi vi sta attorno, in modo da evitare possibili delusioni.

Inoltre, dedicarvi ad attività pratiche e artistiche potrà rivelarsi un'ottima decisione, perché vi farà sentire particolarmente stimolati.

Previsioni astrologiche di mercoledì 15 aprile: Sagittario incerto, Pesci amichevole

Sagittario: non sarà facile prendere determinate decisioni. Forse vi troverete davanti a scelte importanti che metteranno a dura prova la vostra serenità psicologica. L'oroscopo consiglia di dare poco ascolto ai consigli di chi vi è vicino, perché potreste pentirvi di non aver agito seguendo i vostri desideri. Il partner, forse, sarà poco incline a supportarvi nel nuovo percorso che intraprenderete, ma non demordete: una comunicazione efficace potrà migliorare le cose.

Attenzione agli improvvisi sbalzi di temperatura, che potrebbero causarvi qualche piccolo disturbo di salute.

Capricorno: avrete difficoltà nel gestire il rapporto romantico. Il partner, infatti, potrebbe farvi delle richieste alle quali non vorrete sottostare. Per voi raggiungere un compromesso non sarà una scelta contemplata e quindi dovrete impegnarvi per cercare delle soluzioni alternative. L'oroscopo consiglia di chiedere aiuto alle persone più care, perché un consiglio inaspettato potrà rovesciare la situazione e aiutarvi ad affrontare con maggiore serenità questo difficile momento. Attenzione a non dare peso alle parole di persone invidiose.

Acquario: non sarà facile mettere in ordine le vostre idee. Forse vi troverete davanti a situazioni che vi imporranno di prendere decisioni difficili. L'oroscopo consiglia di non farvi travolgere dalla fretta e di riflettere bene prima di fare qualunque cosa. Il partner potrebbe apparirvi schivo e poco desideroso di confrontarsi con voi: non traete subito conclusioni negative, ma cercate d'indagare bene sulle cause che hanno portato a questo comportamento.

Pesci: gli amici avranno un ruolo fondamentale in questa giornata, infatti se farete attenzione alle persone con le quali parlerete, avrete modo di trarre suggerimenti importanti su questioni di difficile risoluzione.

Il partner saprà starvi accanto e mostrarvi tutto il suo amore, anche se potrebbe non comprendere alcuni dei vostri comportamenti. Il consiglio dell'oroscopo è quello di mettere l'aspetto comunicativo sopra a ogni altra cosa, in modo da evitare fraintendimenti di qualsiasi genere.