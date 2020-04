L'oroscopo di sabato 11 aprile avrà in serbo molte emozioni e novità per i segni dello zodiaco. I corpi celesti, secondo l'astrologia, hanno la capacità di influenzare il sentire quotidiano di ciascuno di noi. Sentimenti, percezioni e situazioni possono essere affrontati in modo diverso a seconda del segno d'appartenenza e dei transiti planetari che in quel momento caratterizzano la volta celeste. Nella giornata dell'11 aprile troveremo la Luna in opposizione a Venere, Marte in trigono a Saturno, Giove in congiunzione a Saturno e Saturno in congiunzione a Plutone.

Dal punto di vista sentimentale Cancro e Scorpione avranno modo di confrontarsi con la persona amata in modo da risolvere vecchie questioni lasciate in sospeso, mentre Leone e Capricorno si troveranno a gestire situazioni professionali complesse, che necessiteranno di determinazione e, soprattutto, di competenze.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa riporterà l'Oroscopo di sabato 11 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo dell'11 aprile: Ariete impulsivo e Toro grintoso

Ariete: tenderete ad essere impulsivi e precipitosi.

Forse, avrete fretta di prendere decisioni importanti, ma sarà fondamentale concedervi il tempo di riflettere. I consigli delle persone care vi permetteranno di notare dettagli che prima avevate ignorato e questo sarà un elemento essenziale nel percorso che costruirete. Il partner vi mostrerà la sincerità dei suoi sentimenti e ciò vi farà sentire amati. L'oroscopo consiglia di curare lo stato del vostro umore perché verso le ore pomeridiane potrebbe esserci un'impennata negativa dovuta allo stress accumulato nel corso della settimana.

Toro: dopo una piccola battuta d'arresto, riuscirete a trovare tutta la vostra grinta. La voglia di mettervi in gioco vincerà contro la pigrizia e sarete in grado di impegnare energie positive per sfruttare al massimo le vostre qualità. La situazione sentimentale subirà un'impennata positiva, infatti vi sentirete più in sintonia che mai con il vostro partner. L'affinità fisica sarà particolarmente accentuata, ma anche quella mentale migliorerà.

L'oroscopo consiglia di dedicare qualche momento della giornata al vostro benessere fisico: anche se non potete uscire, giocare con la moda o con il trucco vi aiuterà a sentirvi più sereni.

Gemelli: avrete voglia di comunicare con le persone alle quali volete bene. La sfera sentimentale passerà in secondo piano, perché sarete concentrati in conversazioni profonde con amici e parenti. L'impossibilità di incontrarli lascerà un segno marcato nei vostri sentimenti, ma l'uso di programmi per videochiamate e di messaggistica istantanea vi permetterà di mitigare, in parte, questa mancanza. Forse, avrete voglia di studiare qualcosa di nuovo, che stimola la vostra curiosità.

L'oroscopo consiglia di agire secondo i vostri desideri, senza farvi bloccare da inutili paure.

Cancro: avrete molto di cui discutere con il vostro partner. Forse, emergeranno vecchie questioni ancora irrisolte, che richiederanno la vostra attenzione. L'oroscopo consiglia di mantenere i toni del confronto a un livello accettabile, in modo da non far alterare l'umore della persona amata. Sarà necessario giungere a compromessi per riportare la serenità in casa, però, alla fine, potrete godervi una dolce atmosfera tranquilla. Dal punto di vista professionale, inizierete a sviluppare un nuovo piano creativo, ma ci vorrà del tempo per vederlo decollare.

Previsioni zodiacali di sabato 11 aprile: Leone ambizioso e creatività per Scorpione

Leone: la vostra ambizione vi spingerà a mettervi in gioco. Avrete la capacità di affrontare gli ostacoli che si porranno tra voi e i vostri desideri. Concentrazione e impegno vi permetteranno di dare il massimo a livello professionale. Forse, ci vorrà del tempo per poter godere dei risultati raggiunti, ma sarà fondamentale non arrendervi. L'oroscopo consiglia di lasciare spazio anche alle relazioni sociali. Chiamare un amico o interagire con il partner sono azioni che vi consentiranno di rilassare i nervi e di sfogare lo stress del lavoro quotidiano.

Attenzione alla sedentarietà: una leggera ginnastica in casa vi aiuterà a tenere i muscoli attivi.

Vergine: sarà necessario raccogliere le vostre energie positive per il superamento di questa giornata. Ostacoli di tipo emotivo potrebbero rovinare il rapporto con voi stessi e con gli altri, ma se cercherete di guardare il lato mezzo pieno del bicchiere tutto andrà per il verso giusto. Il partner sarà di grande aiuto per voi, cercherà di supportarvi e di appogiare tutte le vostre scelte, anche quelle più complesse. Forse, il vostro ideale di amicizia non vedrà una corrispondenza nel mondo reale, ma sincerità e lealtà vi consentiranno di rimanere fedeli alla vostra personalità.

Bilancia: riuscirete a raggiungere un equilibrio emotivo stabile. Sarete un punto di riferimento fondamentale per il partner, infatti tenderà ad aprire il suo cuore e a dare molto peso ai vostri suggerimenti. In amicizia, le cose andranno per il verso giusto, ma potreste sentirvi frustrati per l'incapacità di esprimere al meglio tutte le vostre qualità relazionali. Attività legate allo studio e all'acquisizione di nuove conoscenze vi permetteranno di rimanere concentrati sull'obiettivo e di stimolare la vostra curiosità. Dedicare tempo alla famiglia sarà essenziale per il raggiungimento di in clima domestico sereno.

Scorpione: sentirete la necessità di capire su cosa lavorare per migliorare il vostro rapporto di coppia. Il partner, forse, sarà sfuggente e poco incline al confronto, ma per voi risulterà fondamentale coinvolgerlo nelle vostre riflessioni. Saranno da preferire le attività creative perché potranno dare sfogo alla vostra fantasia e originalità. Potreste avere una piccola carenza d'autostima legata alla paura di non riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma il dialogo con persone care potrà aiutarvi a far emergere tutte le vostre potenzialità. Attenzione a non concedere la vostra fiducia a chi conoscete solo superficialmente.

Previsioni astrologiche dell'11 aprile: Capricorno sognatore e pressioni per Acquario

Sagittario: avrete voglia di rinnovare voi stessi e l'ambiente che vi circonda. Il desiderio di cambiare vi spingerà ad attrezzarvi con le cose che avete in casa per dare una nuova veste a qualche particolare della vostra casa. Dentro di voi, forse, nascerà il desiderio di dare un taglio con il passato e di affrontare una vita totalmente nuova. L'oroscopo consiglia di non allontanarvi dagli affetti più stretti: loro possono essere parte integrante della vostra rinascita. Dal punto di vista sentimentale, le cose rimarranno stabili, anche se alcuni comportamenti del partner potrebbero aumentare il vostro nervosismo.

Capricorno: sarà il momento giusto per impiegare il vostro tempo nella realizzazione di sogni assopiti. Avrete modo di pianificare il percorso da prendere e di fare il punto della situazione. L'oroscopo consiglia di non scoraggiarvi dinnanzi alle difficoltà: grinta e caparbietà vi aiuteranno ad affrontare le sfide quotidiane e a capire chi volete essere dal punto di vista professionale. Se siete single, non sarà il momento giusto per dare una svolta alla vostra situazione sentimentale perchè vi sentirete più inclini a dedicare tempo a voi stessi. I primi caldi vi infonderanno gioia ed ottimismo.

Acquario: sforzi eccessivi di tipo mentale vi metteranno sotto pressione. Cercherete di affrontare i lati del vostro carattere più complessi, ma questo potrà generare un conflitto interiore marcato. L'oroscopo consiglia di essere meno critici nei vostri confronti e di provare a incrementare l'autostima tramite il confronto con le persone a cui volete bene. Dal punto di vista sentimentale, vi sarà di grande aiuto la realizzazione di un'atmosfera romantica e accogliente, infatti questo permetterà alla persona amata di esprimersi con maggiore spontaneità.

Pesci: sarete alla ricerca dell'armonia quotidiana.

Vi impegnerete per dare vita a una nuova routine giornaliera e in tutto ciò la creatività avrà uno spazio fondamentale. Sarete originali sia nelle attività che porterete avanti sia nel rapporto di coppia. Il partner non potrà fare a meno di notare il vostro cambiamento e cercherà di indagare sulle cause che l'hanno provocato. La musica avrà un ruolo particolare nella vostra giornata perché vi aiuterà ad esprimere al meglio il vostro potenziale. Attenzione a dare il giusto peso alle parole degli amici.