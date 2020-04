L'oroscopo di domenica 19 aprile avrà in serbo moltissime novità per i segni zodiacali. Secondo l'astrologia, i pianeti hanno la capacità di influenzera le percezioni di ognuno di noi. Da sempre, gli uomini osservano la volta celeste con grande stupore e cercano di comprenderne i cambiamenti. Gli astri sono in perpetuo movimento e la loro anaiisi permette di comprendere le conseguenze che avranno nella vita degli esseri umani.

Per elaborare l'Oroscopo è fondamentale importanza osservare il movimento dei pianeti e le loro connessioni.

Nel cielo del 19 aprile troveremo: Sole e Mercurio in Ariete, Luna e Nettuno in Pesci, Venere in Gemelli, Marte e Saturno in Acquario, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Urano in Toro.

Nella giornata di domenica 19 aprile: Toro e Acquario saranno particolarmente gelosi nei riguardi del partner, mentre il Sagittario sarà concentrato solo sui suoi obiettivi.

Analizziamo, nel dettaglio, l'oroscopo quotidiano del 19 aprile di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 19 aprile: Toro possessivo e Gemelli permaloso

Ariete: sarà una giornata all'insegna della curiosità. Avrete voglia di scoprire cose nuove per arricchire la vostra conoscenza. Consulterete libri e guarderete programmi televisivi informativi per rimanere sempre aggiornati sulle cose che vi interesseranno. Verrete travolti da un'energia del tutto nuova e questo vi permetterà di praticare nuove attività.

Il partner si godrà questo cambiamento e cercherà di partecipare attivamente alle iniziative che proporrete. Attenzione a non essere troppo eccessivi con le critiche verso chi mostra un livello eccessivo di pigrizia.

Toro: sarete molto suscettibili dal punto di vista sentimentale. Tenderete ad essere, eccessivamente, gelosi del partner e a dimostrare il vostro disappunto con comportamenti inopportuni.

Sarà difficile, per voi, controllare le vostre emozioni perché sarete convinti di avere ragione. L'oroscopo consiglia di rimandare le liti a momenti più favorevoli, in modo da poter instaurare un confronto produttivo e maturo. Attenzione a non esporvi a sbalzi di temperatura repentini perché ciò potrebbe avere delle ripercussioni negative su naso e gola.

Gemelli: farete fatica ad accettare le critiche altrui. Non riuscirete a comprendere perché gli altri si accaniscano così tanto con voi e tenderete ad isolarvi. Saranno possibili discussioni anche con il partner, in quando, ai vostri occhi, non sarà in grado di dimostrarvi il suo reale affetto.

L'oroscopo suggerisce di provare ad osservare le cose da un altro punto di vista, in modo da cambiare la percezione che avrete del mondo circostanti. Dare attenzione al benessere personale vi permetterà di rilassarvi e di confrontarvi in modo più maturo con i vostri punti deboli.

Cancro: la vostra sensibilità subirà un brusco aumento permettendovi di entrare in empatia con le persone che amate. Forse, verrete travolti dalle vicende altrui e faticherete a distinguere i vostri sentimenti da quelli degli altri. Sarete propensi ad ascoltare musica e ad esplorare il vostro lato più spirituale. L'oroscopo suggerisce di non farvi, eccessivamente, carico dei problemi altrui perché così facendo rischierete di non dare il giusto peso ai vostri.

Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da dolcezze e tenerezze romantiche.

Oroscopo di domenica 19 aprile: Leone ambizioso e dolcezza per Bilancia

Leone: sarete travolti dal desiderio di mettervi in gioco, ma tenderete ad esagerare con l'ambizione. Non sarà facile confrontarvi con i vostri insuccessi e tenderete ad essere ipercritici verso i vostri difetti. Le persone a voi vicine e il partner, forse, cercheranno di porre l'accento su questo vostro eccessivo desiderio di conquista, ma gli darete poco spazio. L'oroscopo consiglia di concentrarvi su attività che riescano ad assorbire completamente la vostra attenzione in modo da non sprecare energie in cose che potrebbero avere effetti negativi.

Vergine: sarete inclini a dedicare tempo alle attività artistiche. Avrete voglia di esplorare e di giocare con la creatività, ma il basso livello di concentrazione rischierà di distogliervi dai vostri obiettivi. Il vostro umore, durante la giornata, subirà un brusco peggioramento e questo si ripercuoterà sulle persone amate. Il partner farà fatica a sopportare questo repentino cambiamento e non potrà fare a meno di farvelo notare. L'oroscopo suggerisce di dare peso ai vostri gesti, usando razionalità e capacità di gestire gli scatti d'ira.

Bilancia: sarà una giornata all'insegna della dolcezza.

Riuscirete ad aprire il vostro cuore al partner e vi aspetterete molto in cambio. Una possibile risposta negativa alle dimostrazioni d'affetto potrebbe rendervi nervosi e spingervi a chiudervi in voi stessi. Un ottimo modo per soddisfare il vostro bisogno d'affetto potrebbe essere quello di organizzare delle attività divertenti con i figli, soprattutto se piccoli. Così facendo, diventerete un punto di riferimento fondamentale per loro e, forse, anche il partner desidererà essere maggiormente coinvolto.

Scorpione: sarete inclini a perfezionare tutte le vostre qualità. Non riuscirete ad accettare di avere delle mancanze e farete di tutto per rispettare i vostri impegni.

Forse, vi sovraccaricherete di stress eccessivo e questo vi causerà un certo nervosismo. Il vostro desiderio di mettervi in gioco potrebbe essere oscurato dalla volontà di compiere ogni azione al massimo della perfezione. L'oroscopo consiglia di dare spazio anche al partner e alla famiglia perché potranno essere un punto di riferimento essenziale nella scelta del nuovo percorso da intraprendere.

Previsioni astrologiche del 19 aprile: Capricorno fortunato in amicizia e Pesci affettuoso

Sagittario: gli eventi recenti vi spingeranno a pensare solo a voi stessi. Tenderete a dare scarso valore alle parole altrui perché sarete concentrati sulla realizzazione dei vostri desideri.

Il partner, probabilmente, non gradirà questo distacco e cercherà di provocare una vostra reazione. L'oroscopo consiglia di non dimenticare l'affetto degli amici perché, anche se al momento credete di non averne bisogno, in futuro ne sentirete la mancanza. Attenzione a non essere troppo severi con voi stessi: datevi la possibilità di sbagliare e rimediare.

Capricorno: sarete inclini all'elaborazioni di idee brillanti da impiegare dal punto di vista professionale. Vi sentirete desiderosi di approfondire il rapporto con gli altri e di valorizzare tutti i loro lati positivi. L'amicizia ricoprirà un ruolo molto importante in questa giornata perché sarà fondamentale per arricchire il vostro lato emotivo.

Darete meno importanza alla vita sentimentale e, forse, non sarete tanto inclini a confidarvi con il partner. L'oroscopo consiglia di non dare per scontato l'affetto di determinate persone perché in futuro potreste soffrirne.

Acquario: tenderete alla praticità e darete meno spazio a riflessioni e a pensieri profondi. Avrete in mente determinati obiettivi da raggiungere e non permetterete a nessuno di opporsi. Forse, dimostrerete una gelosia eccessiva verso il partner e questo porterà a delle incomprensioni di coppia. L'arma per riuscire a riportare il sereno sarà il dialogo, ma attenzione a non farvi sfuggire le cose di mano.

L'oroscopo consiglia di rimanere fedeli alla vostra personalità senza dare troppo adito agli sbalzi d'umore della giornata.

Pesci: il vostro intuito raggiungerà un livello del tutto nuovo e questo vi permetterà di mettervi in gioco. Sarete molto affettuosi verso il partner e i vostri amici, ma non è detto che le vostre attenzioni verranno ricambiate. Avrete molta fiducia nei vostri sogni e tenterete di realizzarli in ogni modo. Avrete bisogno del supporto di persone che sono importanti per voi perché questo vi aiuterà ad aumentare il fiducia in voi stessi. L'aumento dell'emotività potrebbe rendervi più inclini alle crisi di pianto e per questo vi potrebbe essere d'aiuto organizzare qualche attività scherzosa e divertente.