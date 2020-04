L'oroscopo del 14 aprile avrà in serbo numerosissime novità per i segni zodiacali. I pianeti, infatti, secondo l'astrologia, hanno il potere di condizionare emozioni, percezioni e sensazioni di ognuno di noi. Non c'è niente di magico in questo, si può spiegare, semplicemente, tramite il legame che ogni cosa del creato ha con il resto. Le persone nascono sotto un segno zodiacale specifico che ne determina la personalità, ma i pianeti non sono statici, si muovono all'interno della volta celeste ed entrano in rapporto tra loro.

Ogni transito può influenzare il nostro modo di vedere la realtà che ci circonda e per questo è importante analizzare l'intera mappa del cielo e non solo il singolo.

Nella giornata del 14 aprile, troveremo: il Sole in quadratura a Giove, il Sole in quadratura a Plutone, Venere in trigono a Marte, Giove in congiunzione a Saturno e Saturno in congiunzione a Plutone.

Ariete e Bilancia avranno tante soddisfazioni in campo personale, infatti tenderanno a sfidare se stessi e a mettersi alla prova, mentre Vergine e Capricorno dedicheranno la loro giornata al partner e all'approfondimento del loro rapporto romantico.

Scopriamo, nel dettaglio, come i corpi celesti influenzeranno la giornata di martedì 14 marzo per tutti i 12 segni dello zodiaco: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 14 aprile: Toro romantico e Cancro dubbioso

Ariete: avrete voglia di dedicare del tempo solo a voi stessi. Darete una grande importanza alla vostra libertà e non accetterete, facilmente, consigli esterni. L'amore avrà un ruolo marginale in questa giornata perché vi sentirete più inclini a progettare idee per il percorso futuro.

Sarete inarrestabili, ma le persone a voi vicine potrebbero non comprendere il vostro stato d'animo e cercare di provocarvi in qualche modo. L'Oroscopo consiglia di non prendere decisioni affrettate, forse vi sentirete padroni del mondo, ma sarà proprio in questo momento che rischierete di fare qualcosa di sbagliato.

Toro: sarà una giornata all'insegna del romanticismo. Avrete voglia di scambiare confidenze con il vostro partner e di condurre il rapporto ad un nuovo livello.

Vi sentirete, estremamente, fortunati nell'avere accanto una persona da amare e non vi farete problemi nel dimostrare questo dolcissimo sentimento. Le precedenti discussioni in famiglia si appianeranno e avrete modo di vivere dei momenti sereni. L'oroscopo consiglia di organizzare qualche attività stimolante per mantenere la mente attiva. Forse, avrete poca voglia di pensare al vostro percorso professionale, ma non temete: ci sarà tempo anche per questo in futuro!

Gemelli: forse, rimarrete delusi da una persona che credevate vostra amica. Non sarà una giornata facile dal punto di vista relazionale, avrete la percezione di non essere capiti e farete fatica ad esprimere tutte le vostre emozioni.

L'oroscopo consiglia di non sforzarvi eccessivamente, ma di rimandare confronti importanti a un successivo momento. Anche nel rapporto con il partner potrebbero esserci dei piccoli problemi di comunicazione, ma non demordete: creare la giusta atmosfera romantica vi permetterà di sistemare le cose!

Cancro: sarà una giornata all'insegna della riflessione. Analizzerete i lati spinosi del vostro carattere e cercherete di modificarli per renderli più gradevoli. Una piccola dose di insicurezza vi spingerà a chiedere rassicurazioni alle persone che vi sono accanto, forse, ci sarà qualche risposta che non gradirete, ma sarà utile perché vi permetterà di concentrarvi su elementi della vostra personalità ai quali non avevate dato peso.

L'oroscopo consiglia di dedicare tempo al riposo notturno perchè sarà di fondamentale importanza, per il vostro benessere psicologico, recuperare le energie.

Oroscopo di martedì 14 aprile: soddisfazioni per Bilancia e cambiamenti per Scorpione

Leone: saprete esattamente chi vorrete essere e che percorso vorrete intraprendere. Ci sarà poco spazio per chi metterà in dubbio le vostre scelte e sarete poco inclini a condividere le vostre intenzioni con altri. Il partner, forse, cercherà di attirare la vostra attenzione perché si senterà emarginato da alcuni vostri comportamenti, ma non sarà il momento giusto per dedicarvi alle relazioni sentimentali.

L'oroscopo consiglia ai single di concentrarsi sulla progettazione di piani futuri e di non correre dietro alla persona desiderata, in quanto la situazione non sarà favorevole.

Vergine: non vi basterà più vivere un rapporto di coppia superficiale. Avrete voglia di portare la relazione ad un livello di profondità maggiore e farete di tutto per spingere il vostro partner a aprire il suo cuore. L'oroscopo consiglia di non insistere troppo e di procedere con cautela perché l'eccessiva pressione potrebbe causare l'effetto contrario. Dal punto di vista economico, per ora, non ci saranno grandi entrate, ma se saprete sfruttare al meglio i vostri risparmi non avrete alcun problema.

Forse, potrete avere qualche difficoltà nel prendere sonno: una tisana calda vi sarà d'aiuto!

Bilancia: sarete molto soddisfatti di voi stessi. Riuscirete a raggiungere dei piccoli successi personali, che non potranno far altro che aumentare la vostra autostima. Dal punto di vista sentimentale, le cose si manterranno stabile, forse il partner non riuscirà ad appoggiarvi fino in fondo, ma questo non scalfirà il vostro buon umore. L'oroscopo consiglia di ritagliare anche dei momenti da dedicare solo a voi stessi in modo da recuperare le energie. Attività come scrittura, lettura e disegno favoriranno il rilassamento e il benessere personale, mentre un po' di attività fisica vi permetterà di sfogare l'ansia in eccesso.

Scorpione: sarà il momento giusto per modificare situazioni che non sentite più vostre. Sarà una giornata all'insegna del cambiamento e della riflessione personale. Avrete modo di fare il punto della situazione sui vostri desideri e di capire quale percorso vorrete intraprendere. Il partner vi dimostrerà tutto il suo amore e saprà starvi accanto in questo momento rivoluzionario. Apprezzerete la sua presenza e cercherete di ricambiare con atteggiamenti empatici ed affettuosi. In amicizia, le cose rimarranno stabili e riuscirete a relazionarvi senza problemi con le persone alle quali volete bene.

Previsioni astrologiche di martedì 14 aprile: Sagittario pigro e Pesci sognatore

Sagittario: sarà una giornata un po' sottotono. La noia la farà da padrona e vi spingerà a rimanere sul divano. Le persone a voi vicine cercheranno di stimolarvi con attività divertenti, ma probabilmente non riusciranno nel loro scopo. Il consiglio dell'oroscopo è quello di prendervi del tempo per riposare, senza, però, abbandonarvi totalmente alla pigrizia. Un po' d'attività fisica leggera vi aiuterà a riattivare la mente e a mantenere sano il metabolismo. Attenzione a non esagerare con i cibi troppo calorici: potrebbero causare qualche disturbo alla digestione.

Capricorno: avrete voglia di approfondire il rapporto di coppia. Per voi, sarà fondamentale conoscere tutti i pregi e i difetti del partner e non vi arrenderete davanti a una sua possibile mancanza di collaborazione. Pianificare il futuro di coppia vi permetterà di sentirvi maggiormente stimolati dal punto di vista sentimentale e d'iniziare a immaginare un futuro colmo di soddisfazioni. Cercherete di impegnarvi anche dal punto di vista professionale, per ora non vi sarà possibile dare il massimo vista la difficile situazione, ma concentrazione e tenacia saranno due elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi.

Acquario: la situazione con il partner, forse, subirà un'impennata negativa. Non sarà facile comprendervi reciprocamente, soprattutto in un momento difficile come questo. L'oroscopo consiglia di riflettere bene prima di esprimere le vostre opinioni perché frasi dette nella foga del momento potranno avere delle spiacevoli conseguenze. Dal punto di vista lavorativo, la nostalgia si farà sentire e vi spingerà a contattare i colleghi di lavoro. Confrontarvi con loro, su questioni che vi stanno molto a cuore, vi permetterà di stabilizzare il vostro umore e di ritrovare la grinta perduta.

Pesci: avrete tanti sogni da voler realizzare.

Questa difficile situazione potrebbe crearvi qualche disturbo d'ansia, ma non rinuncerete ai vostri desideri. Tenderete ad impegnarvi e a condividere i piccoli successi personali con il partner. Forse, noterete una mancanza d'empatia da parte sua, ma non temete: prima o poi le cose si sistemeranno. L'oroscopo consiglia di non perdere la concentrazione e di non farvi distrarre da questioni di poco conto. Inoltre, non vi sarà d'aiuto lasciarvi trascinare in discussioni famigliari, la cosa migliore da fare sarà rilassarvi e cercare di dare vita a un'atmosfera serena.