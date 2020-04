L'oroscopo sull'amore di coppia del 9 aprile è pronto a svelare come i pianeti influenzeranno emozioni e sentimenti. I pianeti, infatti, secondo l'astrologia, possono orientare le sensazioni e modificare il modo di percepire il rapporto con gli altri. Di grande rilievo è l'analisi delle congiunzioni, opposizioni e transiti dei corpi celesti.

Nella giornata di questo giovedì Venere - pianeta che tradizionalmente influenza la sfera amorosa - sarà in trigono a Marte e in trigono a Saturno. Approfondiamo nel dettaglio come si svilupperà la vita affettiva dei 12 segni dello zodiaco, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni sull'amore di giovedì 9 aprile: Toro passionale, negatività per Cancro

Ariete: possessività e gelosia la faranno da padrone in questa giornata. Forse, non riuscirete a riporre le giuste dosi di fiducia nel vostro partner e questo porterà a piccoli scontri quotidiani. L'Oroscopo consiglia di fare attenzione alle parole che userete perché non è detto che la persona amata sarà disposta a perdonarvi. Per i single, la cosa migliore sarà lasciare il giusto spazio alla persona desiderata, perché la vostra eccessiva presenza potrà causare un suo allontanamento.

Attenzione a non ascoltare i consigli amorosi di chi non vuole il vostro bene. Segno maggiormente compatibile: Bilancia.

Toro: le emozioni verranno travolte dalla passione e dal desiderio. Forse, avrete delle discussioni con il partner, ma a livello fisico l'affinità di coppia sarà elevatissima. Non potrete fare a meno di stare vicini e di punzecchiarvi a vicenda. Se siete single amerete essere corteggiati e desiderati, il vostro fascino colpirà le persone che vi saranno vicine e, con un po' di fortuna, riuscirà ad attrarre la vostra dolce metà.

L'oroscopo consiglia di non gettarvi a capofitto in nuove relazione e di non cedere a lusinghe della quali non siete convinti. Partner maggiormente compatibile: Acquario.

Gemelli: non sarà la giornata giusta per dedicarvi alla relazione di coppia. Forse, avrete voglia di rimanere soli con voi stessi e di non farvi distrarre da conversazioni superficiali. Sarete poco inclini ad ascoltare le parole del partner e questo potrà dare vita a un'atmosfera fredda e poco romantica.

La persona amata farà fatica a comprendere il vostro punto di vista e cercherà maggiori attenzioni da parte vostra. L'oroscopo suggerisce di non esagerare con la scontrosità: si può trovare il giusto compromesso senza dover offendere l'altro. Segno maggiormente compatibile: Pesci.

Cancro: sarà necessario caricarvi di una grande dose di ottimismo. Forse, tenderete a vedere solo i lati negativi della vostra relazione di coppia in quanto vi sarà più facile analizzare la situazione dal punto di vista critico. L'oroscopo consiglia di provare a creare una dolce atmosfera romantica. Organizzare delle attività insieme potrà esservi di grande aiuto perché vi permetterà di ritrovare la sintonia con il partner.

Attenzione a non prendere decisioni affrettate: non è il momento giusto per modificare elementi importanti della vostra vita. Segno maggiormente compatibile: Scorpione.

Oroscopo sull'amore del 9 aprile: libertà per Leone, fantasia per Bilancia

Leone: non sarà una giornata molto fortunata dal punto di vista sentimentale. Avrete voglia di lottare per la vostra libertà e farete fatica ad accettare condizioni imposte da altri. Il partner proverà ad essere paziente, ma starà a voi cercare di mitigare il lato più scontroso del vostro carattere. L'oroscopo consiglia ai single di non affannarsi alla ricerca della persona amata solo per compiacere chi vi sta intorno, se non ne sentite il bisogno la cosa migliore sarà continuare con la vostra vita.

Attenzione a non esagerare con il distanziamento emotivo: potrebbe venire frainteso. Segno maggiormente compatibile: Scorpione.

Vergine: il vostro animo creativo non potrà fare a meno di pretendere originalità anche nell'ambito amoroso. Forse, la persona amata non capirà questo vostro bisogno di modificare la routine quotidiana e sarà poco incline a farsi coinvolgere dalle vostre aspettative. L'oroscopo consiglia di non insistere, ma di non lasciarvi pilotare dai desideri della persona amata: conducete la giornata nel modo che ritenete giusto e, forse, il partner cambierà idea. Se siete single sarà fondamentale cercare una persona con un'alta compatibilità mentale ed emotiva.

Segno maggiormente compatibile: Ariete.

Bilancia: giocherete molto con la fantasia: immaginerete il vostro partner ideale e cercherete di far corrispondere la persona che avete accanto al vostro ideale. L'oroscopo consiglia di rimanere con i piedi puntati per terra e di godervi tutte le risorse positive di chi amate. Durante le ore serali, forse, ci sarà un piccolo raffreddamento dal punto di vista sentimentale: una cenetta romantica e un film spensierato da guardare insieme vi aiuteranno a riportare la serenità. Attenzione a non far pesare sull'altra persona i vostri desideri. Segno maggiormente compatibile: Acquario.

Scorpione: avrete le idee molto chiare e cercherete di esporre al partner i vostre desideri. Forse, vi apparirà distaccato e poco incline all'ascolto, ma prima di saltare a conclusioni affrettate sarà fondamentale chiedergli se ci sono questioni che lo turbano. L'oroscopo consiglia ai single di non imbarcarsi in relazioni che necessitano di un dispendio vasto di energie, per il momento sarà preferibile dare più spazio a legami leggeri e basati sul desiderio reciproco di conoscervi. La situazione sentimentale, nei giorni successivi, potrà subire un'impennata positiva, quindi non allarmatevi. Segno maggiormente compatibile: Bilancia.

Previsioni astrologiche sull'amore di coppia del 9 aprile: Capricorno esigente, Acquario sincero

Sagittario: darete precedenza all'affinità mentale rispetto a quella fisica. Avrete voglia di conoscere tutte le sfaccettature del vostro partner e di intavolare una conversazione profonda. Se siete single potrà essere il momento giusto per capire se la persona desiderata fa davvero per voi, l'oroscopo consiglia di ragionare attentamente sulle decisioni da prendere e di non farvi prendere dalla paura di restare soli per sempre. Attenzione a non esagerare con le pretese: a volte, le cose sono diverse dalle aspettative, ma questo non vuol dire siano peggiori.

Segno maggiormente compatibile: Sagittario.

Capricorno: avrete bisogno di audacia e determinazione per superare una piccola battuta d'arresto nella coppia. Potranno esserci delle discussioni di poco conto, che genereranno contrasti e rovineranno l'atmosfera. L'oroscopo consiglia di non prendervela eccessivamente e di cercare di fare chiarezza nel vostro cuore. Attenzione a non essere troppo esigenti con la persona amata: lasciatele la possibilità di riflettere. Se siete single potrebbe non essere il momento giusto per cercare l'amore: forse sarà il caso di rimandare le dichiarazioni romantiche a tempi più favorevoli.

Segno maggiormente compatibile: Gemelli.

Acquario: la sincerità sarà il vostro elemento di forza. Guarderete negli occhi il vostro partner e gli confiderete tutte le vostre paure i vostri dubbi. Si creerà un momento di grande feeling che non potrà fare a meno di rendere ancora più solido il legame che condividete. Per chi è single, l'oroscopo consiglia di provare ad avvicinarvi alla persona amata, sarà necessario non avere fretta e tastare il terreno, ma potrete ricevere delle belle sorprese se rimarrete fedeli alla vostra personalità. Attenzione a non scoraggiarvi nel caso non riusciate a suscitare le reazioni desiderate.

Segno maggiormente compatibile: Leone.

Pesci: darete priorità all'armonia dei sentimenti. Vi sentirete pronti ad entrare in sintonia con chi vi starà attorno e dedicherete uno spazio speciale, nel vostro cuore, alla persona amata. Sarà una giornata all'insegna dell'affetto e della tenerezza, sarete in grado di dimostrare i vostri sentimenti più sinceri e di dedicare parole di stima al partner. Se si creerà la giusta atmosfera verrete ricambiati con gioia ed entusiasmo. Per chi è single sarà un ottimo momento per comprendere le priorità sentimentali da affrontare, forse, ci sarà un avvicinamento importante che darà un colore del tutto nuovo alla giornata.

Segno maggiormente compatibile: Capricorno.