Alfonso Signorini è intervenuto in diretta Instagram con il programma web di Caterina Balivo, My next book. Il conduttore del Grande Fratello Vip 4 ha confidato di aver letto alcune critiche sul suo modo di condurre il reality-show. Inoltre, il giornalista ha difeso Pupo da alcuni commenti negativi.

Le ultime dichiarazioni di Alfonso Signorini

Durante la diretta Instagram con Caterina Balivo, Alfonso Signorini ha raccontato di aver ricevuto delle critiche per come ha condotto il realit-show di Canale 5.

Stando a quanto raccontato dal diretto interessato, sembra che alcuni telespettatori non abbiano gradito che Signorini si sia schierato con alcuni gieffini della casa più spiata d'Italia. Signorini ha affermato: "Non ho voluto leggere niente prima perché non volevo essere influenzato".

Il conduttore del Grande Fratello ha rivelato che, sia nei panni di padrone di casa che in quelli di opinionista, non ha mai letto in anticipo il giudizio dei telespettatori. Lo stesso direttore di 'Chi' ha affermato che, in passato, alcuni suoi colleghi leggevano prima i commenti del pubblico, in modo che poi si beccavano l'applauso dei telespettatori.

Al contrario, Signorini è sempre rimasto fermo sulla sua idea, anche se non è riuscito ad entrare nelle grazie di tutti. In merito al fatto che un presentatore televisivo non dovesse mai essere di parte, Signorini sembra non pensarla affatto così: "Ma chi l'ha detto?". Infine ha tagliato corto: "Io le mie opinioni le continuerò a dire".

Pupo difeso da Signorini

Caterina Balivo, durante l'intervista ad Alfonso Signorini, ha espresso un giudizio negativo sull'operato dell'opinionista Pupo: "A volte faceva battute fuori luogo".

A smentire la tesi della conduttrice campana ci ha pensato proprio il giornalista. Signorini ha ammesso che all'inizio non aveva compreso l'atteggiamento dell'opinionista toscano, ma nella seconda parte del reality-show lo ha riscoperto. Signorini ha spiegato che Pupo ha sempre studiato con lucidità ogni minimo comportamento dei concorrenti.

Secondo Alfonso Signorini, Pupo è stato una spalla molto importante.

Come è noto, infatti, il cantautore fiorentino ha accompagnato Signorini per tutta la durata del Grande Fratello Vip 4, anche quando in Italia è esplosa l'epidemia del Coronavirus.

Intanto, a proposito del futuro del reality-show più amato e seguito dagli italiani, pare che la quinta edizione al momento non sia prevista. I riflettori sulla casa di Cinecittà potranno accendersi solamente se venisse trovato un vaccino per evitare il contagio da Covid-19. Oltre al Grande Fratello, potrebbe essere annullato o slittare anche il Festival di Sanremo.