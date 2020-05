Il passaggio di Marte in Pesci lascia presagire un momento di vantaggioso recupero per i nativi del segno, mentre degli ostacoli potrebbero sorgere per i Gemelli. La Bilancia ritrova la serenità in amore. Nervosa la Vergine. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di domani, mercoledì 13 maggio 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 13 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: l’ingresso di Marte in Pesci invita i nativi del segno a rallentare un po’ i ritmi. Qualcuno ha bisogno di recuperare il sonno arretrato o di ritrovare la carica attraverso l’esercizio e lo sport.

Toro: Marte smette di ostacolarvi e da questa giornata in poi vi offre la sua solida spalla. È un buon momento per l’amore e i rapporti familiari, i vecchi rancori sembrano ormai superati. C’è armonia e serenità in amore. Anche il fisico migliora grazie al favore di Mercurio.

Gemelli: nonostante un quadro astrale vantaggioso che protegge e favorisce il segno per quanto riguarda l’amore e il lavoro, questa giornata potrebbe rivelarsi leggermente sottotono. Marte in posizione contraria potrebbe creare delle agitazioni e favorire la nascita di nuovi contrasti. Siate cauti.

Cancro: l’oroscopo di mercoledì 13 maggio lascia presagire una giornata interessante, grazie a Marte in posizione amica. Sono giornate di recupero per il segno, che ricarica le energie e ritrova la voglia di fare.

Bene l’amore.

Leone: inizia da questa giornata un momento di recupero per il segno, il cielo si rischiara e le nuvole cedono il posto ai caldi raggi del sole. Marte in buon aspetto lascia presagire l’arrivo di importanti soluzioni in ambito lavorativo. In amore c’è serenità e la passione si riaccende.

Vergine: questa giornata potrebbe essere ricca di insidie e preoccupazioni, il passaggio di Marte in Pesci agita il segno, rendendolo aggressivo e facilitando la nascita di contrasti e malintesi. Meglio ritagliarsi qualche momento per sé ed evitare le situazioni stressanti.

Bilancia: l’oroscopo di mercoledì 13 maggio lascia presagire una giornata produttiva, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

È il momento ideale per avanzare una proposta o presentare un progetto. Le stelle vi proteggono anche in amore, c’è armonia nei rapporti di coppia e la passione non manca.

Scorpione: è una giornata di grande recupero per il segno, che grazie al favore di Marte ritrova le forze e le energie perdute. È un buon momento per iniziare delle cure o dei trattamenti specifici, ma anche per rivedere le proprie abitudini alimentari. Migliora anche l’amore. Alti e bassi nel lavoro.

Sagittario: l’oroscopo del 13 maggio lascia presagire una giornata leggermente sottotono per il segno, che risente negativamente del passaggio di Marte in Pesci. Dei contrasti potrebbero nascere in amore e in ambito lavorativo, cercate di esprimere le vostre opinioni senza la pretesa di imporvi sugli altri.

Capricorno: il cielo non lascia presagire particolari avvenimenti per questa giornata. In ambito lavorativo è possibile continuare a seguire la strada precedentemente imboccata, anche se per ottenere i risultati desiderati occorre un po’ di tempo. Bene l’amore.

Acquario: gli influssi di Marte agitano il segno. In ambito lavorativo potrebbe essere una giornata un po’ movimentata, non è da escludere la nascita di banali contrasti e incomprensioni. Le stelle vi proteggono per quanto riguarda l’amore, sono giornate ideali per confessare i propri sentimenti alla persona amata, riaccendere la passione all'interno del rapporto o progettare il futuro di coppia.

Pesci: l’oroscopo di mercoledì 13 maggio lascia presagire una giornata di grande forza ed energia, grazie all'ingresso di Marte nel segno.

Nonostante qualche malessere fisico, la seconda metà del mese si presagisce più positiva della prima, i nativi del segno potranno togliersi qualche sassolino dalla scarpa e godere della serenità ritrovata.