L'Oroscopo di domenica 17 maggio evidenzia l'entrata di Luna in Pesci che regala romanticismo, emotività e in alcuni casi anche suscettibilità a causa di Marte presente nel segno che smorza la delicatezza lunare in chiave alquanto scaltro. Nuove prospettive si aprono all'orizzonte amoroso di ciascun segno zodiacale e sono favorite anche dalla presenza benefica di Venere e Mercurio in Gemelli.

Previsioni astrologiche del 17 maggio da Ariete a Vergine

Ariete: la vicinanza di Luna e Marte dai Pesci può produrre tensione e nervosismo in amore oppure sprigionare una fantasia eccessiva che non fa analizzare le opportunità amorose in maniera razionale.

Cercate di riequilibrare il tutto, contando sull'aiuto chiarificatore di Venere e Mercurio in Gemelli.

Toro: attenzione a una quadratura di Mercurio e Urano con Luna dai Pesci che mette in collegamento l'ego con le idee e potreste diventare molto suscettibili, arrabbiandovi se qualcuno vi dovesse contraddire. Non siate troppo provocatori, dunque, e ricercate un equilibrio più consapevole che vada incontro anche alle esigenze altrui. Ciò diventa benefico per concretizzare i sogni amorosi.

Gemelli: l'influenza di Luna in dissonanza si fa sentire e procura tristezza e apatia. Evitate di piangervi addosso e piuttosto rimboccatevi le maniche trovando le soluzioni giuste da attuare per rivoluzionare il tutto in maniera promettente.

Il coraggio viene premiato anche in amore.

Cancro: Luna dai Pesci sprigiona il desiderio di sintonizzarsi con le emozioni altrui, ma attenzione a non farvi carico dei problemi degli altri. Marte splende per voi e garantisce sensualità e dinamismo, tutto da investire in amore per progredire. E non temete, poiché anche gli astri dai Gemelli garantiscono piacevoli sorprese per i single.

Leone: Luna sensibile e insicura al tempo stesso consiglia di osare per concretizzare i sogni amorosi, vincendo un'opposizione di Saturno che scherma il desiderio di affermare i progetti in modo intraprendente. Osate quindi, e contate sull'aiuto degli astri in Gemelli che vegliano su di voi.

Vergine: Luna, Nettuno e Marte remano contro poiché in opposizione.

Attenzione quindi a non rincorrere pensieri ossessivi, poiché rinchiusi in un mondo illusorio in bilico tra il sogno e la realtà. Giove e Plutone in posizione favorevole dal Capricorno quasi vi scuotono, facendovi aprire la mente verso orizzonti nuovi e più fortunati per l'amore.

Oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avete bisogno di vivere di più la vostra indipendenza, senza vincoli che arginino il vostro senso di libertà. Plutone e Giove in quadratura dal Capricorno possono rendervi un po' nervosi, ma attenzione a non lasciarvi prendere troppo da questo atteggiamento mutevole poiché Venere e Mercurio promettono intriganti sorprese in amore.

Scorpione: le emozioni dilagano con Luna in Pesci che garantisce un atteggiamento più comprensivo ed emotivo nei confronti dell'amore.

La presenza di Marte garantisce tanto sex appeal sia a voi single che a voi in coppia. Attenzione solo a non lasciarvi prendere da un'eccessiva fantasia che può far confondere il sogno con la realtà.

Sagittario: Luna risulta in quadratura dai Pesci così come Marte e Nettuno. Occhio quindi a non lasciarvi prendere da un'indecisione che può provocare instabilità in amore. Fantasia e realtà si confondono in modo suggestionabile, quindi è bene regolare il tutto con un maggiore realismo garantito da Saturno in Acquario che esorta alla prudenza.

Capricorno: la sensibilità lunare dei Pesci viene potenziata da Plutone nel segno che rafforza un'intuizione quasi preveggente. Così riuscite a capire gli stati d'animo altrui, sfruttando le situazioni a vostro favore.

Una figura di tipo femminile viene in vostro aiuto per sbloccare una situazione in sospeso. Siete molto magnetici e affascinanti, approfittate quindi di questo fascino, investendolo in amore con successo.

Acquario: Saturno miscela le sue energie a Luna, Nettuno e Marte posizionati in Pesci, garantendo una sensibilità più scanzonata e frizzante. Vivete l'amore con maggiore spensieratezza, arginando i problemi e sdrammatizzando, laddove occorre, con l'ironia che vi è consona. Mercurio e Venere sono dalla vostra parte.

Pesci: Marte, Nettuno e Luna sono nel segno e vi rendono molto emotivi e ultrasensibili alle influenze esterne. Cercate di contornarvi di persone positive poiché assorbite gli stati d'animo altrui come una "spugna emotiva".

I sentimenti diventano un po' instabili a causa di Venere quadrata a Marte che priva un po' della volontà e fa diventare suscettibili. Attenzione che potreste sprecare delle occasioni amorose solo per delle sciocchezze.