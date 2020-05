Si torna a parlare delle previsioni astrologiche del giorno 21 maggio 2020 e dunque sarà interessante scoprire l'Oroscopo relativamente ad amore, lavoro e salute per i segni zodiacali che vanno dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà molto positiva la giornata in campo amoroso. Riuscirete ad organizzare qualche cosa di carino con il vostro partner, rendendolo felice. Nel campo lavorativo cercate di osare un po' di più e mettetevi in mostra con il vostro capo, mostrando le vostre vere abilità.

Toro: giornata che sarà caratterizzata da nervosismo. Con il partner non riuscirete ad andare d'accordo e litigherete per qualsiasi argomento.

Per quanto riguarda il lavoro, mostrate interesse per i nuovi progetti dei vostri colleghi, ma guardatevi alle spalle perché i colleghi faranno di tutto per prendervi le idee. La salute vi chiederà una piccola pausa dopo queste giornate stressanti e faticose.

Gemelli: tanta passione e molta serenità per quanto riguarda l'amore. Riuscirete a ritagliarvi un piccolo spazio con la vostra dolce metà. La salute sarà buona e riuscirete anche a fare un po' di shopping. Il lavoro sarà positivo e non ci saranno grossi problemi da affrontare, durante questa giornata di maggio.

Cancro: in amore le cose non andranno benissimo a causa di alcuni problemi del passato. Le questioni non risolte ritorneranno fuori e vi metteranno in difficoltà.

Cercate di superare una volta per tutte i dubbi che terrorizzano il vostro partner. Nel campo lavorativo proponete le vostre idee mostrando sempre tanta gentilezza. Verrete ripagati dal vostro capo con un premio.

Previsioni zodiacali: dal Leone allo Scorpione

Leone: le previsioni dell'oroscopo del 21 maggio ci rivelano che in amore potrà esserci qualche gelosia.

Potreste litigare per una vecchia conoscenza che ritornerà nella vita del vostro partner. Mostrate comprensione e interesse per non rovinare tutto quello che avete costruito. Il lavoro sarà più che positivo e non ci saranno ostacoli.

Vergine: dal punto di vista dei sentimenti, questo segno vivrà momenti unici e interessanti.

Ritornerà la passione e l'amore che avevate accantonato per risolvere delle questioni familiari. Il lavoro vi sorriderà e sarete felici dei complimenti ricevuti da parte del capo.

Bilancia: l'amore per chi sta in coppia da molto tempo sarà buono e positivo. Per quanto riguarda invece il lavoro, tutto procederà con ordine e non ci saranno grossi problemi da risolvere.

Scorpione: i single saranno alla ricerca dell'amore e dell'anima gemella. Per quanto riguarda il campo lavorativo, cercate di rispettare gli orari.

Oroscopo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: se in amore non siete pronti a fare il grande passo, fermatevi e rifletteteci. Ci saranno giorni migliori per prendere delle decisioni importanti.

Il lavoro non andrà bene e qualche collega potrebbe parlar male di voi.

Capricorno: la gelosia sarà il tema principale di questa giornata per quanto riguarda la sfera sentimentale. Il lavoro invece andrà molto bene e potreste anche avere qualche gratificazione.

Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del 21 maggio ci rivelano che in amore potreste essere stanchi di sentire sempre le stesse problematiche. Mentre per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci delle novità inaspettate.

Pesci: fine serata molto piacevole da passare in compagnia della persona che amate. La salute sarà buona e avrete tantissime energie da vendere in questa giornata di maggio.