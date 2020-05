L'Oroscopo del giorno di lunedì 1° giugno riprende a macinare predizioni, analizzando in profondità il cielo astrale di questo inizio settimana. Come sempre amore, lavoro e salute saranno i principali comparti della vita in questo inizio mese. A essere sottoposti a indagine mirata nel contesto la prima sestina dello zodiaco, ovvero i soli segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Certamente ad avere una splendida giornata saranno i nativi in Gemelli, in questo frangente considerati al "top del giorno". Nessun problema neanche per quanto riguarda Toro e Vergine, in questo caso valutati entrambi al top, quindi pronosticati in periodo da cinque stelle.

Invece, appena una spanna al di sotto dei migliori in assoluto risultano gli amici dell'Ariete e del Leone, in questo frangente classificati con le quattro stelline relative ai periodi di routine. Purtroppo a soffrire un po' più del solito, secondo l'oroscopo del giorno 1° giugno, potrebbero essere gli amici del Cancro, nel frangente valutati in periodo "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana, per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 1° giugno

Questo lunedì, primo giorno della corrente settimana e del nuovo mese, l'oroscopo vede tra i vincenti in amore, ma anche nelle attività quotidiane, tre segni: uno al "top" Gemelli, primo in classifica con altri due a cinque stelle, Toro e Vergine, ovviamente estrapolati dalla sestina in analisi in questo frangente.

Ansiosi di appurare come è stato valutato il segno presente nel vostro tema natale? Il resoconto finale è stato condensato ed è pronto da giudicare nella nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 1° giugno. Come annunciato in apertura a essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche dello zodiaco, quella compresa da Ariete a Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Cancro;

★★: Nessuno.

L'oroscopo del 1° giugno: la giornata

L'oroscopo del giorno, di lunedì 1° giugno, svela una situazione astrale complessa, ma allo stesso tempo non proibitiva da valutare.

In primo piano troviamo la Luna, presente sui 15 gradi nel segno della Bilancia e in ottimo trigono astrale con Sole e Venere. Nel comparto dei Pesci spaziano nel mare della tranquillità più assoluta Marte e Nettuno. Nel segno del Toro la posizione interessa Urano, questo in sestile a Mercurio e Marte. Nel settore del Cancro, sui 4 gradi della "Casa 8" troviamo Mercurio, come anticipato sarà in sestile a Urano. Restano invariate le posizioni relative ai pianeti veloci e semi-veloci.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali del giorno 1° giugno da Ariete a Vergine

Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. Lunedì da giocare tutto sulla tranquillità più assoluta.

Infatti non a caso l'andamento del periodo è previsto monotono e legato alla solita routine. A tenere banco nel vostro cielo la Luna in Bilancia: diciamo che a vincere sarà una lieve positività. Amore: secondo l'oroscopo del giorno, di domani 1° giugno, per l'Ariete si presume il poter riuscire a conciliare insieme al partner idee ed emozioni in modo facile, fluido e brillante. Parlando con sincerità e maggiore attenzione il partner apprezzerà. Single, iniziate pure a pensare a qualcosa di speciale da fare, oltre che in giornata, in relazione all'intera settimana. Lavoro: qualcosa potrebbe non andare come sperato, ma non prendetevela troppo, perché con l'efficienza, l'abilità e la testardaggine, che tanto vi caratterizzano, potrete sistemare le questioni che vi stanno dando del filo da torcere.

Salute: vi sentirete in perfetta sintonia con le persone che vi circondano e se avete bisogno di rilassarvi fate qualcosa che vi piace. Massima del giorno: "La vita non è acquistare e avere, ma dare ed essere". Voto: 7+.

Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Inizia ottimamente il mese di giugno per voi del Toro. In tanti potreste rivivere una meravigliosa esperienza che avete da poco vissuto. Il riferimento è certamente per i comparti relativi ai sentimenti, che a qualche attività svolta in precedenza. Amore: il periodo assicurerà momenti davvero molto felici per coloro che hanno una bella storia in corso, mentre per qualcun altro non mancheranno incontri curiosi o eccitanti. Ovviamente da prendere con le molle.

Single, un fantastico tocco personale è quello che servirà per emergere presto dalla massa e sentirvi in qualche modo anche un po' speciali. Lavoro: l'oroscopo giornaliero svela al centro del vostro cielo una superlativa Luna, indice di laboriosità e buoni rapporti interpersonali. La giornata che avrete di fronte, pertanto, si annuncia di vostro gradimento, animata e ricca di sorprese, ma anche di opportunità professionali. Salute: giornata molto positiva secondo le stelle. La recente stanchezza ormai è passata e i progetti che vi interessano sono (o potrebbero esserlo al più presto) finalmente raggiungibili. Massima del giorno: "Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza".

Voto: 9.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): "top del giorno". Giornata da vivere al massimo delle energie disponibili. Valutata dall'oroscopo del giorno come "super fortunata", le predizioni di lunedì indicano vincente il primo giorno di giugno grazie alla presenza della Luna nel segno della Bilancia, in trigono a Sole e Venere, vostri pianeti di settore. Amore: spalleggiati da una meravigliosa Luna, trascorrerete una giornata frizzante e ricca di novità. Sarete così affascinanti e spigliati da poter conquistare o riconquistare chiunque. Single, sotto il buon auspicio dell’infuocata Luna in Bilancia sarà impossibile essere messi in difficoltà, anche da chi è molto più esperto di voi. Avrete sempre un asso nella manica e soprattutto saprete quando sarà il momento più giusto per usarlo.

Lavoro: il cielo di oggi tiferà dichiaratamente per voi. Tenetevi pronti a dare il via a nuove attività che vi riempiranno l'esistenza in maniera gioiosa. Salute: i vostri sensi saranno appagati e l'umore sarà alle stelle. Massima del giorno: "Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo è un oceano". Voto: 10.

Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. Lunedì valutato con le tre stellette relative ai periodi sottotono. Il perché sarà da imputare alla negativa specularità di Marte in Pesci, quest'ultimo in quadratura al Sole in Gemelli. Amore: l'oroscopo del giorno d'inizio giugno invita a non impuntarsi. Cercate invece di appianare ogni malinteso con il partner usando il dialogo e la calma. Single, non pretendete di avere sempre l’ultima parola su tutto, occorre anche il coraggio di avventurarsi verso territori sconosciuti.

Dominare le emozioni negative non è facile, ma prima di tutto bisognerebbe accettarle, poi cercare di trasformarle in qualcos'altro. Lavoro: questo momento richiede tutta la vostra attenzione. Non potrete sventolare bandiera bianca, perché le buone occasioni ci saranno, anche se dovrete pazientare ancora un momento per averle. Salute: state lontano da dolci e pasticcerie e fate del movimento fisico. Facendo una passeggiata a piedi o in bicicletta constaterete di persona che vi sentirete subito meglio. Massima del giorno: "La vita non è un problema da risolvere. È un mistero da vivere". Voto: 6.

Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Il prossimo lunedì sarà per voi Leone abbastanza virtuoso: siatene consapevoli.

Avete tante idee da realizzare, dunque non statevene da parte come al solito, ma proponete a chi ritenete opportuno progetti o intenti, sicuramente saranno tenuti in considerazione. Amore: l'oroscopo del giorno, se siete in coppia, indica un cielo profumato di passione che vi aspetta a braccia aperte. Preparatevi a scoprire una maggiore sicurezza tra voi e il partner. Single, periodo pirotecnico: ne vedrete davvero di tutti i colori. Qualcuno di voi si innamorerà perdutamente, altri stuzzicheranno la gelosia di una persona. Non trascurate un’amicizia, potrebbe aiutarvi a raggiungere ciò che più desiderate. Lavoro: sarà una giornata quasi interamente dedicata agli affari, sarete perfettamente consci del vostro magnetismo e del potere che eserciterete sugli altri.

Avrete così tutte le carte in regola per aggiudicarvi il meglio. Salute: cercate di praticare uno sport che vi piace, ma che per colpa del poco tempo non avete mai potuto iniziare. Massima del giorno: "Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio". Voto: 8-.

Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. In base a quanto predetto dall'oroscopo del giorno, sarà un avvio di mese ottimo su tutti i fronti. Periodo delizioso in tutti i settori, con le buone stelle al vostro servizio. Nel vostro cielo, proprio a poca distanza dal vostro comparto, veleggia una spettacolare Luna in Bilancia, pronta a dare spettacolo nelle questioni legate ai sentimenti. Amore: l'oroscopo del giorno, per questo lunedì 1° giugno, indica che riuscirete a fare molte cose con la persona amata, tipo condividere curiosità, emozioni e anche progetti importanti.

Single, grinta ed energia non vi mancheranno di certo e ne metterete tanta al servizio del vostro successo sentimentale. Potrete, così, raggiungere importanti obiettivi a livello amoroso. Lavoro: sarete aperti a qualsiasi esperienza innovativa e saprete sfruttare al meglio eventuali incontri o proposte di collaborazione. Salute: avrete una grande forza, soprattutto a livello mentale, e crederete molto nelle vostre idee e sarete soddisfatti di tutto. Massima del giorno: "Una persona intelligente risolve un problema. Una persona saggia lo evita". Voto: 9.

